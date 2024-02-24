Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2742

Aleksey Nikolayev #:

Ich glaube, ich habe einige Hinweise auf eine Anwendung zur Überlebensanalyse gesehen.

Ich habe es nicht selbst gemacht, aber ich habe einmal eine ähnliche Frage gestellt. Dieser Ansatz scheint mir vielversprechend zu sein, aber er kommt aus einem ganz anderen Bereich.

 
СанСаныч Фоменко #:

Er sagt classDist {caret}, d.h. er gibt eine bestimmte Funktion an, die Teil des caret PACKAGE ist

Wie ich verstanden habe, kennen Sie R nicht. Warum vergeuden Sie dann Ihre Zeit mit diesem Thema und mit MO im Allgemeinen?

Ohne die Beherrschung von R ist eine Diskussion über MO sinnlos.

Ich habe über die Entropie nur deshalb geschwiegen, weil die Kreuzentropie eine Standardverlustfunktion für Klassifizierungsmodelle ist.... MO ist nicht nur in R implementiert! (wenn man eine Bibliothek kennt und die Art der Entitäten, mit denen sie arbeitet, nicht kennt, geht man ohne zu verstehen, in welche Richtung man sich bewegt).

zu deiner noch schwierigeren Frage - warum distanzierst du dich kategorisch von der Statistik, wenn du von"Informationstheorie" sprichst?... während sie genau als eine

Das Gebiet liegt an der Schnittstelle von Mathematik , Statistik , Informatik , Physik , Neurobiologie , Informationstechnik und Elektrotechnik.

in der Tat ist die Diskussion themenlos, wenn man in Schnipseln und seinem Ego operiert (und sogar über jemanden, nicht nur über sich selbst), und nicht über das Thema des Dialogs... der Thread ändert sich leider nicht (es wird keine Spezifität und Thematik in den Antworten hinzugefügt)
 
Maxim Dmitrievsky #:
mytarmailS #:

Wenn Sie die TS von mehr oder weniger erfolgreichen Händlern analysieren, werden Sie feststellen, dass alle von ihnen mit Levels handeln.

Ich habe noch keinen einzigen erfolgreichen Trader gesehen, der mit Hilfe von Indikatoren gehandelt hat.

Ein Level ist ein klarer und verständlicher Einstiegspunkt mit einem klaren Stop....

Wenn Sie mit geringem Risiko handeln können, brauchen Sie nichts anderes, ein geringes Risiko pro Handel/präziser Einstieg ist das Wichtigste!

Mit Hilfe von MO können Sie nach Levels von PD/SP suchen, die exakte Einstiege ermöglichen, es ist nicht trivial, nicht einfach, Sie können nicht in Blogs über MO darüber lesen, hier müssen Sie Ihren eigenen Kopf benutzen....

Sie können auch Ebenen auf dem sb Chart zeichnen und es ist auch eine Zeitreihe. Alle haben genug von dir, wir antworten nicht mehr auf dich. Du redest tagein, tagaus Unsinn.
 
mytarmailS #:

Hier ein Beispiel für eine zufällig generierte Stichprobe von 5 Merkmalen und 1 binären Zielvorgabe

forrest und fiche selector

Die Aufgabenwarteschlange wurde ein wenig entladen - es wurde möglich, das Skript auszuführen. Ich führe es aus und erhalte einen Fehler.

> install.packages("randomForest")
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Installing package into ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’
(as ‘lib’ is unspecified)
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  package ‘randomForest’ is not available (for R version 4.0.5)
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'

> library(randomForest)
Error in library(randomForest) : нет пакета под названием ‘randomForest’

Verstehe ich das richtig, dass das Programm eine alte Version von R 4.0 haben will?

Nun, ich habe nach einer alten Version gesucht und sie nicht gefunden. Schreckliche Inkompatibilität ist natürlich abstoßend.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Die Aufgabenwarteschlange wurde ein wenig entladen - es wurde möglich, das Skript auszuführen. Ich führe es aus und erhalte einen Fehler.

Verstehe ich das richtig, dass das Programm die alte Version R 4.0 haben will?

Ich habe R 3.6.3.

Ich schreibe dies auf der alten R-3.6.3 aus eigenen Gründen, also ist es mein Problem...

Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Paket aus dem tap.... entfernt werden würde.

Aleksey Vyazmikin #:

Verstehe ich das richtig, dass das Programm die alte Version von R 4.0 haben will?

richtig

Aleksey Vyazmikin #:

Nun, im Allgemeinen habe ich nach der alten Version gesucht und sienicht gefunden. Schreckliche Inkompatibilität ist natürlich abstoßend.

