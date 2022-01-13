Kann mich mit dem MT5 Terminal nicht in der MQL5 Community anmelden - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Also Ja wie beirreis erwähnt, ich habe einen Neuen Mc Pro und MT5, wenn ich mich über den Browser im Terminal anmelde geht es ebenso wenig, wie über die MetaTrader Plattform.
Ich habe kein Mac, also keine Erfahrung.
Ist alles so installiert: Installation auf Mac OS // https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/start_advanced/install_macZusatzfrage: Ist die Version Deines Mac OS aktuell?
servus ja nalogo die aktuellste Version ! 12.0.1.
Ich habe kein Mac, also keine Erfahrung.
Ist alles so installiert: Installation auf Mac OS // https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/start_advanced/install_macZusatzfrage: Ist die Version Deines Mac OS aktuell?
jain, habe MT5 so installiert, mit der ANleitung Klappt nicht da diese Uralt und nicht aktell ist, es fehlen informationen. Kallpt nach der Anleitung defintiv nicht
Sorry, aber für mac und linux user ist das was für spezialisten. Das ist nur eine minderheit der user. Nimmindows und es wird funktionieren
Hier habe ich noch etwas gefunden: https://www.mql5.com/en/blogs/post/734585#11
ok danke, ich werde mal versuchen, aber auch hier ist der software stand aufs erste ebenso wieder Uralt, ist wohl ein Problem wenn man sein MacOS immer auf den Neuesten stand hält, irgendwie hängen da andere hinterher. Ich gebe bescheid ob es geklappt hat.