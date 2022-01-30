Machine Learning auf einen EA setzen - Seite 4
Ah funktioniert das mit dem initialise() bei Dir? Ich hatte gestern da ein Problem. Also konnte ich überhaupt keine Zeitreihen von Metatrader in Jupyter Python laden...
initialize() funzt, aber der Login nicht, habe alles versucht, mit account & server und ohne (dann soll ja angeblich der (gespeicherte) Login aus dem Terminal genommen werden), aber:
TypeError ist ja klar, der bekommt nichts und kann dann da nicht drüber, ist nur der Folgefehler.
VG
Das ist wohl ein Python Problem, also mal Tante Google fragen:
Hab ich gefragt und auch
1. gefunden und direkt mit der OriginalVersion versucht -> same issue.
2. gefunden und alles ausprobiert mit dem Path, zu beiden installierten Versionen, vermutlich klappt es damit nicht, aber ich habe keine solo Winkiste mehr übrig, um das zu testen.
Beim Path ist's latte, wierum man den Slash tippt, auch ob einen oder zwei, das biegt der sich:
wird quittiert:
Also Python nicht zu gebrauchen, muss ich irgendwie aus dem MT5.log meine Daten ziehen.. oder direkt umleiten, mal schauen, das wäre via Python sicherlich eleganter.
3. Jaja, die easy Anleitungen.. alles ganz easy...
..wobei ja das initilisieren ohne Path funktioniert, dann hängt's am Login mit:
Duplicate: https://www.mql5.com/en/forum/378717
Das hilft weiter: https://stackoverflow.com/questions/69050199/metatrader-5-login-broken-after-update
in der Form: authorized=mt5.login(account,server="ActivTrades-Server")
Ich habe meine Daten, das war mal wieder eine Geburt, der ein oder die andere werden sich freuen, das hier mal zu finden =P
gelößt....https://www.mql5.com/de/forum/387405#comment_27393647
sorry hab den letzten post hier nur überflogen :-)
Du solltest noch prüfen ob copyrates einen Fehler hat.
Hier ein Test Code. Etwas älter dient nur der Darstellung
Dazu ein Testcode der ein DataFrame Darstellt. Getestet !
Sollte dann das ausgeben