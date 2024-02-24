Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2558
Es ist nur so, dass wir nicht nach einem richtigen Zyklus (Sinusoid) suchen, den es nicht gibt.
sondern mehrere einfache Zyklen (Sinuskurven), deren Summe unseren komplexen nicht-sinusförmigen Zyklus ergibt (komplex von dem Wort addieren)
Alexej, haben Sie ein gutes Verständnis von hmm?
Ich verstehe mehr oder weniger das Wesentliche, habe mich aber nicht näher mit der Praxis befasst, da ich sie für die Preise nicht für geeignet halte.
Warum sollten wir eine Umkehrung vornehmen? Wir müssen sozusagen nach Trends Ausschau halten. Es ist eher ein De-Trend.)
Um den Moment nicht zu verpassen, in dem der Lärm zum entgegengesetzten Trend wird)
Ich verstehe das Konzept mehr oder weniger, aber ich bin nicht ins Detail gegangen, weil ich nicht glaube, dass sie für Preise geeignet sind.
Ich möchte SMM lehren, aber auf eine ungewöhnliche Art und Weise, durch eine Fitnessfunktion, genetisch oder anders...
Ich möchte Zustandsübergangsmatrizen selbst machen ... Ich habe ein Paket, diese Matrizen, aber was genau und wo zu ändern, verstehe ich nicht wirklich, können Sie mit diesem helfen?
Warum sollte man die Regelmäßigkeit nicht als - Muster - bezeichnen?
Denn "Regelmäßigkeit" hat eine Definition und die entspricht nicht der Ihren...
das erste Gesetz der Logik wird verletzt)
Was für ein Dummkopf...
Aber die Regelmäßigkeit hat keinen Einfluss auf die Vorhersagekraft
Vorhersagekraft von was?
wenn die Reihe stationär ist, natürlich schon.
Vorhersagekraft von was?
Wenn es sich um eine regelmäßige Serie handelt, dann wirkt sich das natürlich aus...
Stationäre Reihen können regelmäßig und singulär sein. Vielleicht hilft das bei der Suche :)
auf der Suche nach dem Weg zur Klapsmühle? :)