Hören Sie, vielleicht können Sie nicht in den Handel gehen, mit einem solchen smikalka ??? ))

Mit der Kompatibilität ist dort alles in Ordnung, Python, zum Beispiel, nur beneiden solche Kompatibilität....


Um die Theorie von Sanych zusammenzufassen (da er sie selbst nicht richtig formalisiert und Beispiele genannt hat):

*Seine Art der Merkmalsauswahl basiert auf Korrelation, da "Beziehung" und "Verbindung" Definitionen von Korrelation sind.

*Auf diese Weise führen wir eine implizite Anpassung an die Geschichte durch, ähnlich wie bei LDA (lineare Diskriminanzanalyse) oder PCA, vereinfachen den Lernprozess und reduzieren Fehler.

*Es gibt nicht einmal die Theorie, dass das trainierte Modell bei neuen Daten (die nicht mit der Schätzung der Verbindungen zwischen Merkmalen und Zielen zu tun haben) besser abschneiden sollte, weil die Merkmale an das Merkmal oder (schlimmer) an die verfügbare Historie angepasst wurden.

*Die Situation wird durch die Mittelwertbildung von QC in einem gleitenden Fenster etwas verbessert, so wie man die Streuung schätzen und stabilere auswählen kann. Wenigstens können wir uns auf einige Statistiken stützen.

*Ich dachte an Kausalität oder eine statistisch signifikante Beziehung, aber das ist bei seinem Ansatz nicht der Fall.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Um die Theorie von Sanych zusammenzufassen (da er sie selbst nicht richtig formalisiert und Beispiele genannt hat):

*Seine Art der Merkmalsauswahl basiert auf Korrelation, da "Beziehung" und "Beziehung" Definitionen von Korrelation sind.

*Auf diese Weise wird eine implizite Anpassung an die Geschichte vorgenommen, ähnlich wie bei der LDA (linearen Diskriminanzanalyse) oder der PCA, was den Lernprozess vereinfacht und die Fehlerquote verringert.

*Es gibt nicht einmal die Theorie, dass das trainierte Modell bei neuen Daten (die nicht in die Schätzung der Merkmal-Ziel-Beziehungen einbezogen sind) besser abschneiden sollte, weil die Merkmale zuvor an das Merkmal oder (schlimmer) an die gesamte verfügbare Historie angepasst wurden.

*Mit Beziehung meinte ich Kausalität oder eine statistisch signifikante Beziehung, aber das ist bei seinem Ansatz nicht der Fall.

Bei allem Respekt, aber dies ist keine Zusammenfassung (keine Zusammenfassung oder Zusammenschau). Es ist voll von persönlichen Einstellungen und unbegründeten Angriffen.

Man sollte meinen, dass jemand eine gültige Theorie hat, nach der "ein trainiertes Modell auf neuen Daten funktionieren sollte" :-) und validiert ist...ja.

Maxim Kuznetsov #:

bei allem Respekt, aber dies ist keine Zusammenfassung (keine Zusammenfassung oder Zusammenschau). Dies ist eine persönliche Einstellung und unbegründete Angriffe.

Man sollte meinen, dass jemand eine gültige Theorie hat, die besagt, dass "ein trainiertes Modell auf neuen Daten funktionieren sollte" :-) und validiert ist...ja.

Und wenn Sie genau lesen, können Sie den Hinterhalt in Punkt 2 erkennen, d.h. die anfängliche Anpassung an die Geschichte. Deshalb gibt es auch einen Lernfehlerabfall.

Punkt 4 ist etwas optimistischer, wenn er nicht für die gesamte verfügbare Geschichte durchgeführt wird. Sie sollte nur für das Trainee-Sampling durchgeführt werden, um eine gute Anpassung zu erreichen. Um eine angemessene Schätzung des Modells für neue Daten zu erhalten.

Ich bin nicht dafür bekannt, dass ich mich für Psychologie interessiere, also wird es nie irgendwo auftauchen. Und ich kenne niemanden persönlich.
СанСаныч Фоменко #:

Die Leistung reicht nicht aus, um die EA-Ebene zu erreichen. Aber das Ergebnis des Modellanpassungsfehlers: von 8% bis 22% ist ein Anpassungsfehler, der sich im Anpassungsabschnitt und außerhalb der Stichprobe kaum unterscheidet.

Dies deutet darauf hin, dass die Anpassung an die gesamte Historie vor dem Training durchgeführt wurde. Falls dies nicht der Fall ist, korrigieren Sie mich bitte. In welchem Intervall wurden die Merkmale geschätzt/ausgewählt und in welchem Intervall wurde das Training durchgeführt?

Ich habe gerade eine ähnliche Methode entwickelt und kann die Ergebnisse dieses Wochenende mitteilen. Aber nur, wenn es eine substanzielle Kommunikation gibt und nicht nur ein Wortspiel.
