Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3025
Sprechen Sie mit dem Ägypter oder mit mir?
Ich stelle fest, dass ich mit Ihrer Tätigkeit in diesem Bereich recht zufrieden bin.
Gut - das Wichtigste ist, dass man anfängt! :)
MO für den Kontext, mashka für den Handel )))
Beim Handel geht es nur um Risiko/Gewinn, nicht um Akurasi... IMHO
a, MO ist nur ein Werkzeug, um Ihr Verständnis des Marktes, Ihr Modell zu beschreiben ...
Wenn es kein Modell und Sie denken, dass MO ist AI und es ist alles von selbst, dann sind Sie in Schwierigkeiten für eine lange Zeit....
Das Gelbe ist adaptiv, es ist in der Mitte, es ist horizontal.
Das Gelbe ist lernfähig? Es ist das in der Mitte, das horizontal verläuft.
Nein, das ist ein ganz normales.
Das sind 100 Jahre.
Ich habe keine vorgefertigten Lösungen gefunden, ich muss die Baumstruktur analysieren. Das wird ein bisschen länger dauern.
Ja, das ist bei mir in R genauso - es speichert die Baumstruktur auf seine eigene seltsame Weise. Dann habe ich einen separaten Parser, um die Blätter herauszuziehen.
Und welche Bibliothek verwenden Sie, damit Sie Ungleichungen sofort als Blattregeln erhalten?
In etwa so kann man nach maximaler Wichtigkeit im Modell, nach Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit zu einer Klasse und nach Häufigkeit der Verwendung sortieren.
Das ist genug für heute.
Das ist effektiv!
Kodieren Sie Prädiktoren in Zahlen aus der Stammstichprobe?