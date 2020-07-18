Was ist denn jetzt wieder passiert? - Seite 2
Mist - schon wieder?
;)
Kleiner tipp, ein stück zur seite gehe, dann wird der schlauch wieder frei 😂😂😂😂
Jetzt hab ich es geschnallt, einfach hinunterscrollen.
MQ ist wirklich krank!
Das soll doch ein Forum sein und keine Werbeplattform!
Nein das soll eine Werbeplattform sein.
diese lästigen forennutzer stören nur, die finden vielleicht auch noch bugs 😂😂😂
Die neue Form des Forums ist gelinde gesagt sch...lecht.
Immer runterscrollen, ist doch öd.
Das gehört rückgängig gemacht.
Da sind wir 2 wohl einsame rufer im wald
Ich verstehe Euch immer noch nicht. Main Schlauch ist wohl kein Schlauch, sondern eher so etwas wie eine lange, breite Matratze und ich habe ziemlich breite, lange Füße, 55 und größer.
Da mein PC immer läuft, läuft auch mein FF immer (ab und zu gibt's aber doch einen Neustart) und so sehe ich immer nur die von mir gepostete Forumsseite: Keine Werbung, kein Scrollen, kein Ärger.
Außerdem gibt es doch gaaaaaaanz oben die Menüzeile mit dem Link zum Forum:
Mir scheint jetzt aber eher, Ihr steht auf dem Schlauch, einer hinter dem andere.
;)
Weiters ist diese Webseite eigentlich recht gut für einen Neuling und Anfänger.
Versierte Nutzer, die wissen, was sie suchen und brauchen, können jederzeit die direkten Links der oberen Menüzeile verwenden.
Was ist daran auszusetzen?
Was daran auszusetzen ist?
das mq die community egal ist und es nir darum geht, sinnlose produkte die völlig überteuert sind zu verkaufen.
signale die sich nach ein paar wochen oder monaten in schall und rauch auflösen welche immer zu einem totalverlust führen verkaufen will, einfach nur um mitzuschneiden
Für viele Signale ist das wohl richtig! Aber man kann suchen und die Zeit, die eine System existiert sollte ein wichtiges Auswahlkriterium sein.
Ich kenne zB. ein Signal, das seit April 2016(!) nur positive Monatsergebnisse erzielen konnte, allerdings gibt es auch negative Kommentare. Man muss halt suchen!
Stell Dich auch mal auf die Seite eines, der eine Idee verwirklichen kann und so auf Einnahmen hofft. Für diese ist diese Option ganz wichtig!
Das es nicht so leicht ist und man nicht mit ein paar Klicks reich wird, wird einem auch erst nach einiger Zeit klar.
Zuletzt analysiert MQ sicherlich das Klickverhalten der Besucher und die erste Webseite ist genau darauf ausgelegt.
Für die erfahrenen User, wie Du, gibt es ja die direkten Links ganz oben. Ich kann da keine Problem sehen, es ist eher das Übliche.
Wenn Du sagt "mitschneiden". MQ ist ein gewinnorientiertes Unternehmen und hat jedes Recht, wenn andere mit der Software von MQ Geld verdienen will, "mitzuschneiden", da MQ alles zur Verfügung stellt, damit wir Geld verdienen können, und sei es nur zB. durch die Test-Agenten der Cloud, das jeder mit ein paar Klicks einrichten kann. Das System wurde erstellt und wird gewartet und modernisiert und aktualisiert, das sicherlich insgesamt nicht ganz billig ist!
Also ich muss Dir sagen, amando, Dein Einwand finde ich ist nicht gerechtfertigt.
Ansonsten gibt es doch andere Foren, Gruppen, Quellen!
Das hier ist alles kostenlos - wieso aufregen?
Für mich ist dieser Thread das "Sommerloch"
Jungs, geht nen Bier Zapfen und lasst die sonne in euer Herz 🍺😋