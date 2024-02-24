Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 314
Ich werde den Auftrag umformulieren -
Geben Sie uns den Code Ihres Modells, um auf D1 zu handeln, können Sie nicht ein trainiertes Modell zu geben, sollte Ihr Code laufen und trainieren das Modell auf unserem Server, müssen wir wissen und verstehen die gesamte Strategie.
Daher werden wir Ihnen ein wenig für Ihre perfekte Strategie bezahlen und wir werden ohne Sie weiter profitieren.
Es ist eine Falle.
Alle adäquaten Leute sind davon weggekommen, nur die Teams "lasst uns gbm trainieren, indem wir das Zufallskorn optimieren, vielleicht klappt es ja" sind übrig geblieben.
Alle 2 oder 3 Leute sind da rausgekommen :)
Ich möchte eine Normalverteilung als Indikator erstellen. Wer kann mir etwas über die Formeln sagen, und wenn es funktioniert, werde ich den Indikator hier posten.
Bei der Standardabweichung scheint es klar zu sein: die Quadratwurzel der Summe der Deltas (Momentum, aktueller Preis minus Durchschnitt) wird extrahiert, aber e,x,μ - mathematische Erwartung (Mittelwert) ist nicht klar, wie man sie erhält.
So habe ich den Indikator verstanden: in blau die Standardabweichung sigma, in orange die mathematische Erwartung (Durchschnitt). Oder besser gesagt, ich habe die Standardabweichung von sigma, jeden Balken aus der "p-bar" Geschichte.
Basierend aufhttps://www.mql5.com/ru/articles/1492
Ich habe die Zeilen im Code auskommentiert. Es ist nicht schwer, dies zu überprüfen.
Oh, er sieht zu, er weiß sogar, wie es ausgeht.) Sehen Sie sich das Video an. Dude hat das "Validierungsproblem" gut beschrieben, aber das Wichtigste ist, rechtzeitig auszusteigen))))
Das Archiv kann nicht heruntergeladen werden. Aber ich bin froh, dass Sie beim Thema bleiben. Bleiben Sie dran, ich denke, diese Woche wird relevant sein....
Hmmm... Ist das Ihr Vorhersager, der Ihnen sagt, was passieren wird, oder werden Sie selbst zum Nostradamus?
Gewinn: -49 ,17 %.
Leider haben Sie nicht nur sich selbst, sondern auch Juri Reschetow in Ungnade fallen lassen.
als ob du jetzt in die Seele spuckst. Und wo bleibt die Risikokontrolle :)
Leider haben Sie nicht nur sich selbst, sondern auch Juri Reschetow in Verlegenheit gebracht.
Reshetov warum???? Das verstehe ich nicht. Mein Handel hat nichts mit seiner Arbeit zu tun. Auch hier gilt: Jeder ist gut im Blödsinn, aber keiner kann etwas Sinnvolles tun. Ich habe Ihnen mein Set geschickt. Ich wollte das von Ihrer KI gebaute Modell sehen, um etwas zum Vergleich zu haben, aber ich habe es nicht gesehen. Und deshalb, wie können Sie die Arbeit kritisieren, wenn weder vergleichen noch beweisen, dass Reshetov's Optimizer nicht funktioniert Sie können oder wollen nicht ....
Also ja.... Ich bin Händler, aber rühre Reshetov!!!!!! nicht an.
Wie ein Spieß in der Seele. Wo bleibt die Risikokontrolle :)
Psychologie saugt.... :-( Alle Verluste beruhen auf Emotionen..... Brauchen Sie einen Handel Eulen normal.... Schade, dass es in diesem Forum keine MQL4-Programmierer gibt :-(
Ich hoffe, Wizard, du gibst eine weitere poetische Perle heraus, über diese Situation!!!! Ich mag sie wirklich sehr gern. Aber es ist schön, zum Thema zu gehören und angenehm zu lesen :-)