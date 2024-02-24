Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1170
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es wäre schön, wenn Sie auch eine Bescheinigung über die psychische Gesundheit in Ihrem Profil hätten.
Juri, weinst du, suchst du Löcher in deinen Taschen?
Keine Sorge, ich werde dir den Gral an Silvester geben. Sie haben es verdient.
Ich muss sagen, dass du einer der stärksten Typen in diesem Forum bist. Ohne Schmeicheleien.
Keine Sorge, ich werde dir den Gral an Silvester geben.
Aber tun Sie das nicht. Und das alles ist umsonst. Bis Neujahr 2019 werden Sie nichts mehr haben).
Aber tun Sie das nicht. Und das alles ist umsonst. Bis Silvester 2019 werden Sie nichts haben.)
Das werde ich.
Und Sie wissen das besser als ich.
Wir denken ähnlich - nur mir fehlte der Schlüssel. Und ich scheine sie gefunden zu haben.
Das wird es sein.
Und Sie wissen das besser als ich selbst.
Wir denken ähnlich - nur mir fehlte der Schlüssel. Und ich glaube, ich habe sie gefunden.
Wenn Sie Exzesse - Asymmetrien - meinen, ist das unwahrscheinlich.
Wenn Sie Asymmetrien meinen, glaube ich das nicht.
Das ist es, worum es geht. Ich erkläre Ihnen später, wie Sie das machen können. Ich möchte den Gefallen erwidern. Aber... Ich muss die Ergebnisse in der kommenden Woche abwarten.
Was das Bernoulli-Schema betrifft, so kann man sich ihm durch eine Art von Transformation nähern. Sagen Sie mir, in welchem Bereich ich besser suchen sollte: Kombinatorik, Theoretiker, Spieltheorie.
Ich verstehe nicht, was das Schema von Bernoulli damit zu tun hat.
Der Grenzwertsatz von Ljapunow formuliert bestimmte Bedingungen, unter denen die Summe zweier unabhängiger Zufallsvariablen eine Normalverteilung aufweist.
Was genau wollen Sie finden?
Im Allgemeinen würde ich empfehlen, dass Väter und die anderen alten Hasen, die das Forum überschwemmen, ihren Beiträgen das Bundesland beifügen.
Damit jeder den IQ dieses älteren Kindes sehen kann.
Dieses Forum wird voll von lang erwarteten Späßen und Scherzen sein.
Prognose (bei flacher Entwicklung nach oben, bei Trend nach unten):
Ich verstehe nicht, was das Schema von Bernoulli damit zu tun hat.
Der Lyapunov-Grenzwertsatz formuliert bestimmte Bedingungen, unter denen die Summe zweier unabhängiger Zufallsvariablen eine Normalverteilung aufweist.
Was genau wollen Sie finden?
Vorhersage (Wachstum in der Wohnung, ein Abwärtssog im Trend):
Das wäre früher gewesen - da gibt es keinen Streit.
Jetzt wird der Trend mit Hilfe des begehrten Schlüssels, den ich buchstäblich "auf Knien" gefunden habe, einfach und sanft in die Toilette geworfen.
Danke, ich habe mich vielleicht nicht klar ausgedrückt, aber das macht nichts.
:)))) Das stimmt, worüber kann eine schöne Madam mit einem Mann reden, der 2 MFs faltet? Leere Taschen, außer...
Kopf hoch, Fräulein - zum neuen Jahr wird alles fertig sein.