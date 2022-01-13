Kann mich mit dem MT5 Terminal nicht in der MQL5 Community anmelden - Seite 2

  1. Welches Betriebssystem (Mac), welches Terminal MT4 oder MT5 - gibt es andernfalls den Windows-Browser (den braucht das Terminal)
  2. Was steht in den Logs, besonders Journal?
  3. Musst  Du über das Terminal Dich einloggen? Was willst Du - ginge es auch über Browser und MQ-Webseite?
  4. Allerdings scheinen Signale und der Market nicht auf den Macs der Welt zu laufen: https://www.mql5.com/en/forum/297288#comment_10093079
I am not able to login to MQL5 community in Mac. Signal tab is not in MT4...
 
Also Ja wie beirreis erwähnt, ich habe einen Neuen Mc Pro und MT5, wenn ich mich über den Browser im Terminal anmelde geht es ebenso wenig, wie über die MetaTrader Plattform. 

Auf die Website komme ich bin auch angemeldet, siehe diesen Post. 
Indikator berreits gekauft, gibt es eine andere Exprot möglochkeit den Indikatro auf MT5 zu laden ? 
 
Ich habe kein Mac, also keine Erfahrung.

Ist alles so installiert: Installation auf Mac OS // https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/start_advanced/install_mac

Zusatzfrage: Ist die Version Deines Mac OS aktuell?
Die Handelsplattform kann unter Mac OS mit Wine installiert werden. Wine ist ein kostenloses, quelloffenes Programm das programmiert wurde um...
 

servus ja nalogo die aktuellste Version ! 12.0.1.

 
Hat hier keiner einen Mac ?
 
jain, habe MT5 so installiert, mit der ANleitung Klappt nicht da diese Uralt und nicht aktell ist, es fehlen informationen. Kallpt nach der Anleitung defintiv nicht
 
Sorry, aber für mac und linux user ist das was für spezialisten. Das ist nur eine minderheit der user. Nimmindows und es wird funktionieren 
 
baumannmaxl #:
jain, habe MT5 so installiert, mit der ANleitung Klappt nicht da diese Uralt und nicht aktell ist, es fehlen informationen. Kallpt nach der Anleitung defintiv nicht
Hier habe ich noch etwas gefunden: https://www.mql5.com/en/blogs/post/734585#11
All my advisors are here  https://www.mql5.com/en/users/Vladon/seller 💛 For MetaTrader 5 https://www.mql5.com/en/market/mt5?Filter=Vladon 💛 For MetaTrader 4
 
amando #:
Sorry, aber für mac und linux user ist das was für spezialisten. Das ist nur eine minderheit der user. Nimmindows und es wird funktionieren 
sorry das ist leider keine Lösung, ich habe mich bewusst gegen einen Windows Rechner entschieden. Problem ist wohl eher das MacOS Software nicht geupdatet wird, und Anleitungen nicht überarbeitet. Ich war windows User und habe einen Schlussstrich gezogen. Das einzigste Programm das offensichtlich nicht bei mir möchte ist MT5, Mist.. 
 
Carl Schreiber #:
Hier habe ich noch etwas gefunden: https://www.mql5.com/en/blogs/post/734585#11

ok danke, ich werde mal versuchen, aber auch hier ist der software stand aufs erste ebenso wieder Uralt, ist wohl ein Problem wenn man sein MacOS immer auf den Neuesten stand hält, irgendwie hängen da andere hinterher. Ich gebe bescheid ob es geklappt hat. 
