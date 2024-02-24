Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1579
Wenn sich Y proportional zu X verändert, d. h. eine lineare Abhängigkeit + Zyklen + Rauschen besteht, macht es keinen Unterschied, in welche Richtung sich die beiden Rarefakionen bewegen, auch nicht in unterschiedliche Richtungen.
Es gibt also nicht genug Beobachtungen, man bräuchte 1000 Mal mehr. Oder um das grundlegende Muster hinter den Kurven zu beurteilen, wie viel davon konsistent ist.
Das war's, ich habe das Forum verlassen. Schöne Feiertage!
Wie soll uns das helfen?
Wissen Sie, warum sich der visuelle Kortex im Hinterkopf befindet und nicht näher an den Augen?
Die Evolution hat es so beschlossen.
Boris, eine synthetische Reihe ist nur die Summe von Finanzreihen. Das Einzige, was man bei einer synthetischen Reihe tun kann, ist, die Varianz auf unbestimmte Zeit einzuschränken. Daher schlage ich vor, weiterhin die divergierenden Kurven der ursprünglichen Reihe zu beobachten und nicht die synthetische. Sie werden das gleiche Bild sehen, mit den gleichen expandierenden Kurven.Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie mit diesem sich ausdehnenden Muster handeln sollen, aber ich kann vermuten, dass, wenn ein Teil der Krümmungen beginnt, den Orientierungsvektor zu ändern, höchstwahrscheinlich auch ein anderer Teil seinen Orientierungsvektor ändern sollte.
Nun, Sie können es eingrenzen.
Es ist sogar möglich, die Synthetik dazu zu bringen, manchmal den Teil "stationärer Prozess" der Definition zu erfüllen, aber was nützt das?
Hier ist eine Art der Krümmung
Wie würde uns das helfen?
Nun, Ko-Integration
Die Evolution hat das entschieden.
Ja, Amphibien hatten Bälle oben auf dem Kopf, dann bewegten sie sich nach vorne und das Gehirn blieb dort
Es ist möglich, aber es ist mit Löchern im Wasser geschrieben - bis das evolutionäre genetische Material gründlich untersucht ist, ist alles eine Hypothese.
Das alles wird schon seit langem untersucht.
Fische kamen als Amphibien, einige entwickelten sich zu Säugetieren und dann habt ihr euch weiterentwickelt.