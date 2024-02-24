Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2562
Hallo!
Sind Sie der TechnoShaman?
Ich bin schon seit ein paar Jahren angemeldet.
Nein, das weiß ich nicht.
Ich arbeite mich langsam in die Wavelet-Zerlegung ein.
Ich bin auf dieses Schema gestoßen, das den Unterschied zwischen normaler Zersetzung und Batch-Zersetzung beschreibt.
Ich habe sie zur besseren Sichtbarkeit selbst hervorgehoben.
Sie sagen, dass die Batch-Zerlegung genauere Ergebnisse liefert als die übliche Zerlegung.
Vielleicht ist das auch für Sie interessant.
Was ist falsch an MGC oder SSA?
Was ist falsch an MGC oder SSA?
Es ist zwar interessant, die Wellen zu spüren.
SSA ist ein Crawler?
Ich glaube, es gab vor langer Zeit Indikatoren, die darauf basierten, aber ich war nicht beeindruckt.
Denn diejenigen, die es wissen, haben nicht das gewünschte Ergebnis erzielt.
Ich weiß nicht, was es ist.
Ja, es ist eine Raupe.
MGC ist PCA.
Ich denke, es macht keinen Unterschied, wie man es zersetzt, wichtig ist, was man danach damit macht...
Vor einigen Jahren habe ich viele Bücher über Wavelets gelesen, jetzt bin ich mehr daran interessiert, wie man sie schnell berechnen kann. Diese Diagramme sind eigentlich irreführend. Die Diagramme zeigen eine Aufteilung in die NF- und HF-Komponenten. Dies ist das Ergebnis der Wavelet-Zerlegung. Aus den Diagrammen geht jedoch hervor, dass Wavelets NF-Filter sind, während es sich bei Wavelets in Wirklichkeit um Bandpassfilter mit einigen Eigenschaften handelt, die Mathematikern gefallen.
Die oben beschriebene Vorgehensweise beinhaltet kein Hebesystem. Das ist ziemlich interessant, aber ich habe mich noch nicht eingehend damit befasst.
Es wird wahrscheinlich Bandpass nach der Extraktion von Koeffizienten, einen bestimmten Knoten,
Einstellung einer Strafe Schwelle und weitere Rauschunterdrückung, Kompression.
Ich lerne es auch noch. Der Punkt ist, dass Wavelets sowohl auf eindimensionale Signal- als auch auf Matrixdaten anwendbar sind.
Vielleicht ist das Heben nur auf Matrixtransformationen anwendbar. Bislang möchte ich die Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Ansätze verstehen.
Es geht nicht darum, ein zufälliges Erfolgsmodell zu finden, sondern darum, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass dieses Modell erfolgreich wird.
dann müssen Sie genauer sein.