Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1580
nun, Ko-Integration
es ist ein Segen, den wir meist erst im Nachhinein entdecken
daher ist es von geringem Nutzen, außer um das Kästchen anzukreuzen - diese Zeilen WAREN vor kurzem kointegriert
Es scheint, als gäbe es da draußen nichts anderes.
Das ist es, worüber wir reden.
traurig
oder z.B. 2 Serien, die jeweils aus eigenen Abstufungen oder Unterschieden bestehen, wie andere sagen
oder dies
Das Einzige, was man mit Synthetics tun kann, ist, die Varianz unendlich zu verringern. Daher schlage ich vor, weiterhin die divergierenden Krümmungen der ursprünglichen Serie zu beobachten und nicht die Synthetics. Sie werden das gleiche Bild mit den gleichen expandierenden Krümmungen sehen.Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie mit diesem sich ausdehnenden Muster handeln sollen, aber ich kann vermuten, dass, wenn ein Teil der Krümmungen beginnt, den Orientierungsvektor zu ändern, höchstwahrscheinlich auch ein anderer Teil seinen Orientierungsvektor ändern sollte.
dies ist der Fall, wenn auch nicht sehr stark, aber es scheint recht stabil
und deshalb kam die Frage nach der Untersuchung eines möglichen Übertrainings auf
Kolleginnen und Kollegen,
Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr und dass Sie im nächsten Jahr nur marktgerechte, allgemeine Modelle erhalten. Viel Glück !!!!
Und zu Ihrer Erfrischung. Der Hit des neuen Jahres
Das CatBoost-Video ist eher für Programmierer :)
CatBoost-Videos sind eher etwas für Programmierer :)
Ich bin in einem Ahtubing Bro's. Heute ist ein freier Tag und ich vermisse die letzten Symbolpreise in der Marktübersicht. Gibt es eine Möglichkeit, sie über eine Tick-Emulation oder ähnliches zu aktualisieren? Ich möchte nicht ohne die letzten Preise rechnen :-(.
Ich habe das ganze Forum durchsucht, konnte aber leider nichts finden
Ich bin neu hier, und der Thread ist groß, wenn es nicht schwierig ist, ein Sammari zu geben - ist es möglich, Zitate mit neuronalen Netzen vorherzusagen? irgendwelche Arbeitsbeispiele?
Ich bin tief drin, ich arbeite mit einem Google Colab + TensorFlow + Keras + Telegram (ich signalisiere die Ergebnisse für mich).
Kurz gesagt, das Motto lautet: Wer anfängt zu arbeiten, geht und sagt es niemandem. Wer nicht anfängt zu arbeiten, der geht einfach.
Ich kam zu dem Schluss, dass die statistische Analyse fürst, und dann die Kirsche in Form von MO auf der Spitze. Persönliche Meinung. Ich denke, dass es wahrscheinlich effektive Möglichkeiten gibt, die statistische Analyse auf Autopilot durch KI durchzuführen, aber ich habe es nicht geschafft.keine statistische Analyse, sondern Ökonometrie fürst, sozusagen. Der NS ist nur eine Art "warum nicht".