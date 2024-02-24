Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 369
Übrigens, ich habe die Korrelation mit Perioden von 10 bis 60 (6 Stück) auf dem EURUSD M1 Chart überprüft, in Richtung Ausgang (ich habe kein Zickzack, aber etwas in der Nähe).
-0.00,0.01,0.00,0.01,0.01,-0.01
Die Korrelation liegt zwischen -0,01 und 0,01, d. h. es besteht überhaupt keine Korrelation.
Ihr Expert Advisor zeigt jedoch Gewinn an. Man muss manuell Trades platzieren, indem man sich die Trendlinie ansieht und einige Regeln auf Basis der Chartbewegungen aufstellt. Ich glaube, es ist viel einfacher, einen gewöhnlichen EA zu schreiben, der nach diesen Regeln arbeitet.
Nun, füttern Sie am Ausgang die Inkremente derselben Regression nach bestimmten Regeln, mit einem Offset, oder mehrere Regressionen (mehrere Ausgaben)... und die Korrelation wird normal sein. Und gibt weitere Regressionen mit unterschiedlichen Zeiträumen ein. MLP wird ein cooles Regressionsmodell in sich selbst aufbauen, wie Garch, und alles wird gut :) Aber im Allgemeinen braucht man ein fortschrittlicheres neuronales Netz, zum Beispiel LSTM.
meine zeigt Gewinne, weil es durch Optimierer laufen, es ist schmutzig Ergebnisse :) Sie können sagen, dass die Passform, die nicht sehr lange auf vorwärts (gut Perioden werden) arbeiten wird
Schließlich gibt es auf dem Chart, abgesehen von den Punkten, die mit der Zickzack-Methode (oder einer anderen Methode) erzielt werden, Dutzende von Momenten/Balken, in denen der Handel profitabel ist. Aber NS versucht, den Handel nur mit dieser einen Variante des Lernens zu korrigieren.
Und das Beispiel mit trendlinearreg zeigt es sehr gut.
Ich habe den Eindruck, dass es noch schwieriger ist, die richtige Zielmarkierung zu finden, als gute Eingaben zu finden.
Daher sollten NS als Teil eines Systems, eines Filters oder eines Ensembles aus verschiedenen NS verwendet werden.
Alle MOs beruhen auf der Tatsache, dass die Eingangsvariablen mit der Ausgangsvariablen korrelieren müssen.
Ansonsten haben ALLE MO-Modelle keinen Sinn.
Du irrst dich gewaltig. Die Korrelation ist nur LINEAR Abhängigkeit, y = kx, selbst ein trivialer XOR-Datensatz ergibt Nullkorrelation einzelner Merkmale mit einem Ziel, dennoch für einen nichtlinearen Klassifikator leicht lösbar.
Dreimal habe ich DIES gelesen - es ist schwer, diesen Schrott zu verstehen....
Durch den Verzicht auf "unnötige" Variablen wird das Problem der Verringerung der Dimensionalität des Modells gelöst.
Für DM erhöht es auch die Genauigkeit der Modellvorhersage.
Was die Genauigkeit der NS betrifft, so weiß ich es nicht.
Sie sagten, dass die Chips mit dem Ziel korrelieren sollten, diejenigen, die nicht korreliert sind, können weggeworfen werden, ich sage Ihnen, dass dies nicht der Fall ist, nehmen Sie XOR und prüfen Sie, es wird keine Korrelation geben und Chips sind wichtig, weil die Beziehung NICHT LINEAR ist, das ist alles, Korrelation fängt nur die lineare Komponente der Beziehung.
Nennen Sie mir ein Beispiel, bei dem die lineare Korrelation 0 ist und die nichtlineare Abhängigkeit stark ist.
Ich sagte XOR-Datensatz
Haben Sie ein Beispiel?
Zeilen mit eingehenden und ausgehenden Daten anzeigen - veröffentlichen