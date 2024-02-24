Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2742
Ich glaube, ich habe einige Hinweise auf eine Anwendung zur Überlebensanalyse gesehen.
Ich habe es nicht selbst gemacht, aber ich habe einmal eine ähnliche Frage gestellt. Dieser Ansatz scheint mir vielversprechend zu sein, aber er kommt aus einem ganz anderen Bereich.
Er sagt classDist {caret}, d.h. er gibt eine bestimmte Funktion an, die Teil des caret PACKAGE ist
Wie ich verstanden habe, kennen Sie R nicht. Warum vergeuden Sie dann Ihre Zeit mit diesem Thema und mit MO im Allgemeinen?
Ohne die Beherrschung von R ist eine Diskussion über MO sinnlos.
Ich habe über die Entropie nur deshalb geschwiegen, weil die Kreuzentropie eine Standardverlustfunktion für Klassifizierungsmodelle ist.... MO ist nicht nur in R implementiert! (wenn man eine Bibliothek kennt und die Art der Entitäten, mit denen sie arbeitet, nicht kennt, geht man ohne zu verstehen, in welche Richtung man sich bewegt).
zu deiner noch schwierigeren Frage - warum distanzierst du dich kategorisch von der Statistik, wenn du von"Informationstheorie" sprichst?... während sie genau als eine
Das Gebiet liegt an der Schnittstelle von Mathematik , Statistik , Informatik , Physik , Neurobiologie , Informationstechnik und Elektrotechnik.
Wieder einmal ruft dieses stumpfe Sprachrohr alle zur Wahrheit auf, hat sich aber noch nicht entschieden, welche
Wenn Sie die TS von mehr oder weniger erfolgreichen Händlern analysieren, werden Sie feststellen, dass alle von ihnen mit Levels handeln.
Ich habe noch keinen einzigen erfolgreichen Trader gesehen, der mit Hilfe von Indikatoren gehandelt hat.
Ein Level ist ein klarer und verständlicher Einstiegspunkt mit einem klaren Stop....
Wenn Sie mit geringem Risiko handeln können, brauchen Sie nichts anderes, ein geringes Risiko pro Handel/präziser Einstieg ist das Wichtigste!
Mit Hilfe von MO können Sie nach Levels von PD/SP suchen, die exakte Einstiege ermöglichen, es ist nicht trivial, nicht einfach, Sie können nicht in Blogs über MO darüber lesen, hier müssen Sie Ihren eigenen Kopf benutzen....
Hier ein Beispiel für eine zufällig generierte Stichprobe von 5 Merkmalen und 1 binären Zielvorgabe
forrest und fiche selector
Die Aufgabenwarteschlange wurde ein wenig entladen - es wurde möglich, das Skript auszuführen. Ich führe es aus und erhalte einen Fehler.
Verstehe ich das richtig, dass das Programm eine alte Version von R 4.0 haben will?
Nun, ich habe nach einer alten Version gesucht und sie nicht gefunden. Schreckliche Inkompatibilität ist natürlich abstoßend.
Ich habe R 3.6.3.
Ich schreibe dies auf der alten R-3.6.3 aus eigenen Gründen, also ist es mein Problem...
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Paket aus dem tap.... entfernt werden würde.
Verstehe ich das richtig, dass das Programm die alte Version von R 4.0 haben will?
richtig
Nun, im Allgemeinen habe ich nach der alten Version gesucht und sienicht gefunden. Schreckliche Inkompatibilität ist natürlich abstoßend.
Hören Sie, vielleicht können Sie nicht in den Handel gehen, mit einem solchen smikalka ??? ))
Mit der Kompatibilität ist dort alles in Ordnung, Python, zum Beispiel, nur beneiden solche Kompatibilität....
https://stackoverflow.com/questions/62541885/package-randomforest-is-not-available-for-r-version-4-0-2
Versuchen Sie es auf die aktuelle Version
Um die Theorie von Sanych zusammenzufassen (da er sie selbst nicht richtig formalisiert und Beispiele genannt hat):
Bei allem Respekt, aber dies ist keine Zusammenfassung (keine Zusammenfassung oder Zusammenschau). Es ist voll von persönlichen Einstellungen und unbegründeten Angriffen.
Man sollte meinen, dass jemand eine gültige Theorie hat, nach der "ein trainiertes Modell auf neuen Daten funktionieren sollte" :-) und validiert ist...ja.
bei allem Respekt, aber dies ist keine Zusammenfassung (keine Zusammenfassung oder Zusammenschau). Dies ist eine persönliche Einstellung und unbegründete Angriffe.
Man sollte meinen, dass jemand eine gültige Theorie hat, die besagt, dass "ein trainiertes Modell auf neuen Daten funktionieren sollte" :-) und validiert ist...ja.
Die Leistung reicht nicht aus, um die EA-Ebene zu erreichen. Aber das Ergebnis des Modellanpassungsfehlers: von 8% bis 22% ist ein Anpassungsfehler, der sich im Anpassungsabschnitt und außerhalb der Stichprobe kaum unterscheidet.