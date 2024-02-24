Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 384

Neuer Kommentar
 
Maxim Dmitrievsky:

8h nicht einmal versucht, ging direkt auf die volle kostenlose Version, aber es braucht ein Konto

Ja, gefunden, eingeloggt, herumgespielt...

Und wie lege ich fest, wo die Merkmale sind und wo die Zielgruppen sind?

[Gelöscht]  
Aljoscha:

Ja, gefunden, eingeloggt, herumgespielt...

Wie legen Sie fest, wo die Merkmale sind und wo die Zielgruppen liegen?


Im Modul Zugmodell geben Sie die Ziele an. Ich empfehle, zuerst ein Übungsbeispiel zu machen, dann ist es sehr einfach zu verstehen, woran man sich anschließen muss.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment

Простой эксперимент в Студии машинного обучения
Простой эксперимент в Студии машинного обучения
  • 2017.03.20
  • garyericson
  • docs.microsoft.com
Если вы еще не использовали студию машинного обучения Azure, это руководство предназначено для вас. В руководстве мы рассмотрим использование студии на примере создания первого эксперимента машинного обучения. В этом эксперименте мы проверим аналитическую модель, которая прогнозирует стоимость автомобиля на основе таких переменных, как марка и...
 

Ja, es ist eine nette Tussi...

Wenn das Ergebnis in C++-Code exportiert und zumindest in eine DLL kompiliert werden könnte, würde sich das lohnen!

[Gelöscht]  
Aljoscha:

Ja, es ist eine nette Tussi...

Wenn nur das Ergebnis in C++-Code exportiert werden könnte, zumindest in eine DLL kompiliert, wäre es das wert!


Aber es spricht nichts dagegen, alles in R zu schreiben, es dort zu lehren und zu entwickeln und dann das fertige Modell in Ihrem PC zu verwenden. Aber im Allgemeinen ist die Web-Api auch cool
 

Nun, nicht schlecht, für eine Webanwendung...

[Gelöscht]  
Aljoscha:

Nun, nicht schlecht, für eine Webanwendung...


Schwellenwertschieber nach links, das ist genauer :) Diese App befindet sich in der Azure-Cloud mit einer Menge Rechenleistung. Ich habe noch keine großen Projekte durchgeführt, aber sie soll sehr schnell lesen. Und als ob das nicht schon schnell genug wäre, gibt es auch noch diesen Schnipsel von Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/

Ich werde das überprüfen, ein Raster mit verschiedenen Parametern trainieren, die über GA ausgewählt werden, und sehen, wie schnell das Studio damit zurechtkommt

Leistungsvergleich mit TensorFlow und MxNet https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/

Microsoft Cognitive Toolkit
Microsoft Cognitive Toolkit
  • www.microsoft.com
A free, easy-to-use, open-source, commercial-grade toolkit that trains deep learning algorithms to learn like the human brain. Microsoft Cognitive Toolkit (formerly known as CNTK) version 2.0 is now available to Developers and Data Scientists. Cognitive Toolkit is a free, easy-to-use, open-source toolkit that trains deep learning algorithms...
 
Maxim Dmitrievsky:


Schwellenwert-Schieberegler nach links, dann wird es genauer :) Diese Anwendung befindet sich in der Azure Cloud mit viel Rechenleistung. Ich habe noch keine großen Projekte durchgeführt, aber sie soll sehr schnell sein. Und wenn es nicht schnell genug geht, gibt es noch ein weiteres Angebot von Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/

Ich werde das überprüfen und ein Gittertraining mit verschiedenen Parametern durchführen, die über GA angepasst werden, um zu sehen, wie schnell das Studio damit umgeht.

Leistungsvergleich mit TensorFlow und MxNet https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/


Das Ergebnis ist nicht genauer.
Dateien:
numerai_training_data.zip  7111 kb
[Gelöscht]  
Aljoscha:

Das Ergebnis ist nicht genauer.


aber ist es notwendig, in diesem Beispiel 2-Klassen-Bäume zu erstellen? und welche Genauigkeit sollte sie haben?

Ich weiß noch nichts über numerai, ich werde weiter lesen)

 
Maxim Dmitrievsky:

Ist es notwendig, in diesem Beispiel 2-Klassen-Bäume zu erstellen, und welche Genauigkeit sollte sie haben?
je genauer, desto besser, was aber nicht unbedingt erforderlich ist
[Gelöscht]  
Aljoscha:
je mehr desto besser, je mehr desto besser, je mehr desto besser, je mehr desto besser.


Ich verstehe, dass dies der Hedge-Fonds ist, wenn man sich anmeldet, was bringt er dann?

Ich werde verschiedene Modelle ausprobieren, bis jetzt habe ich genau wie Sie 0,5

1...377378379380381382383384385386387388389390391...3399
Neuer Kommentar