Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3344
Wahrscheinlich klassisch filtern, wenn( Spred > 10 pt ){nicht handeln oder aufpreisen}. Oder nicht in Pips, durchschnittlicher Spread * 2 oder *3.... *10.
Wir brauchen eine gute probabilistische Vorhersage für Zeitreihen, aber nicht so kitschig wie heutzutage (z. B. Quantilsregression). In dem Artikel selbst habe ich das nicht gesehen, obwohl die Literaturliste es zu enthalten scheint.
Es gibt etwas von Yandex
D.h. bei Spread=7pts wird es 50/50 sein.
Und die profitable Variante verdient nur 7 pts pro Handel im Durchschnitt.
Auf ECN-Konten Spread auf EURUSD 0-5 in der Regel (Durchschnitt auf 3) + ~4 pts für die Kommission. D.h. diese Strategie wird bei 0 auf realen ECN arbeiten.
Und Swaps sind jetzt -7.7 und +3.1 pts für einige Trades wird für jeden Rollover hinzugefügt werden.
Spread + Swap sollte in den Markup berücksichtigt werden. Vielleicht wird das Modell dadurch besser, weil es einige Trades während des Trainings nicht als erfolgreich betrachtet.
und wie kann der Spread im Aufschlag berücksichtigt werden, wenn er später von jeder Transaktion abgezogen wird, egal wie man ihn aufschlägt?
Der Aufschlag sollte also auf dem Finanzergebnis basieren. Transaktion eröffnen-abschließen und das Ergebnis in den Aufschlag übertragen. Das ist die exakte Variante.
Oder ziehen Sie die schlechteste Variante ab, für EURUSD auf ECN wahrscheinlich 7-10pts, für andere vielleicht mehr, besonders für Crosses. + Swaps für jeden Tag.
Auf STD-Konten ist es noch schlimmer.
Ich übertrage es auf Markup, nach dem Training fühlt es sich immer noch schlecht an auf dem Spread
Was wollt ihr? Wir arbeiten fast mit Zufällen. Es ist nicht so, als würde man die Nachfrage nach Eiscreme in Abhängigkeit von der Temperatur untersuchen, wie im ersten Buch über Kozul, das vor sechs Monaten hier eingestellt wurde)))))
Ich will zeekr 001.
Danke, guter und interessanter Artikel mit umfangreicher Literatur.
Es scheint, dass sie die Art der Unsicherheit, die interessant ist, nicht berücksichtigen - probabilistische Abhängigkeit der Ausgabe von Attributen. Sie untersuchen zwei andere Arten von Unsicherheiten - Unsicherheiten, die mit Ungenauigkeiten von Attributen und Parametern zusammenhängen. Sie werden schön genannt - aleatorische und epistemische Unsicherheit). Wir sollten unsere Variante in Analogie dazu Zielunsicherheit nennen).
Imho sind in unserem Fall "Messfehler" von Attributen prinzipiell nicht vorhanden, und die Unsicherheit von Modellparametern ist schlecht von unserer "Zielunsicherheit" zu trennen.