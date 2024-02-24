Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 11
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das ist eine interessante Idee, ich habe auch EAs am Laufen. Vielleicht werde ich darüber nachdenken, wie ich sie verbessern kann. Aber es ist mir nicht klar, was genau verbessert werden muss? Was müssen Sie der Maschine beibringen?
Der Expert Advisor hat eine feste Logik für das Öffnen und Schließen von Positionen. Beim maschinellen Lernen wird die Entscheidung auf eine etwas andere Weise getroffen.
Das heißt, es ist nicht ganz klar, was genau Sie tun werden.
Hier können Sie es in meinem Beitrag oben sehen:
Ich orientiere mich an der Reckstange. Aber wenn man sich die Zeit genau ansieht, gibt es vor allem bei den unteren Balken eine enorme Verzögerung. Wenn es sich also um D1 handelt, ich aber auf M5 handele, stellt sich heraus, dass ich fast die Daten von vorgestern für die Richtung nehme. Selbst die Vorhersage eines Schrittes nach vorn für D1 mit 30% Fehler radikal verbesserte Rentabilität des Expert Advisor, und vor allem erhöht das Vertrauen, dass es nicht ausverkaufen.
In meinem Fall werde ich verzögerte Daten von Indikatoren für eine geeignete R-Vorhersage verwenden.
Hier ist eine Anmerkung zu meinem obigen Beitrag:
Die allgemeine Richtung wird vom Reck übernommen. Aber wenn man sich die Zeit genau ansieht, gibt es vor allem bei den unteren Balken eine enorme Verzögerung. Wenn es sich also um D1 handelt, ich aber auf M5 handele, stellt sich heraus, dass ich fast die Daten von vorgestern für die Richtung nehme. Selbst die Vorhersage eines Schrittes nach vorn für D1 mit 30% Fehler radikal verbesserte Rentabilität des Expert Advisor, und vor allem erhöht das Vertrauen, dass es nicht ausverkaufen.
In meinem speziellen Fall gehe ich den Weg, verzögerte Daten von den Indikatoren auf die entsprechenden Vorhersagen von R zu verwenden.
Ich habe gerade große Neuigkeiten.
Während einer Geschäftsreise ließ ich abends die Lernmaschinen auf meinen Daten laufen. Ich habe verschiedene Kombinationen von Ansätzen ausprobiert. Und es sieht so aus, als ob plötzlich eine Steinblume auftaucht.
Ich habe also meine Daten aus dem zitierten Link verwendet, um mehr und mehr zu trainieren und Dinge auszuprobieren, die bereits in meinem Blog beschrieben wurden. Aber ich habe noch ein paar Tricks hinzugefügt. Ich habe zum Beispiel die Trainingsparameter ausgewählt, bei denen die Kreuzvalidierung einen größeren Gewinn bringt als die abstrakte Schätzgenauigkeit.
Dazu musste ich natürlich meine Fitnessfunktion schreiben.
In der Grafik sind Paare von Erwartungswerten für Training und Validierung für verschiedene Vorhersagehorizonte und Trainingsparameter dargestellt. Ich habe auch die Idee einer "Grauzone" verwendet, d. h. eines Vorhersagebereichs, in dem nichts passiert.
Wie Sie sehen können, habe ich recht vernünftige MO-Werte für beide Trainings und korrelierte Werte für die Validierung! Beachten Sie, dass bei der Simulation eine Streuung von 0,00020 (zwanzig Picks) verwendet wurde.
Ich habe auch den gesamten Handel einschließlich des Spreads berechnet. Die Werte sind auch sehr schön. Der maximale Gewinn wird bei einem bestimmten Verhältnis zwischen der Anzahl der Trades und dem MO des Trades erreicht, und das alles bei einem Planungshorizont von 12 Stunden. Auf dem Diagramm ist ein Durchlauf aller Planungshorizonte, aller Grauzonenwerte und der besten Lernparameter des Modells zu sehen. Siehe unten:
Nun, und um dieses Wissen zu verbreiten, füge ich eine Datei mit allen Ergebnissen bei, einschließlich der Trainingsparameter für das Gerüst. Aber ohne die Eingaben. Die Eingaben aus meinen Daten sind ausgewählt. Dies wird ein kleines Geheimnis bleiben. Ich werde über den vollständigen Code des Experiments nachdenken oder nicht. Ich möchte nun die Integration mit MT dieser Maschine durchführen, da mir das Ergebnis schon recht gut zu funktionieren scheint.
Alexej
Ich habe gerade große Neuigkeiten.
Während einer Geschäftsreise ließ ich abends die Lernmaschinen auf meinen Daten laufen. Ich habe verschiedene Kombinationen von Ansätzen ausprobiert. Und es sieht so aus, als ob plötzlich eine Steinblume auftaucht.
Jedenfalls habe ich mit den Daten aus dem Link, den ich angegeben habe, das Training wieder und wieder durchgeführt und dabei Dinge ausprobiert, die bereits in meinem Blog beschrieben wurden. Aber ich habe noch ein paar Tricks hinzugefügt. Zum Beispiel die Auswahl derjenigen Trainingsparameter, bei denen die Kreuzvalidierung mehr Gewinn bringt, als die abstrakte Genauigkeit des Ratens.
Dazu musste ich natürlich meine Fitnessfunktion schreiben.
In der Grafik sind Paare von Erwartungswerten für Training und Validierung für verschiedene Vorhersagehorizonte und Trainingsparameter dargestellt. Ich habe auch die Idee einer "Grauzone" verwendet, d. h. eines Vorhersagebereichs, in dem nichts passiert.
