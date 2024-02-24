Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2558

mytarmailS #:

Warum?

Es ist nur so, dass wir nicht nach einem richtigen Zyklus (Sinusoid) suchen, den es nicht gibt.

sondern mehrere einfache Zyklen (Sinuskurven), deren Summe unseren komplexen nicht-sinusförmigen Zyklus ergibt (komplex von dem Wort addieren)

Nun, es ist eine Abwandlung davon, irgendwie, in jeder Abwandlung
 
mytarmailS #:

Alexej, haben Sie ein gutes Verständnis von hmm?

Ich verstehe mehr oder weniger das Wesentliche, habe mich aber nicht näher mit der Praxis befasst, da ich sie für die Preise nicht für geeignet halte.

 
elibrarius #:

Warum sollten wir eine Umkehrung vornehmen? Wir müssen sozusagen nach Trends Ausschau halten. Es ist eher ein De-Trend.)

Um den Moment nicht zu verpassen, in dem der Lärm zum entgegengesetzten Trend wird)

Vielleicht sollten wir zu einfachen gemeinsamen Definitionen zurückkehren.
Zerlegung in Trend, Saisonalität, Zyklen und Rauschen. Jeder dieser Wege kann mit unterschiedlichem Erfolg beschritten werden.
Stationarität - die Konstanz von Mittelwert und Varianz, die auf dem Markt nicht beobachtet wird.
Regelmäßigkeit - das Vorhandensein von Wiederholbarkeit, eines Analogons von 2D-Zyklen, oder Persistenz, ein bestimmtes Signalniveau. Das ist so etwas wie eine Gelegenheit zur Spekulation. Anders als bei SB zum Besseren.
 
Aleksey Nikolayev #:

Ich verstehe das Konzept mehr oder weniger, aber ich bin nicht ins Detail gegangen, weil ich nicht glaube, dass sie für Preise geeignet sind.

Ich möchte SMM lehren, aber auf eine ungewöhnliche Art und Weise, durch eine Fitnessfunktion, genetisch oder anders...

Ich möchte Zustandsübergangsmatrizen selbst machen ... Ich habe ein Paket, diese Matrizen, aber was genau und wo zu ändern, verstehe ich nicht wirklich, können Sie mit diesem helfen?

 
Maxim Dmitrievsky #:
Regelmäßigkeit ist das Vorhandensein von Wiederholbarkeit, einer Art Analogie zu 2D-Zyklen, oder Persistenz, einem bestimmten Signalpegel. Das birgt die Gefahr von Spekulationen. Anders als bei SB.

Warum sollte man die Regelmäßigkeit nicht als - Muster - bezeichnen?

Denn "Regelmäßigkeit" hat eine Definition und die entspricht nicht der Ihren...

das erste Gesetz der Logik wird verletzt)

mytarmailS #:

Warum sollte man die Regelmäßigkeit nicht als - Muster - bezeichnen?

Und "Regelmäßigkeit" ist bereits definiert und stimmt nicht mit Ihrer Definition überein.
Das stammt nicht von mir, sondern aus einem Artikel. Dass viele Menschen Stationarität und Regelmäßigkeit verwechseln und der Stationarität eine gewisse Vorhersagefähigkeit zuschreiben, die bei nicht-stationären Reihen nicht gegeben ist. Die Stationarität hat jedoch keine anderen Auswirkungen auf die Vorhersagefähigkeit als die Rückkehr zum Mittelwert. Aber nur, wenn die ursprüngliche Serie so ist, dass sie, wenn sie differenziert wird, nicht mehr die ursprüngliche Serie ist.

Regelmäßig - sich in Zeit und Raum wiederholend. Eine normale Definition. Oder eine Art von geordneten Informationen zu transportieren.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Es ist nicht von mir, sondern aus einem Artikel.

Eine Art pseudowissenschaftlicher Artikel, da der Autor gegen das erste Gesetz der Logik verstößt...

Man kann ein Muster nicht als Regelmäßigkeit bezeichnen, auch wenn der Begriff der Regelmäßigkeit bereits besetzt ist...

Was für ein Dummkopf...

Maxim Dmitrievsky #:
Aber die Regelmäßigkeit hat keinen Einfluss auf die Vorhersagekraft

Vorhersagekraft von was?

wenn die Reihe stationär ist, natürlich schon.

mytarmailS #:

es ist ein pseudowissenschaftlicher Artikel, wenn der Autor gegen das erste Gesetz der Logik verstößt...

Man kann ein Muster nicht als Regelmäßigkeit bezeichnen, auch wenn der Begriff der Regelmäßigkeit bereits besetzt ist...

Was für ein Schwachkopf...

Vorhersagekraft von was?

Wenn es sich um eine regelmäßige Serie handelt, dann wirkt sich das natürlich aus...

Eine stationäre Reihe kann regelmäßig und singulär sein. Vielleicht hilft das bei der Suche :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Stationäre Reihen können regelmäßig und singulär sein. Vielleicht hilft das bei der Suche :)

auf der Suche nach dem Weg zur Klapsmühle? :)

