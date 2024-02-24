Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1172

Alexander_K2:

Sie glauben also, Sie können in den NS einbringen, was Sie wollen, und dann ist alles vorbei? Hast du zu viel Bilsenkraut gegessen, Onkel?

Und vor allem, unterrichten Sie mich 24 Stunden am Tag, ich weiß nicht was.

diese Herren sind überall im Forum anzutreffen

 
Übrigens sind auch neuronale Netze nicht ohne Kolmogorov)
Alexander_K2:

Sie glauben also, Sie können einfach alles in den NS einbringen, was Sie wollen, und dann ist alles vorbei? Hast du zu viel Henna gegessen, Onkel?

Noch einmal, lesen Sie sorgfältig und überlegt, die Anforderung der Stationarität-Nicht-Stationarität ist eine Anforderung für das Vorhandensein der Lösung des Problems, und nicht für den Mechanismus seiner Lösung. NS ist der Mechanismus, es kümmert ihn nicht.

Hast du zu viel Bilsenkraut gegessen, Onkel? (c) Verstehst du denn gar nichts?

Yuriy Asaulenko:

Noch einmal, lesen Sie aufmerksam und bedacht, die Anforderung der Stationarität-Nicht-Stationarität ist eine Anforderung für die Existenz einer Lösung des Problems, nicht für den Mechanismus seiner Lösung. NS ist der Mechanismus, es kümmert ihn nicht.

Hast du zu viel Henna gegessen, Onkel? (c) Verstehst du gar nichts mehr?

Sie müssen nicht nachdenklich lesen, sondern nur manchmal nachdenken, einfach mit dem Kopf.

Die Stationarität der Residuen des Modells muss zumindest (bei neuen Daten) beibehalten werden. Wenn die Input-Output-Verhältnisse nicht stationär sind, kann es passieren, dass man mit dem Kopf gegen die Wand läuft, wenn man versucht, ein neuronales Netzmodell auf der Grundlage solcher Daten zu erstellen.

Wie oft können wir noch über dieselbe Sache sprechen? Ich werde bald anfangen zu fluchen. Du bist ein erwachsener Mann.
 
Novaja:
Die These von Pastuchow ist eine Hilfe.

Die Arbeit ist gut, aber ich denke, sie ist nicht auf den Fall der Nicht-Stationarität anwendbar.

Außerdem würde ich gerne die Asymptotik der H-Volatilitätskonvergenz für Wiener Prozesse sehen, aber ich habe sie nicht in der Zusammenfassung gesehen - vielleicht steht sie im Volltext der Dissertation.

 
Maxim Dmitrievsky:

Man sollte nicht nachdenklich lesen, sondern manchmal einfach nur mit dem Kopf denken

Die Stationarität der Modellresiduen muss zumindest (bei neuen Daten) beibehalten werden. Wenn die Input-Output-Verhältnisse nicht stationär sind, sollten Sie mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, wenn Sie versuchen, auf der Grundlage solcher Daten ein neuronales Netzmodell zu erstellen.

Wie oft können wir noch über dieselbe Sache sprechen? Ich werde bald anfangen zu fluchen. Ein Erwachsener.

Noch einer, der nicht lesen kann).

Yuriy Asaulenko:

Noch einer, der nicht lesen kann.)

Du schreibst nur Unsinn und Unsinn, und es ist nicht einmal möglich, nüchtern darüber nachzudenken. Wenn man nüchtern ist, kann man nicht einmal daran denken.

und sei es nur, weil die Aktivierungsfunktionen bei offensichtlich unstetigen Stichproben in einer Position stecken bleiben.

Statik ist die Vorverarbeitung gerade eine Voraussetzung für den Lösungsmechanismus

 
Maxim Dmitrievsky:

Stationarität ist die Vorverarbeitung gerade eine Voraussetzung für den Lösungsmechanismus

Ich bin absolut einverstanden.

 
Maxim Dmitrievsky:

Du schreibst nur Unsinn und Unsinn, es ist einfach verrückt. Nüchtern kann man nicht einmal daran denken.

schon allein deshalb, weil die Aktivierungsfunktionen bei offensichtlich nicht stationären Stichproben in einer Position verharren werden

Stationarität, Vorverarbeitung ist genau eine Voraussetzung für den Lösungsmechanismus

Alexander_K2:

Ich bin absolut einverstanden.

Wie lesen Sie Bücher? Steckst du es dir unter den Hintern?

Ziemlich beliebt. Für ein Problem gibt es entweder eine Lösung oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, können Sie das Problem nicht lösen. Wenn ja, werden Sie das Problem nicht lösen können. Die Nationalversammlung hat damit nichts zu tun.

 
Alexander_K2:

Dem stimme ich voll und ganz zu.

Glauben Sie, dass es hilft?

Ich bezweifle es ;)

hier, ein absoluter Insider:


