Aleksi-Trader #:
Hab die Datei mal etwas abgespeckt Die EasyandFastGUI Version die ich nutze liegt mit bei.

Ahh jetzt hats klick gemacht.

DoubleToStringFunction

 ist wohl ein festes Makro.

Die Funktion erwartet einen String mit dem Double Wert.


DoubleToString (2.645,4) wäre eine Umwandlung


Teste mal.

https://www.mql5.com/de/docs/standardlibrary/graphics/caxis/caxisvaluesfunctionformat


Da hat MQ eine eigenen Datentyp erstellt damit man die Axis mit verschieden werten füllen kann. (Double,datetime)

Siehe Axis.mqh


So wie ich es Verstanden habe sollte dem nach folgende zeile dann korrekt sein:

CWndCreate::CreateGraph(m_gra,m_window,0,5,14,false,false,10,23,false,false,AXIS_TYPE_DOUBLE,DoubleToString (2.644),DoubleToString(8.398));

Allerdings ändert es leider nix an den Fehler.


'CreateGraph' - no one of the overloads can be applied to the function call    GUI Graphtest.mq5    25    19
could be one of 2 function(s)    GUI Graphtest.mq5    25    19
   bool CWndCreate::CreateGraph(CGraph&,CElement&,const int,const int,const int,const bool,const bool,const int,const int,const bool,const bool,ENUM_AXIS_TYPE,DoubleToStringFunction,DoubleToStringFunction)    WndCreate.mqh    137    22
   bool CWndCreate::CreateGraph(CGraph&,CElement&,const int,CTabs&,const int,const int,const int,const bool,const bool,const int,const int,const bool,const bool,ENUM_AXIS_TYPE,DoubleToStringFunction,DoubleToStringFunction)    WndCreate.mqh    142    22
1 errors, 0 warnings        2    1

 
UInd wo genau ist Zeile 25 Buchstabe 19?
 
Carl, bitte nicht krypisch fragen. Sag einfach auf was du hinaus willst oder lad dir de geposteten Code.
 
bei welchen Befehl schreibt er dir das?

du brauchst doch nur in die Zeile und auf den Punkt gehen, da sagt er dir wo er den Fehler findet. dort passt was nicht

 
Allerdings weis ich nicht was er mir mt der Frage sagen will.

Zumal ich die entsprechende Zeile auch noch gepostet habe. der 19  Buchstabe entspicht wenn ich alle Zeichen berücksichtige ist mitten im Wort CreateGraph

was absolut 0 Aussage hat.


Deswegen nerven mich solche sinnfreien Antworten wo man einfach nur platt fragt wo der Buchstabe ist und die Zeile.

Mir kommt es vor wie "ich frag einfach damit er drauf kommt, aber blos nicht sagen das der fehler evtl wo anders sein kann."

 Ich will nicht das man es vorbetet aber dann doch gezielter fragen damit es auch Sinn ergibt

 
ja dann vergleich die Datentypen und und schau wo der Fehler liegt

es wird keiner tun für dich

 
Mann, wenn man die Statusleiste (Ansicht -> Statusleiste) sich anzeigen lässt, seht unten rechts mit Zeile (Ln für Line) und Col (für Column hier aber der n-te Buchstabe) genau die Dinge, die einem genau sagen wo in einer Codezeile der Fehler liegt.

Ist das so schwer? Also noch einmal was steht ab Buchstabe 19 in der Zeile 25?

Übrigens: Nach dem kompilieren (F7) springt man mit F8 von Fehler zu Fehler. So hätte man die Position auch finden können.

 
Das mit F7 bzw F8 war mir zb noch total unbekannt


Dann springt der ganz zum Anfang des Wortes CreateGraph was wieder keine aussage darstellt, sondern mir nur n Hinweis gibt das da was nicht stimmt...

Also das was ich die ganze Zeit wusste.

Ich hab überall n bool drin wo n bool gefordert wird, integer bei intege usw... deswegen weis ich ja nicht weiter bzw seh kein Fehler, hab sogar jetz die Funktion stringtodouble drin wie es anscheinend gefordert wird was ich fälschlicherweise als double gedacht hatte.

  CWndCreate::CreateGraph(m_gra,//CGraph &object
                              m_window, //CElement &main
                              0,//const int window_index
                              5,//const int x
                              140,//const int y
                              false,//const bool auto_x_resize
                              false,//const bool auto_y_resize
                              10,//const int right_offset
                              23,//const bool is_bottom
                              false,//const bool is_right
                              false,//const bool is_bottom
                              AXIS_TYPE_DOUBLE,// ENUM_AXIS_TYPE axis_type
                              DoubleToString(2.654),//DoubleToStringFunction func_x_axis
                              DoubleToString(8.398)//DoubleToStringFunction func_y_axis
                              );
/* Vergleichscode aus WndCreate
      CreateGraph(CGraph &object,
                  CElement &main,
                  const int window_index,
                  const int x,
                  const int y,
                  const bool auto_x_resize,
                  const bool auto_y_resize,
                  const int right_offset,
                  const int bottom_offset,
                  const bool is_right,
                  const bool is_bottom,
                  ENUM_AXIS_TYPE axis_type,
                  DoubleToStringFunction func_x_axis,
                  DoubleToStringFunction func_y_axis
                  );
*/


Mehr als direkt den typ als kommentar dahinter zu schreiben und zu vergleichen kann ich auch nicht machen um zu sehen ob was falsch ist
 
Dann ist versuch zu verstehen, was der Kompiler geschrieben hat:

'CreateGraph' - no one of the overloads can be applied to the function call    GUI Graphtest.mq5    25    19
could be one of 2 function(s)    GUI Graphtest.mq5    25    19
   bool CWndCreate::CreateGraph(CGraph&,CElement&,const int,const int,const int,const bool,const bool,const int,const int,const bool,const bool,ENUM_AXIS_TYPE,DoubleToStringFunction,DoubleToStringFunction)    WndCreate.mqh    137    22
   bool CWndCreate::CreateGraph(CGraph&,CElement&,const int,CTabs&,const int,const int,const int,const bool,const bool,const int,const int,const bool,const bool,ENUM_AXIS_TYPE,DoubleToStringFunction,DoubleToStringFunction)    WndCreate.mqh    142    22
1 errors, 0 warnings        2    1

Das heißt Dein Aufruf entspricht keine der beiden Möglichkeiten. Wenn die boolschen und integer Werte passen, dann auch " DoubleToStringFunction" ok sind kann es nur an den ersten beiden Referenzen liegen - hast Du überprüft, dass jew. der Typ (CGraph und Celemet) stimmt?

