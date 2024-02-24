Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1621
Die Realität ist vielleicht nicht so, wie wir sie uns vorstellen - wir sollten versuchen, die Partitionierungsalgorithmen von CatBoost zu reproduzieren und zu sehen, was dort wirklich passiert und wie korrekt es ist.
Was die Zufälligkeit anbelangt, so gibt es eine Zufälligkeit bei der Wahl der Partitionierung des Prädiktorenrasters, zwar nicht die beste, aber eine zufällige, wenn ich das richtig verstehe. Und es gibt Algorithmen, die den Stapel ungleichmäßig nach Bereichen aufteilen.
Ich denke anders. Jeder Prädiktor wird durch einen zufälligen Punkt geteilt, aber die beste resultierende Teilung wird immer noch ausgewählt.
Ich würde sagen, nicht schlecht, aber es ist frustrierend.
Er funktioniert im Grunde wie ein normaler Überkauft/Überverkauft-Indikator.
Manchmal ist es richtig, manchmal ist es falsch, es sollte nicht sein...
Haben Sie dieses Netz überhaupt für den Handel getestet? Meine Erfahrung sagt mir, dass man damit kein Geld verdienen wird...
Es sei denn, Sie setzen einen Filter auf die "Gewissheit" des Netzes
Ich werde sie Ihnen in Kürze zum Testen geben.
Orangefarbene Zone oben - prognostiziert eine Abwärtsbewegung, grüne Zone unten - eine Aufwärtsbewegung, das Vertrauensniveau des Neuronetzes ist dick. Es funktioniert nur auf BTCUSD M1 (für jetzt).
Ist das in Ordnung? ))
Er sieht aus wie ein normaler Trendindikator ))). Wie oft trainieren Sie es neu?
Ausgehend von diesem Bild ist das Training extrem selten oder nicht korrekt genug, da solche Zonen zum Zeitpunkt der Anwendung des trainierten Systems einfach nicht existierten.Es wird wahrscheinlich niemanden überraschen, dass der Strategietester in MT im Wesentlichen das trainierte neuronale System ist.
Ich sollte sagen, dass dieses Neuron kaum gebaut wurde, daher bin ich überrascht, dass es überhaupt etwas zeigt. Ich habe eine Idee, wie es weitergehen soll.
Allerdings nur, wenn man es aus der Ferne betrachtet. Bei näherer Betrachtung stellt man fest, dass es nicht so einfach ist.
Im Wesentlichen haben Sie also noch kein System entwickelt, um damit zu handeln, bisher sehen Sie nur ein relativ akzeptables Vorhersageergebnis, aber haben Sie versucht zu handeln und welche Regeln wenden Sie an?
Ich denke prinzipiell nicht daran, einen Beruf zu ergreifen. Sobald ich anfange, mich mit Take/Stop/Backtest zu beschäftigen, schrumpft mein Gehirn und ich kämpfe gegen Windmühlen. Ich mache einen Indikator und der Rest wird sich von selbst erledigen.
Haben Sie praktische Beispiele für eine gute Ausbildung? Ich meine nicht die geheimen neuronalen Netze, die Millionengewinne abwerfen, die hat jeder.) Ich meine diejenigen, die öffentlich sind.
Ich habe.... Ich ziehe meine Schlüsse aus den Backtests im Tester. Was denken Sie, welches Ergebnis Sie erhalten, wenn Ihr System richtig trainiert ist? Fast 90 % Ergebnis der richtigen Eingaben. Zuvor hatten die gleichen Backtests nicht zu einem solchen Ergebnis geführt, woraus ich schließe, dass das Training in diesem Fall korrekt war.
Versuchen Sie das Gleiche.
Ich habe mir die Hilfe angesehen, aber ich verstehe sie nicht - sie ist sehr verwirrend. Ich werde später versuchen, diesen Punkt im Video zu finden, dort ist er deutlicher.
Aber ich habe gesehen, dass CB neue Optionen für den Aufbau von Bäumen hinzugefügt hat, vorher gab es nur eine semetrische Baumoption.
Die Baumzuchtpolitik. Legt fest, wie eine gierige Baumkonstruktion durchgeführt werden soll.
In der Tiefe- Ein Baum wird Ebene für Ebene aufgebaut, bis die angegebene Tiefe erreicht ist. Bei jeder Iteration werden alle nicht-terminalen Blätter der letzten Baumebene geteilt. Jedes Blatt wird nach dem Zustand mit der besten Verlustverbesserung aufgeteilt.
Lossguide- Ein Baum wird Blatt für Blatt aufgebaut, bis die angegebene maximale Anzahl von Blättern erreicht ist. Bei jeder Iteration wird das nicht-terminale Blatt mit der besten Verlustverbesserung geteilt.