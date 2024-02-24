Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1617

Neuer Kommentar
 
mtyvnel:
Helfen Sie mir und schreiben Sie, wie man den EA dazu bringt, nur auf GBPJPY zu handeln. Und analysieren Sie das Diagramm, wo es steht. Ich danke Ihnen!
Ersetzen Sie _Symbol durch "GBPJPY".
 
Mihail Marchukajtes:
Ja, das werden sie. Bald. Ich habe versehentlich ein Buch geschrieben, als ich anfing, mich auf den Vortrag vorzubereiten, aber die Hauptsache ist, dass ich Sie in die Theorie der Umschulung einführen möchte. Ich möchte es sozusagen der Öffentlichkeit zur Beurteilung vorlegen :-)

Ich kann es nicht mehr glauben, du bist wie der Junge, der "Wölfe, Wölfe..." rief, und niemand hat ihm geglaubt((

 
Mihail Marchukajtes:
Die letzte Fassung von Reshetov war die 14. Ich habe den Mut gefasst und den Optimierer bis zur Version 15 vervollständigt, und so habe ich persönlich entschieden.

Yura, hör auf, dich zu verstecken, jeder hat schon längst alles verstanden :)

Ich habe von Anfang an nicht an die Version mit dem Tod oder dem Gang zu den Wächtern geglaubt.

 

Ich möchte meinen Neuro-Indikator für MT5 erstellen. Frage: Wird der Indikator die formalen Verfahren zur Aufnahme in die Indikatorenbibliothek bestehen, wenn er solche Einschränkungen aufweist?

1. Der Benutzer muss WebRequest in den MT-Einstellungen zulassen.

2. der Backtest wird nicht funktionieren, aber beim Start wird eine kleine Historie geladen - vom aktuellen Zeitpunkt einer Kerze 100 zurück.

 
... Oder sollte er als Berater tätig werden? Würde es ein solcher Berater in einen Katalog schaffen?
 
Kesha Rutov:

Yura, hör auf, dich zu verstecken, jeder hat schon längst alles verstanden :)

Ich habe die Version mit dem Tod oder dem Hausmeister von Anfang an nicht geglaubt.

Sie sind wirklich ein Narr. Sehen Sie sich meinen Namen an. Ich heiße Mikhail und habe von Minute zu Minute einen völlig anderen Nachnamen. Kein Quatsch....
 
Kesha Rutov:

Yura, hör auf, dich zu verstecken, jeder hat schon längst alles verstanden :)

Ich habe die Version mit dem Tod oder dem Hausmeister von Anfang an nicht geglaubt.

Die Verkäufer lassen ihren richtigen Namen und Nachnamen anzeigen, sie verwenden ihre Pässe.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Verkäufer haben einen echten Vor- und Nachnamen, sie verwenden einen Pass.

Das ist es, was ich damit sagen will. Auf diese Weise bekomme ich mein Geld aus dem MKUL5-Forum. Wer würde mich das unter einem Pseudonym machen lassen? In der Zwischenzeit stellt sich die Frage. Wie kann man dieser Bestie nicht vertrauen?


 
Hallo! Ich handele seit etwa 11 Jahren manuell mit Gunn, habe aber auch mit neuronalen Netzwerken gearbeitet. Ich habe dieses Problem gelöst! Ich möchte Ihnen nur helfen, Sie haben den falschen Ansatz für das Geschäft. Ich schwöre zu Gott, das ist kein Witz, hier ist der Autor dieses Artikels, wo ich die Antwort auf alle meine Fragen gefunden, er hatte nur einen Fehler in den Code mit dem Berater und Skript, ich habe alles neu geschrieben und ich habe für fast ein Jahr auf allen Währungspaaren und Zeitrahmen Handel, ich versuche nicht weniger als 15 Minuten. Das Programm gibt Ihnen eine Preisprognose, wie viele Pips der Preis steigen wird und wohin. https://www.mql5.com/ru/articles/830 ... Alles funktioniert, Sie müssen nur den Code neu schreiben, da er einen Fehler enthält. Ich verkaufe nichts und mache keine Werbung für irgendetwas, ich komme nur und lese jeden Tag Ihre E-Mails, und ich möchte in jeder Hinsicht helfen, wie ich kann.
Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5
Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Программа NeuroPro создана в одном из российских институтов в 98-м году, но не теряет своей актуальности и по сей день. Она успешно работает и на Windows XP, и на Vista, и на 7-ке. Проверить ее работу на более новых Windows я пока не имел возможности. Версия 0.25 распространяется бесплатно, ее можно найти на многих сайтах в Интернете. NeuroPro...
 

Hier handelt er genau, so wurde mir gesagt, auf einem Halbautomaten mit einem Programm. Sie finden ihn unter MYFXBOOK Leo23 . Es ist auch ein neuronales Netz.


1...161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624...3399
Neuer Kommentar