Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 383
Ich verstehe nicht einmal, warum überhaupt Codes benötigt werden). Das Wesentliche einer Sache lässt sich schneller und einfacher mit einfachen Worten erklären. Und wir sind in der Lage, die Codes selbst zu schreiben).
Ja, ich sitze gerade und studiere das Studio der Lernmaschinen in Azure Cloud, teile die Links, wie interessant :) welche anderen Codes sollten damit verbunden werden
Ich habe VS 2017 immer noch nicht installiert, nachdem ich es abgerissen habe.( Dabei hatte ich mir so viel davon versprochen, zumindest was die R-Unterstützung angeht. Und Azurblau auch.
Ich habe den Eindruck, dass VS 2015 einen solchen Flug nicht zulassen wird. Übrigens wurden einige der VS 2015-Projekte nicht bis zum 17.
Generell ist mir aufgefallen, dass 17 mit R irgendwie instabil ist... vielleicht muss ich mich nur daran gewöhnen... Zum Beispiel hängt er sich bei der Installation einiger Pakete auf, 1 Mal war es beim Ausführen eines Skripts.
Davor hatte ich das neueste R zusammen mit Open R installiert. Es verband sich mit dem falschen R und hängte sich beim Erstellen eines Projekts auf, ohne eine Warnung auszugeben... Ich löschte R durch Versuch und Irrtum und ließ nur Mycrosoft R
Es ist seltsam, dass es sich nicht neu installieren ließ, es war nie ein Problem... Ich denke, wir können eine Lösung finden)
Aber im Allgemeinen, den Umfang der Microsoft in Bezug auf die Schaffung eines ganzen Ökosystems ... Sie erhalten Studio und fast alle Sprachen und sogar stat Sprachen, nicht genug? ))
Ich habe ein Beispiel mit einer Kreditrisikovorhersage gemacht, 2 Modelle trainiert (Entscheidungsbäume und Unterstützungsvektoren) und sie sofort verglichen, praktisch, man kann jedes Modell mit 2 Klicks vergleichen. Entscheidungsbäume haben sich als besser erwiesen. Ich werde damit beginnen, sie für den Forex zu entwickeln :) Es bleibt nur noch die Web-Api zu prüfen, wie realistisch es wäre, den EA zu nutzen.
Z.U. Und das Beste daran ist, dass ich hier meine Ideen mit Mustererkennung über OpenCL umsetzen kann, das ist erstaunlich. Riesige Möglichkeiten.
Vielleicht hilft das.
1. Es ist notwendig, das gesamte installierte R zu deinstallieren - glücklicherweise funktioniert R auch ohne Installation.
2. Installieren Sie macrosoft R. Dies ist ein Unterschied zu CRAN.
3) Macrosoft R arbeitet in der Regel mit der Intel-Bibliothek für Matrixoperationen (aus der Erinnerung sieht sie aus wie mkl). Sie müssen sich die Liste der installierten Programme genau ansehen, damit es ein R und die entsprechende Intel-Bibliothek nach Revision gibt. Eine Fehlanpassung führt zu instabilem Betrieb.
Ja, das habe ich getan, jetzt zeigt es, dass es mit dem von mikroft funktioniert, es ist ok. Das Studio selbst hängt manchmal beim Installieren neuer Bibliotheken und gelegentlich beim Ausführen von Skripten, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich werde später noch einmal nachsehen, vielleicht ist es etwas mit den Einstellungen, ich weiß nicht, wo ich nach den Intel-Bibliotheken suchen muss, ich denke, alle aktuellen sind auf dem neuesten Stand
Ich habe ein Beispiel mit einer Kreditrisikovorhersage gemacht, 2 Modelle trainiert (Entscheidungsbäume und Unterstützungsvektoren) und sie sofort verglichen, praktisch, man kann jedes Modell mit 2 Klicks vergleichen. Entscheidungsbäume haben sich als besser erwiesen. Ich werde damit beginnen, sie für den Forex zu entwickeln :) Es bleibt nur noch die Web-Api zu prüfen, wie realistisch es wäre, den EA zu nutzen.
Z.U. Und das Beste daran ist, dass ich hier meine Ideen mit Mustererkennung über OpenCL umsetzen kann, das ist erstaunlich. Riesige Möglichkeiten.
Niedlicher Rahmen)))
Ich ging zu 8h Testversion mit ihren Beispielen alle klar, aber ist es möglich, ihre eigenen csv setzen? Zum Beispiel mit numer.ai, um mein Glück zu versuchen?
es gibt nicht nur 8h kostenlos, sondern auch eine kostenlose Version mit einigen Einschränkungen. Natürlich können Sie, die Datasets Abschnitt, die csv ist nur als Tabelle Standard empfohlen
Ich kann alles sehen, danke, aber 8h hat keinen lokalen Dateidownload, ich werde versuchen, mein Microsoft-Konto zu finden...
8h Ich habe es nicht einmal versucht, sondern bin direkt zur kostenlosen Vollversion gegangen, für die man aber ein Konto braucht