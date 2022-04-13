Easy and Fast Gui, finde Fehler nicht - Seite 4
Es wurde noch nicht verstanden was ich meinte mit den Fehlern.
Und ich weis auch das verschieden Versionen von der Bibliothek gibt.
Also:
1. Fehler Tritt auf und der Compiler bricht an der Stelle mit der Angabe der Position. GUI Grundgeruest.mq5 44 19
Wenn man sich den ersten Post ansieht ist das ein anderes File wie der 2. Fehler. GUI Graphtest.mq5 25 19
.....logisch oder ?
Nun muss der 2. Fehler wahrscheinlich auf die gleiche Weise korregiert werden.
GUI Graphtest.mq5 ist nur die abgespeckte version der GUI Grundgeruest.mq5
GUI Graphtest.mq5 ist die mit der ich arbeite und dann später auf mein Grundgerüst wieder erweitern werde.
von daher ist der Fehler bei GUI Graphtest.mq5 25 19 relevant
Na wenn du zwischendurch die Files änderst ,.... kommmen wir auch an die Grenzen :-)
Für mich sieht es dann so aus als ob der fehler behoben wurde.
Was stimmt denn nun ?
Also der Fehler mit der StringToDouble Funktion ist behoben. Das was jetzt noch offen ist, ist der Fehler am Anfang der Eingaben, das Objekt ist richtig, aber der 2. Wert ist ein CElement& main wo es noch hakt.
Wo und wie sind die Variablen deklariert?
In der EasyandFastGui wie ich diese als Zip bereitgestellt hab wird in der WndCreate.mqh das so festgelegt:
Jetz ist also die Frage was ist dann das "CElement main" ? muss ich das noch anlegen?
der gesammte code ist:
Dein Object m_window ist vom Typ CWindow es muss aber vom typ CElement sein.
Änder deine Dekleration von m_window.
Generell solltest du OOP Lernen ....so wird das auf dauer anstrengend :-)
Das ist korrekt... ich seh kaum durch...darum hab ich schon mal mit Klassen und Vererbung wiederhole.
Die Frage ist wie komme ich an das Element?
Das ist aber jetzt komisch....
Hier mal ein Code aus den Kurs wo CWindow korrekt ist:
Daher muss das mit den Grah anders gehen.
Eben weil ich das aus den Programmierkurs nicht anders kenne.... das problem ist halt das wir nie sowas wie Graphpen gebandelt haben
Hab noch mal geforscht und was herrausgefunden... leider bisher ohne erfolg.
aber es geht richtung CElement
screenshot2:
