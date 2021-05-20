Verlust Trades filtern - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Danke für deine Zeit.
Ich vermute ich stehe etwas auf dem Schlauch.
Ich habe mir das Statement der letzten 3 Tage gezogen. Jetzt steht da
Das sollen ja eigentlich die Verluste sein die in dem Zeitraum gemacht wurden.
Wenn ich aber alle Verluste zusammen rechne sind es nur -123,23.
Habe ich was übersehen?
BG
Spesen wie Swap, Kommission, ..?
Der Bericht hat doch auch die Liste aller Positionen, schon geprüft?
Spesen wie Swap, Kommission, ..?
Der Bericht hat doch auch die Liste aller Positionen, schon geprüft?
Wenn man alle Gebühren noch mit rein nimmt dann wäre das etwas mehr als die 128,45.
Ich will hier keinem auf die Nerven gehen. Ich möchte nur verstehen wie sich das zusammen setzt.
Danke
BG
Ich weiß nicht ob du den TradersClub24 kennst aber die sind Partner mit GBEbrokers und dieser Broker macht genau das was du willst.
Der TC24 hat auch ein Hedge Strategie.
Kenne den TC24 nur von den Youtube Videos. Was ich da sehe ist, dass sie bspw. beim Morning Breakout oder wie der heißt Mini Gewinne realisieren, aber große Verluste hedgen.
Nur so kann man natürlich 100e von Gewinntagen in Folge ausweisen. Muss jeder selber für sich entscheiden, ob er dafür Geld bezahlen will.
Bzgl. Deiner Auswertung: das (Detailed) Statement führt die Verluste als GROSS LOSS auf, wie Carl schon beschrieben hat.
Kenne den TC24 nur von den Youtube Videos. Was ich da sehe ist, dass sie bspw. beim Morning Breakout oder wie der heißt Mini Gewinne realisieren, aber große Verluste hedgen.
Nur so kann man natürlich 100e von Gewinntagen in Folge ausweisen. Muss jeder selber für sich entscheiden, ob er dafür Geld bezahlen will.
Bzgl. Deiner Auswertung: das (Detailed) Statement führt die Verluste als GROSS LOSS auf, wie Carl schon beschrieben hat.
Vielen Dank an euch beide. Also kann ich auf den GROSS LOSS achten und sobald ich mich den 20K nähere sollte ich schluss machen für das Jahr. Verstehe ich das richtig?
Ja klar ob man das machen möchte ist jedem selbst überlassen.
Mein Gedanke war eher, dass GBE auf dem Jahreskontoauszug das dann als Gewinn ausweist und ich dachte sowas suchst du. Sorry falls ich das missverstanden habe.
BG
Vielen Dank an euch beide. Also kann ich auf den GROSS LOSS achten und sobald ich mich den 20K nähere sollte ich schluss machen für das Jahr. Verstehe ich das richtig?
Wenn es Dein einziges Konto ist, wo Verluste anfallen können, die diese neue (bescheuerte) Regelung betreffen, dann wäre das genau das Vorgehen.
Alternativ baut man sich einen Indikator oder EA, der das auch im laufenden Betrieb übernimmt. Für das FA sollte man dann aber schon etwas "handfesteres" haben - da bist Du mit dem Statement und dem GROSS LOSS schon gut dabei.
Inwieweit die (ausländischen) Broker das sauber hinbekommen wird sich erst noch zeigen. Wenn sie es überhaupt machen...
Wie wäre es wenn du alles aus der Historie ausliest, also Anzahl der Trades, Verluste in Folge, Profit + oder auch - , Erwartungswert, Profitfaktor usw. und dann nur ab gewissen Werten reagierst?
Auf welche Werte du achten solltest in abhängig von deiner Strategie und den Kontostand. Dazu empfehle ich Lektüre von Wieland Arlt "Money und Risikomanagement.
Das ganze verrät dir dann auch ab weann du lieber kein Trade machen solltest und unterstützt dich ganz allgemein bei der Analyse und Optimierung.
Sowas in der Art zb.Musst nur die Variablen entsprechend deklarieren mit double oder int und entsprechend dann darauf reagieren. macht sich zb als Ausführung in der OnTrade ganz gut.