Wie Sie sehen können, habe ich recht vernünftige MO-Werte für beide Trainings und korrelierte Werte für die Validierung! Beachten Sie, dass bei der Simulation eine Streuung von 0,00020 (zwanzig Picks) verwendet wurde.
Ich habe auch den gesamten Handel einschließlich des Spreads berechnet. Die Werte sind auch sehr schön. Der maximale Gewinn wird bei einem bestimmten Verhältnis zwischen der Anzahl der Trades und dem MO des Trades erreicht, und das alles bei einem Planungshorizont von 12 Stunden. Auf dem Diagramm ist ein Durchlauf aller Planungshorizonte, aller Grauzonenwerte und der besten Lernparameter des Modells zu sehen. Siehe unten:
Nun, und um dieses Wissen zu verbreiten, füge ich eine Datei mit allen Ergebnissen bei, einschließlich der Trainingsparameter für das Gerüst. Aber ohne die Eingaben. Die Eingaben aus meinen Daten sind ausgewählt. Dies wird ein kleines Geheimnis bleiben. Ich werde über den vollständigen Code des Experiments nachdenken oder nicht. Nun möchte ich die Integration mit MT dieser Maschine vornehmen, denn das Ergebnis scheint mir schon ganz gut zu funktionieren.
Alexej
Der Gesamtgewinn in Pips ist kein Indikator. Das Verhältnis dieses Gesamtgewinns zur Anzahl der Takte der Geschichte, in der er erzielt wurde, ist der Qualitätsfaktor, der als Indikator dient. Das sage ich schon seit langem, und ich verwende es nur zur Modelloptimierung und -schätzung.
Harte Arbeit führt zu Ergebnissen.
Viel Glück!
Der Gesamtgewinn in Pips ist nicht der Indikator. Das Verhältnis zwischen diesem Gesamtgewinn und der Anzahl der Takte der Geschichte, in der er erzielt wurde, ist der Qualitätsfaktor, der ausschlaggebend ist. Das sage ich schon seit langem, und ich verwende es nur zur Modelloptimierung und -schätzung.
Harte Arbeit führt zu Ergebnissen.
Viel Glück!
So wie ich das sehe, schließt das eine das andere nicht aus.
Alexey hat den offensichtlichen Nachteil aller Auswertungen von Klassifizierungsvorhersagen überwunden: Es ist offensichtlich, dass der Wert einer korrekten Vorhersage für einen 1-Pips-Balken und der Wert einer Vorhersage für einen 10-Pips-Balken völlig unterschiedlich sind.
Herzlichen Glückwunsch an Sie, Alexey!
Der Gesamtgewinn in Pips ist kein Indikator. Der Qualitätskoeffizient ist das Verhältnis zwischen diesem Gesamtgewinn und der Anzahl der Takte der Vergangenheit, auf denen er erzielt wurde, und ist somit ein Indikator. Ich habe lange gesagt und verwende es nur für die Modelloptimierung und Schätzung.
Harte Arbeit führt zu Ergebnissen.
Viel Glück!
Lassen Sie mich das erklären.
Vorhersage 12 Stunden im Voraus (724 Minuten, um genau zu sein).
Die Anzahl der Trades liegt bei über 5000 für jede der Validierungsstichproben. Das Ergebnis wird über 49 Validierungsproben gemittelt. Der Handel innerhalb jeder Stichprobe erfolgt in Abständen von etwa 12 Stunden, d. h. es gibt keine offensichtliche Abhängigkeit und keine Überschneidung der Ergebnisse. Ich werde in Kürze weitere Diagramme der Handelssimulation veröffentlichen. Die Ergebnisse sind zu gut. Aber bis jetzt hat sich alles bestätigt.
Abschließende Daten zu meinem Experiment:
Simulation der Handelssignale einer trainierten Maschine auf 49 Validierungsmuster (in Pips):
Verteilung des Handelsergebnisses in Pips für 49 Stichproben:
Und die Durchführung eines Hypothesentests auf einen signifikanten Unterschied zwischen dem Mittelwert (Median) der MO jeder Validierungsstichprobe und Null:
Die Verteilung innerhalb der Stichproben ist nicht normal. Der Wilcoxon-Test zeigt, dass die MO signifikant von Null verschieden ist.
Übrigens ist die Veränderung im Wachstumsmuster der Punktsummenkurve in den letzten 3/5 Teilen der Validierungsstichproben erklärbar.
Ich habe etwa die gleiche Anzahl von Beobachtungen für die 5 Hauptfächer innerhalb der Stichproben und sie gehen in der folgenden Reihenfolge:
Ich bin sicher, dass bei den letzten drei Paaren die Volatilität höher ist und der Spread höher ist (wir sollten 25-30 Pips statt 20 Pips nehmen). Daher sind ihr Bruttoergebnis und der Prozentsatz der erratenen Richtungen besser. Aber die Eingabe einer erhöhten Spanne macht die Statistik nicht ungültig. Nur um zu verstehen, was vor sich geht.
PM.
So wie ich das sehe, schließt das eine das andere nicht aus.
Alexey hat den offensichtlichen Nachteil aller Auswertungen von Klassifizierungsvorhersagen überwunden: Der Wert einer korrekten Vorhersage für 1 Pip-Bar und der Wert einer Vorhersage für 10 Pip-Bar sind offensichtlich völlig unterschiedlich.
Herzlichen Glückwunsch an Sie, Alexey!
Warnung. Ich habe einen Fehler im Code gefunden, der zu großartigen Ergebnissen geführt hat. Alle meine Optimierungen werden bis zur detaillierten Analyse gestrichen!