Virtueller Server fehlt im Kontextmenü - Seite 4
Das hat leider auch nix gebracht. Ich habe jetzt nochmals den MT5 installiert und nicht das File von meinem Broker (Admirals) genommen. Da bekomme ich im Kontextmenü die Option "register a virtual server", aber sobald ich mich mit dem Live-Account von Admirals drauf hänge, verbindet der MQL5 Server in London nicht. Das Abo ist gebucht und kostet Geld und die Verbindung geht nicht.
Hier sind die beiden Fenster:
Login for MQL Community und chats geht. Die Verbindung zum Server funktioniert nicht.
In MQL5 lässt sich diese Aktion nicht bedienen. Ich drücke auf den grünen Knopf und nichts tut sich obwohl der Metatrader läuft:
Please write a ticket to Servicedesk and provide all details - logs, build of terminal, etc.
Gerade erfahren (https://www.mql5.com/ru/forum/360210/page44#comment_20799002):
Upgrade to the latest Big Sur 11.2.1 and MetaTrader 5 build 2785, please.
VPS and migration is working well.
Das ist alle up to date bei mir. Ich habe jetzt den Service desk angeschrieben. Die sind da aber ziemlich träge.
Gibt es Alternativen zu dem VPS von MQL5?
Diese Antwort:
Ist von denn Entwicklern selbst und wurde getestet. Mehr können die nicht machen!
b. 2785 ist von gestern Beta-Version also vielleicht noch mal aktualisieren.
jeder andere vps anbieter
Habe den MT5 von Admirals gelöscht und den normalen MT5 geladen. Der Service Desk hat mir einen neuen Server zugeteilt. Jetzt geht's. Allen die geholfen haben: Danke!
Na dann, viel Erfolg :)