Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1617
Helfen Sie mir und schreiben Sie, wie man den EA dazu bringt, nur auf GBPJPY zu handeln. Und analysieren Sie das Diagramm, wo es steht. Ich danke Ihnen!
Ja, das werden sie. Bald. Ich habe versehentlich ein Buch geschrieben, als ich anfing, mich auf den Vortrag vorzubereiten, aber die Hauptsache ist, dass ich Sie in die Theorie der Umschulung einführen möchte. Ich möchte es sozusagen der Öffentlichkeit zur Beurteilung vorlegen :-)
Ich kann es nicht mehr glauben, du bist wie der Junge, der "Wölfe, Wölfe..." rief, und niemand hat ihm geglaubt((
Die letzte Fassung von Reshetov war die 14. Ich habe den Mut gefasst und den Optimierer bis zur Version 15 vervollständigt, und so habe ich persönlich entschieden.
Yura, hör auf, dich zu verstecken, jeder hat schon längst alles verstanden :)
Ich habe von Anfang an nicht an die Version mit dem Tod oder dem Gang zu den Wächtern geglaubt.
Ich möchte meinen Neuro-Indikator für MT5 erstellen. Frage: Wird der Indikator die formalen Verfahren zur Aufnahme in die Indikatorenbibliothek bestehen, wenn er solche Einschränkungen aufweist?
1. Der Benutzer muss WebRequest in den MT-Einstellungen zulassen.
2. der Backtest wird nicht funktionieren, aber beim Start wird eine kleine Historie geladen - vom aktuellen Zeitpunkt einer Kerze 100 zurück.
Verkäufer haben einen echten Vor- und Nachnamen, sie verwenden einen Pass.
Das ist es, was ich damit sagen will. Auf diese Weise bekomme ich mein Geld aus dem MKUL5-Forum. Wer würde mich das unter einem Pseudonym machen lassen? In der Zwischenzeit stellt sich die Frage. Wie kann man dieser Bestie nicht vertrauen?
Hier handelt er genau, so wurde mir gesagt, auf einem Halbautomaten mit einem Programm. Sie finden ihn unter MYFXBOOK Leo23 . Es ist auch ein neuronales Netz.