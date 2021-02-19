Virtueller Server fehlt im Kontextmenü - Seite 2

Kannst Du einen anderen Server finden - frag den Broker?
 

Unten rechts im Terminal (ist von meinem Demo-Konto):


 
Ach noch etwas - welche Version ist Dein Terminal?
 

Das ist meine MT5 Version:

 


Das ist meine MT5 Version:

die ist ja uralt, wir sind bei 2765

 

Dann habe ich das Netzwerk neu gescannt und konnte dann auch den VPS mieten (15 USD p.M). Leider geht die Verbindung immer noch nicht (alle grau und nicht anwählbar):

Im Kontextmenü fehlt immer noch der "Virtual Server"


Dann frag ich mal bei meinem Broker noch nach ob sie auch einen anderen Server haben.

 

Dein EA ist wahrscheinlich für die aktuellen VPS zu alt.

Mach mal: Hilfe => Prüfen auf Updates => Aktuelle Release-Version.

 

Hier das was ich vom Broker bekommen habe:

 
Die beiden Eingaben habe ich auch noch gemacht. Ohne Erfolg. Es bleibt bei dem Server in London der sich nicht verbindet.
 

Aktuelle Release Version

