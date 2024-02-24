Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3026
Es ist wirksam!
Kodieren Sie Prädiktoren in Zahlen aus der Stammstichprobe?
Wenn die Namen der Spalten der Tabelle der allgemeinen Stichprobe aus dem Baum übernommen werden, ist das in Ordnung.
Sie können später über die Geschwindigkeit nachdenken, wenn es zumindest effizient funktioniert.
Du pflückst seit 500.000 Jahren Blätter. Hast du ein paar gute Blätter gefunden? Mindestens 10 Stück.)
Ich habe die Ergebnisse veröffentlicht. Ja, es gibt normale Varianten. Aber ich habe das seit drei Jahren nicht mehr gemacht.
Und noch etwas: Mein Experiment mit der Blattauswahl beschränkt sich nur auf Stichproben.
Was soll das heißen, ich habe es seit 3 Jahren nicht mehr gemacht? Was machen Sie?
Global - Quantentabellen und war damit beschäftigt. Es wurden eine Menge Tests und Experimente durchgeführt, auch an verschiedenen Proben.
und in welcher form schieben sie die regeln in die katastrophe? oder nehmen sie dort gar nicht teil?
In binärer Form. Die Spalte ist die Nummer der Regel, und der Wert ist "1" - die Regel hat funktioniert und "0" - die Regel hat nicht funktioniert. Und das Ziel ist genau wie bei der Hauptstichprobe.
Das ist eine Möglichkeit, alles zu aggregieren. Aber CatBoost leistet hier keine sehr gute Arbeit, wie mir scheint - sehr seltene Daten.
Außerdem sind die Regeln eine Art Kauf/Verkauf. Werden die Stopps nur angepasst, um sie zu erfüllen? Wenn man sie nicht in das Bousting einbaut.Ich denke, dass man einfach mal einen Check-Bot erstellen und die notwendigen Regeln durch den Tester/Optimierer überprüfen sollte.
Bei dem alten Ansatz, dessen Ergebnisse ich demonstriert habe, gab es 3 Klassenbezeichnungen - "1" - kaufen, "-1" - verkaufen und "0" - nicht handeln.
Jetzt verwende ich zwei Beschriftungen "1" - handeln und "0" - nicht handeln, die Spalte heißt "Target_100". Die Richtung wird durch eine separate Spalte "Target_P" definiert, und für das finanzielle Ergebnis von Kauf und Verkauf die entsprechenden Spalten "Target_100_Buy" und "Target_100_Sell". Auch im Beispiel gibt es eine Hilfsspalte mit dem Datum "Zeit".
Im Allgemeinen enthält das Ende des Beispiels all diese Spalten, und es sieht wie folgt aus