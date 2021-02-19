Virtueller Server fehlt im Kontextmenü
Obwohl ich mich bei MQL5 angemeldet habe und 20 USD eingezahlt habe, finde ich den Menüpunkt "Register a Virtual Server" nicht im Metatrader vor. Wer kann helfen?
Wenn ich in MQL5 auf den Button VPS mieten betätige, passiert nix.
Im Terminal Werkzeuge (wo zB. die Kontohistorie ist) Tab VPS, dort mit Deinem user+pwd der MQ-Website einloggen ...
Ist alle hellgrau und nicht bedienbar.
MT5 nochmal geschlossen und wieder geöffnet. Ohne Erfolg.
Manfred Link:Wann wurde das Geld einbezahlt? Wurden die kostenlosen 24h schon verwendet?
Ach check noch mal die Logs: Journal und Experten!
Hier sind die beiden Fenster:
Login for MQL Community und chats geht. Die Verbindung zum Server funktioniert nicht.
In MQL5 lässt sich diese Aktion nicht bedienen. Ich drücke auf den grünen Knopf und nichts tut sich obwohl der Metatrader läuft:
