Machine Learning auf einen EA setzen

Hallo liebe Leut,

hat jemand Erfahrung damit, ein Machine Learning auf einen EA bzw/und die historischen Daten laufen zu lassen?

Wenn ja, mit welcher Software über welche Schnittstelle? Wie baue ich was an?

Danke für jeglichen Input.

VG,
Christian

 
Schau mal unter den Arikeln, zu dem Thema gibt es einen ganzen Haufen (50)  inkl. Code und wie man vorgeht: https://www.mql5.com/en/search#!keyword=machine%20learning
oh ja, danke Dir.
 

Ich würde Folgendes empfehlen:

MT5 und Python

Schau dir die momentan möglichen API befehle an.

https://www.mql5.com/de/docs/integration/python_metatrader5


Wühl dich in Python rein und dann kannst du schon erste Versuche machen Daten aus dem MT5 zu laden.

Mit Python stehen dir alle aktuellen (performant und sehr ausgereift) Frameworks zur Verfügung.

Knackpunkt ist die API. Es fehlt noch die Unterstützung des Testers.

Aber ....

Da der Tester ja aktuell komplett neu geschrieben wird, kommt sicherlich dann die fehlende Unterstützung rein.

So das man komplett aus Python testen kann.

Alternativ bis dahin nutze Backtrader. Mit dem du Tests machen kannst. Dort kannst du auch den Feed vom MT5 einspeisen.


Es braucht aber Ehrgeiz von dir!

Ich danke Dir =) Ich bin eigentlich noch dabei, mich in C++ reinzuwühlen..
Python steht seit >10 Jahren auf meiner Agenda..
Naja, besser man kann es im Rentenalter, als erst dann damit anzufangen =)
Je länger man sich damit beschäftigt, um so komplexer wird es, der Wahnsinn, da ist dann schon manchmal die Entmutigung>Ehrgeiz.

 

Vielleicht ist das auch was, gleich zum Ausprobieren.

Der Artikel ist von Maxim Dmitrievsky , der sich sehr gut mit der Materie auskennt. Ich habe viel von ihm gelesen.

https://www.mql5.com/de/articles/8642

Und wer es nicht glaubt, hier ein Zitat vom  kleinen Chef :-) :

Python wird in Zukunft die Schnittstelle werden.

 

https://github.com/nicholishen/pymt5adapter


Eifriger User hat das Standard Package von MQ etwas erweitert und verbessert.

Da hat gerade noch einer etwas für Python veröffentlicht:

https://www.mql5.com/en/forum/356085#

bzw.: https://www.mql5.com/go?link=https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration

Carl Schreiber:

Da hat gerade noch einer etwas für Python veröffentlicht:

https://www.mql5.com/en/forum/356085#

bzw.: https://www.mql5.com/go?link=https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration

krass was immer für Input von Euch kommt.. ich brauche 2 Antworten und bin 2 Jahre beschäftigt.

Ich würde so gern wissen, ob ihr eifrigen Leut auch wirklich profitable EAs laufen habt.. mein Problem nach zig1000 Tests mit dem Tester ist, dass ich über manche Zeiträume, immer Monate, extrem profitabel bin (>50%), in anderen aber genauso versiebe. 
Kann ein EA grundsätzlich profitabel laufen, ohne dass er von einem human mind auf die Marktsituation losgelassen wird?

 
Christian Linden:

Kann ein EA grundsätzlich profitabel laufen, ohne dass er von einem human mind auf die Marktsituation losgelassen wird?

Nein , du musst ein "Lernziel" definieren

