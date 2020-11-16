mql5 Codes eines Indikators in einen mql5 EA Code umwandel (lassen)
Guten Morgen,
ich möchte von einem Freelancer das o.g. Thema bearbeiten lassen. Vorher möchte ich aber gerne grob im Bilde sein, wie aufwendig dies für den jeweiligen Programmierer ist. Dabei geht es mir nicht darum die Menge der Code-Zeilen als Grundlage für den Aufwand zu nehmen, sondern die Konzentration an Text des Codes, die "angefasst" werden muss, um es zu konvertieren.
Ist das "Plug & Play" (ich möchte hier definitiv nicht respektlos gegenüber allen Programmierern erscheinen. Ich hab allerhöchsten Respekt vor euch) oder ist das ne aufwendige Kiste, die einem Neuschreiben eines Codes gleichkommt?
Wäre euch sehr dankbar über einen für Leihen verständlichen "Richtwert".
Dankeschön.
Oliver
der Aufruf des Indikators ist nicht schwer (teuer), wenn er fehlerfrei ist, dann braucht es aber eine genaue Definition, wann was zu tun ist, welche Infos Du wie und wo haben willst (log, mail, ..), welche Sicherheiten er einbauen soll etc. Je genauer je besser.
Lies das hbir, das ist ziemlich gut: https://www.mql5.com/de/articles/4368 // EA-freelancer Pflichtenheft
Da steht zB:
Wichtige Aspekte bei der Auswahl eines Entwicklers
Sie haben sich also entschlossen Ihr Handelssystem in Form eines Expert Advisors zu realisieren: Sie haben einen Auftrag im Bereich Freelance veröffentlicht und Bewerbungen von verschiedenen Entwicklern erhalten. Wie wählt man den optimalen Entwickler in Bezug auf Kosten und Qualität aus?
Ein erfahrener Entwickler wird Ihnen nicht über die Komplexität bereits entwickelter Systeme oder Handelssystemvarianten berichten, sondern Fragen zu Ihrem Pflichtenheft stellen. Mit anderen Worten, er wird nicht versuchen, Sie zu beeindrucken. Profis schätzen die Zeit, deshalb verschwenden sie sie in der Regel nicht mit philosophischen Diskussionen über die Art des Handels oder Schwierigkeiten bei der Programmierung.
Der Entwickler kann neben der Kurzbeschreibung weitere Details anfordern. Ist der Auftrag generell eindeutig, gibt der Programmierer Auskunft über die Auftragskosten und -dauer.
Ein verantwortlicher Entwickler wird Sie auf unklare Punkte in Ihrem Pflichtenheft hinweisen. Wenn Ihr Auftrag nicht detailliert ist, können Sie diese später mit dem Programmierer klären, sowie Beratungsleistungen bezahlen, was den Zeit- und Kostenaufwand des Auftrags erhöht.
Ein guter Programmierer schätzt die Zeit, weshalb er versuchen wird, unklare Punkte zu klären, um dann mit einem klar formulierten und gründlich vorbereiteten Pflichtenheft arbeiten zu können.
Es kommt darauf an, wie komplex der Indikator ist. Davon ausgegangen, dass überhaupt Quellcode existiert, wohlgemerkt. Mit einer .ex kannst Du eh nichts anfangen.
Wenn der Indikator simpel ist und z.B. nur verschiedene MAs kombiniert, ist es relativ leicht, das in einen EA einzubetten, da der EA auf den internen iMA() zugreifen kann um sich die erforderlichen Daten zu holen.
Bei Indikatoren, die eigene Daten berechnen sieht das anders aus, hier hat man im EA dafür Sorge zu tragen, dass die Indikator-Buffer richtig berechnet und bei jeder neuen Kerze mitgeführt werden.
Noch komplexer sind Indikatoren, die mit mehreren Timeframes arbeiten und sich teils selbst laden, um Werte aus benachbarten Timeframes heranzuziehen. Das nachzuprogrammieren ist übelste Arbeit.
Also wie gesagt, kommt auf den Einzelfall an und keiner hier wird Dir eine Schätzung für Dein zu veranschlagendes Budget geben wollen. Probier's halt im Freelance-Bereich.
Vielen Dank ihr Beiden!!
Stichwort: "Werte aus benachbarten Timeframes heranziehen"
Ich habe einen MT5 EA, der 3 synchronisierte RSI-Abfragen hat, um einen Signal-Trigger zu erzeugen, um (mit noch weiteren Entscheidungsgebern) eine Position zu öffnen. Der Optimierungsvorgang wirft Ergebnisse raus wie zum Beispiel:
RSI 1 auf M30
RSI 2 auf H2
und
RSI 3 auf H8.
Im gewöhnlichen Layout des MT5 gibt es Timeframes, wie H2 oder H8 nicht.
Sofern ich den EA jetzt unter normalen (Demo-)bedingungen laufen lassen möchte, woher weiß ich, dass er sich seine Trigger auch im H2 und H8 sucht?
Anders gefragt: Wieso stehen einem im Tester Zeiteinheiten zur Verfügung, die ich im Chart nicht anwählen kann? Funktioniert mein EA und sein H2/H8-Setup auch im reellen Einsatz?
Danke für eure Antwort
"Im gewöhnlichen Layout des MT5 gibt es Timeframes, wie H2 oder H8 nicht." ?
Nur im Menü oben im Terminal sind sie nicht aufgeführt. Aber klar sind sie über das Kontextmenü des Charts auswählbar: Chart => rechter Maussklick => Maus über Zeitrahmen ...) und so kann man alle Zeitrahmen auswählen.
Geil!!
Das wusste ich echt noch nicht!!
Peinlich, aber geil!!
Merci
