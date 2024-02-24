Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 311
Einige interessante Erkenntnisse aus den letzten Monaten -
1) Klassifizierung oder Regression?
Es scheint sich also doch um einen Rückschritt zu handeln. In den Code-Beispielen hier habe ich oft das Inkrement des nächsten Balkens als Ziel für das Modelltraining genommen und es auf -1 und 1 gerundet (d. h. Balkenfarbe oder Preisanstieg/-rückgang), damit die Klassifizierung dann verwendet werden kann. Kürzlich habe ich die Ergebnisse des Trainings und der Vorhersage verschiedener Modelle mit und ohne Rundung des Ziels (Klassifizierung) und mit Regression verglichen; irgendwie habe ich mit Regression bessere Ergebnisse erzielt. Aber Standardmittel zur Bewertung von Regressionsmodellen, wie z. B. R^2, haben mir nicht gepasst, ich habe ein Gleichgewichtsdiagramm zur Schätzung des Modells beim Handel erstellt und den Erholungsfaktor berechnet.
2) Schätzung des Modells anhand neuer Daten.
Ich bin irgendwie daran gewöhnt, Expert Advisors von Market zu benutzen, dass man mit ihnen fast ideale wachsende Mittelwertlinien beim Optimieren erreichen kann und ähnlich schöne Linien bei neuen Daten bekommt. Dies ist jedoch ein Idealfall. Wenn das Modell in Wirklichkeit nicht gut genug ist, wird es beim Handel manchmal versagen und die Optimierung kann dies nicht beheben, da das Modell einige Marktgesetze einfach nicht versteht.
Hier ist ein Beispiel für eine schwache, aber interessante Strategie. In diesem Beispiel schlägt es bei neuen Daten fehl, aber dann beginnt es plötzlich, sich zu erholen, aber das ist nicht das Interessanteste. Noch interessanter wird es, wenn wir das EA-Optimierungsfenster bis zum Ende nach vorne verschieben, denn selbst bei längerer Optimierung war das Modell nicht in der Lage, das letzte Stück mit Gewinn zu handeln. Irgendetwas ist auf dem Markt passiert, das dieser Strategie zuwiderlief, und die Optimierung kann das nicht ändern.
Dies führt uns zu einer interessanten Schlussfolgerung - bei neuen Daten sollten wir nicht erwarten, dass das Modell die Mittel perfekt nach oben steigert, sondern dass die Form des Gleichgewichtsdiagramms mit dem Diagramm während der neuen Optimierung dieser Daten übereinstimmt, was bedeutet, dass das Modell einige richtige Regelmäßigkeiten des Marktes erfasst hat, aber es ist zu einfach und kann nicht alles berücksichtigen. Schlechte Modelle und Strategien werden keine solche Übereinstimmung haben.
Hier ist dieses Beispiel, Optimierung und Fronttest -
und jetzt wurde das Optimierungsfenster an das Ende nach rechts verschoben, die Daten auf dem Diagramm sind die gleichen, aber die horizontale Skala ist aufgrund von Unterschieden in den Geschäften ein wenig unruhig -
Die rechte Seite der beiden Diagramme ist sehr ähnlich, obwohl es sich im ersten Fall um neue Daten für das Modell handelte und im zweiten Fall der mt5-Optimierer etwa einen Tag lang versuchte, einen besseren Handel in diesem Bereich zu erzielen.
In der Bevölkerung herrscht Schweigen. Ahh ich verstehe.... Mit der Veröffentlichung meines Artikels gibt es eine Menge zu überprüfen und auszuprobieren. Ist das der Grund, warum alle schweigen?
Sie sollten einen Film über Levermore drehen, das wäre viel interessanter.