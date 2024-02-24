Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 384
8h nicht einmal versucht, ging direkt auf die volle kostenlose Version, aber es braucht ein Konto
Ja, gefunden, eingeloggt, herumgespielt...
Und wie lege ich fest, wo die Merkmale sind und wo die Zielgruppen sind?
Im Modul Zugmodell geben Sie die Ziele an. Ich empfehle, zuerst ein Übungsbeispiel zu machen, dann ist es sehr einfach zu verstehen, woran man sich anschließen muss.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment
Ja, es ist eine nette Tussi...
Wenn das Ergebnis in C++-Code exportiert und zumindest in eine DLL kompiliert werden könnte, würde sich das lohnen!
Aber es spricht nichts dagegen, alles in R zu schreiben, es dort zu lehren und zu entwickeln und dann das fertige Modell in Ihrem PC zu verwenden. Aber im Allgemeinen ist die Web-Api auch cool
Nun, nicht schlecht, für eine Webanwendung...
Schwellenwertschieber nach links, das ist genauer :) Diese App befindet sich in der Azure-Cloud mit einer Menge Rechenleistung. Ich habe noch keine großen Projekte durchgeführt, aber sie soll sehr schnell lesen. Und als ob das nicht schon schnell genug wäre, gibt es auch noch diesen Schnipsel von Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/
Ich werde das überprüfen, ein Raster mit verschiedenen Parametern trainieren, die über GA ausgewählt werden, und sehen, wie schnell das Studio damit zurechtkommt
Leistungsvergleich mit TensorFlow und MxNet https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/
Das Ergebnis ist nicht genauer.
aber ist es notwendig, in diesem Beispiel 2-Klassen-Bäume zu erstellen? und welche Genauigkeit sollte sie haben?
Ich weiß noch nichts über numerai, ich werde weiter lesen)
je mehr desto besser, je mehr desto besser, je mehr desto besser, je mehr desto besser.
Ich verstehe, dass dies der Hedge-Fonds ist, wenn man sich anmeldet, was bringt er dann?
Ich werde verschiedene Modelle ausprobieren, bis jetzt habe ich genau wie Sie 0,5