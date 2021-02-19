Virtueller Server fehlt im Kontextmenü - Seite 2
Unten rechts im Terminal (ist von meinem Demo-Konto):
Das ist meine MT5 Version:
die ist ja uralt, wir sind bei 2765
Dann habe ich das Netzwerk neu gescannt und konnte dann auch den VPS mieten (15 USD p.M). Leider geht die Verbindung immer noch nicht (alle grau und nicht anwählbar):
Im Kontextmenü fehlt immer noch der "Virtual Server"
Dann frag ich mal bei meinem Broker noch nach ob sie auch einen anderen Server haben.
Dein EA ist wahrscheinlich für die aktuellen VPS zu alt.
Mach mal: Hilfe => Prüfen auf Updates => Aktuelle Release-Version.
Hier das was ich vom Broker bekommen habe:
Aktuelle Release Version