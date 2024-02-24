Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2626

Maxim Dmitrievsky #:
Zeigen Sie mir einfach, ob Sie es geschafft haben, ich zeige Ihnen meine Ergebnisse zu der Methode, ich hatte keine Zeit, sie zu beenden.
Es ist noch in der Entwicklung, ein sehr teurer Prozess in Bezug auf Computer-Ressourcen, während ich den Code optimiere
 
Interessanter Artikel, der zum Nachdenken anregt

 

Die Bedeutung der Zeichen im beweglichen Fenster (Indikatoren und Preise)

In einem Moment kann der Indikator 10% wichtig sein und in einem anderen Moment 0,05%, so ist das Leben)

Wenn Sie glauben, dass damit alles gelöst ist, sollten Sie stolz darauf sein.


So sehen die vier Zeichen von Fishers Iris aus.


Oder wenn Sie das Schiebefenster vergrößern.


 
Es ist klar, dass die Schwertlilien (und ähnliche Probleme) ein stabiles Muster haben. Jeder, der mit ihnen experimentiert hat, hat bereits herausgefunden, dass alles in Anführungszeichen "schwimmt".

Ich frage mich, wie die Bedeutung der Indikatoren in jedem Punkt des Diagramms unterschiedlich ist. Sie wird für das gesamte Modell, das auf allen Trainingslinien aufgebaut ist, auf einmal ermittelt. Oder haben Sie dort 5000 Modelle?
Und erklären Sie ganz allgemein Ihre Grafiken, was sie enthalten und wie sie erstellt wurden.


 
Es gibt viele Möglichkeiten, den Informationsgehalt eines Merkmals herauszufinden, für einige muss man kein Modell trainieren. Ich habe fselector verwendet. https://www.r-bloggers.com/2016/06/venn-diagram-comparison-of-boruta-fselectorrcpp-and-glmnet-algorithms/
Es zählt die Entropie der Merkmale...

Warum ist die Bedeutung an jedem Punkt unterschiedlich? Ja, denn die Aussagekraft der Merkmale wurde, wie ich oben schrieb, in einem gleitenden Fenster berechnet.
Sie müssen also nach Zeiträumen suchen, in denen die Bedeutung nicht sprunghaft ansteigt, Sie können 2 Modelle verwenden. Sonst ist es ein Chaos.

Ich habe ein Online-Fenstertraining absolviert, und wenn man alles zusammen nimmt, ohne nach Zeit zu filtern, ist die Leistung schlecht. Damals habe ich nicht daran gedacht, das mit dem Filtern zu machen. Ein Beispiel für einen solchen Bot findet sich in meinem Artikel über Entropie

Höchstwahrscheinlich sind die Bedeutungssprünge auf Entropieänderungen zurückzuführen, wenn Zeichen wie
Aber alle Adepten der Vordertore haben ihre eigene Realität, die nicht auf der Praxis basiert
 
Was ist das?


Ich denke, man muss nach einem Muster suchen und ein Modell dafür bauen, oft kann das MO nicht einmal für ein verständliches Muster ein Modell bauen, man muss alles mit seinen Händen machen
Nun, es gibt alle möglichen Arten von Wiederholungsnetzwerken, eines davon war hier

Gerade durch das Muster und suchen Sie nach einem Muster, wo es sich in einem Muster verhält :)

Ganz einfach: Trainieren Sie es, überprüfen Sie es in einem Test, ermitteln Sie die Zeiträume, in denen es funktioniert hat, ziehen Sie Schlussfolgerungen und versuchen Sie, es herauszufiltern, ermitteln Sie ein Muster.

Man sollte die Statistik nicht von der MO trennen, man sollte die Statistik für die Modelle verwenden, sie werden zufällig trainiert

Wenn du das Muster kennst, brauchst du die MO eigentlich nicht.
 
Ja, im Prinzip ist es möglich, noch besser, in dieser Reihenfolge können Sie auf der Maschine tun

oder nicht zu gießen))

Für mich ist es nicht notwendig, komplizierte Modelle zu erstellen, eine einfache Regel reicht aus, sonst kann man es nicht als Muster bezeichnen.

Ich will es immer besser machen)))

 
Ich habe verschiedene Möglichkeitenverglichen , um die Bedeutung der Attribute einzuschätzen. Ich habe die ressourcenintensivste Variante als Benchmark genommen: das Modell wird trainiert, indem die Merkmale eines nach dem anderen entfernt werden.
Die schnellen Methoden stimmen nicht mit der Benchmark überein. Sie stimmen auch nicht miteinander überein. Der fselector ist sogar noch schneller, ich glaube auch nicht, dass er mit irgendetwas übereinstimmt.
