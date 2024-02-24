Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1040
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Könnten Sie die Skripte näher erläutern?
Ich habe kein Problem damit, die Komponenten eines R-Programms zu einem einzigen zu kombinieren.
Ein Aufruf an R im OnInit-Abschnitt und ein Aufruf an OnTick für ein Signal, das etwa ein Dutzend in R geschriebene Funktionen erzeugt. Innerhalb dieser Funktionen befinden sich Aufrufe von Funktionen aus R-Paketen, einschließlich rechnerisch komplexer Funktionen, d. h. Funktionen, die in C++ oder Fortran geschrieben sind, ich weiß es nicht genau. All diese Vielfalt ist im EA nicht sichtbar, Änderungen in R-Texten ändern nichts im EA....
Was ist mein Problem? Und wie würde dieses Problem, das ich nicht erkennen kann, in Python gelöst werden?
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Frage eigentlich lautet.
Ein Artikel über Skriptsprachen für allgemeine Informationen -https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарный_язык Der Artikel ist etwas veraltet, vermittelt aber einen Eindruck.
R ist auch nicht mehr als eine hochspezialisierte Skriptsprache für seine Entwicklungsumgebung, die dazu dient, seine eigenen, auf die R-Umgebung spezialisierten Pakete zu manipulieren.
Mm-hm....
Offensichtlich haben die Mitglieder dieses Threads beschlossen, eine Pause einzulegen, nachdem sie endgültig verblüfft sind...
Das ist richtig!
Eine Frage erlaube ich mir aber dennoch:
Bei Kolmogorov sind zwei Bedingungen erforderlich, um den nächsten NE-Wert vorherzusagen:
1. Die Erwartung von NE muss =0 sein.
Zwei Dinge erfüllen dieses Kriterium:
a) die Erträge (erste Differenzen, Inkremente) des Preises
b) Summe der Inkremente im Schiebefenster
GUT. Die Rücksendungen sind auf und ab gegangen - ohne Fisch. Die Summe der Inkremente ist noch nicht da - richtig?
2. der ACF im Schiebefenster sollte sein:
eine periodische Funktion. Oder?
Hat jemand versucht, die Häufigkeitsverteilung dieser Funktion darzustellen? Wie hoch sollte sie sein, damit das Geld ungehindert in unsere Taschen fließt?
Wir haben es satt, uns mit Forex herumzuschlagen und zu versuchen, es an die Spitze von Forbes zu schaffen, und haben fröhlich beschlossen, dass "dumb down" nicht die schlechteste Art der Existenz ist :))
Wir haben es satt, uns mit Forex herumzuschlagen und zu versuchen, es an die Spitze von Forbes zu schaffen, und haben fröhlich beschlossen, dass es nicht die schlechteste Art zu leben ist, zu verdummen :))
:)) Ich stimme zu, Max. Aber in Wahrheit schwelge ich gelegentlich in einer glücklichen Vergangenheit... Träume über den Gral sind unzerstörbar... Es ist Zeit, ein Gedicht zu schreiben :)))
:)) Ich stimme zu, Max. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, schwelge ich gelegentlich in der glücklichen Vergangenheit... Träume vom Gral sind unzerstörbar... Es ist Zeit, ein Gedicht zu schreiben :)))
Was den ACF anbelangt, so bleibe ich bei meiner Meinung, dass sich die Renditen ab einem bestimmten Punkt umkehren müssen, und der beste Punkt ist der, an dem es eine klare Periodizität in Bezug auf den ACF für beide Chunks gibt. Dann prognostizieren Sie etwas auf der Grundlage früherer umgekehrter Wiederkehrer. Aber bis jetzt habe ich es natürlich noch nicht selbst gemacht :)Die Fehler werden übrigens auch ziemlich signifikant sein, aber die Prognosen werden nicht so zufällig sein wie bei all diesen Autoregressionen und Garches. + Sie müssen das Modell speziell für verschiedene Situationen anpassen.
Was den ACF anbelangt, so bleibe ich bei meiner Meinung, dass die Renditen ab einem bestimmten Punkt invertiert werden sollten, und suche nach dem besten Punkt, an dem es eine klare Periodizität des ACF für beide Chunks gibt. Dann prognostizieren Sie etwas auf der Grundlage früherer umgekehrter Wiederkehrer. Aber bis jetzt habe ich es natürlich noch nicht selbst gemacht :)
Eine kleine Ermutigung - ACF in Erlang-Flüssen tritt periodisch auf, wenn die Reihenfolge des Flusses erhöht wird.
Nur(!) in Erlang-Flows und nichts anderes. Die Arbeit mit OHLC auf den Balken M1, M5 usw. hat keinen solchen Effekt.
Aber in Anbetracht des niedrigen Niveaus der Teilnehmer dieses Forums, der völligen Dummheit in ihren Augen - dieses Problem wird noch lange Zeit gelöst werden... IMHO.
Wir warten, wie immer, auf Koldun und Aleshenka. Sie werden zum richtigen Zeitpunkt kommen. Ich glaube daran.
Eine kleine Beruhigung - der ACF in Erlang-Flüssen nimmt ein periodisches Aussehen an, wenn die Ordnung des Flusses erhöht wird.
Das ist für den Igel offensichtlich. Trotzdem wird das Ergebnis bei der Einzahlung gleich Null sein.
Nur(!) in Erlang-Flows und auf keine andere Weise. Die Arbeit mit OHLC auf den Balken M1, M5 usw. hat diesen Effekt nicht.
Verzeih mir, Alexander, aber du redest so wirres Zeug, dass selbst ich es nicht ertragen kann).
Dies ist genau der Fall, der in der Literatur beschrieben wird - wehe mir) IMHO.
Das ist ein Kinderspiel. Trotzdem wird das Ergebnis eine Null bei der Einzahlung sein.
Verzeih mir, Alexander, aber du redest so wilden Unsinn, dass selbst ich es nicht ertragen könnte.)
Dies ist genau der Fall, der in der Literatur beschrieben wird - wehe dem, der den Verstand verliert) IMHO.
Nein, ich könnte mich irren, Dimitri - ich bin einfach nicht in der Lage, alles zu vergleichen. Ich habe gerade die Periodizität von ACF auf dem EURJPY-Paar in Erlang der 30. Ordnung gesehen und war glücklich... Ich habe es noch nicht gesehen...
Was den ACF anbelangt, so bleibe ich bei meiner Meinung, dass die Renditen ab einem bestimmten Punkt invertiert werden sollten, und suche nach dem besten Punkt, an dem es eine klare Periodizität des ACF für beide Chunks gibt. Dann prognostizieren Sie etwas auf der Grundlage früherer umgekehrter Wiederkehrer. Aber bis jetzt habe ich es natürlich noch nicht selbst gemacht :)Sie haben nicht die geringste Ahnung von ACF. Übrigens werden Sie auch ziemlich große Fehler haben, aber die Prognose wird nicht so lässig sein wie bei all diesen Autoregressionen und diesem Müll. + Sie müssen ein Modell speziell für verschiedene Situationen erstellen.
Eine brillante Idee, die nur zeigt, dass Sie keine Ahnung von ACF haben.
Eine glänzende Idee, die nur zeigt, dass Sie nicht die geringste Ahnung von ACF haben.
fahren Sie fort...