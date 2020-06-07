Ursache des Fehler "Real tick optimization not allowed in Cloud network" ?
Ist kein Fehler, wurde kürzlich eingeführt diese Beschränkung.
Denke, es gab zu viele Probleme mit diesem Modus und wurde deaktiviert.
Der Tester wird komplett neugeschrieben, also hab Geduld.
- 2017.09.22
- www.mql5.com
Ist kein Fehler, wurde kürzlich eingeführt diese Beschränkung.
Denke, es gab zu viele Probleme mit diesem Modus und wurde deaktiviert.
Der Tester wird komplett neugeschrieben, also hab Geduld.
Hi Christian,
super, vielen Dank für die Antwort!
Bis vorgestern oder so ging es noch wunderbar.
Ok, hast du vielleicht einen offiziellen Link, wo man das Nachlesen kann und vorallem prüfen, wann es
wieder geht?
Danke dir vorab.
Bis vorgestern oder so ging es noch wunderbar.
Ok, hast du vielleicht einen offiziellen Link, wo man das Nachlesen kann und vorallem prüfen, wann es
wieder geht?
add 1: das bezweifel ich, das ist schon länger so. Lokal geht es, aber das Testen mit Ticks eines längeren Zeitraums bedeutet eine große Datenmenge (GB) im RAM, das bei mehren Kernen schnell dazu führt, das das System 99% der Zeit mit dem Swappen der RAM-Daten auf die HD verbringt...
add 2: Steht irgendwo in den Ankündigungen der jeweils neuen Version vor build 2470
Ok, hast du vielleicht einen offiziellen Link, wo man das Nachlesen kann und vorallem prüfen, wann es
wieder geht?
Keine Ahnung, das ist nur ein Forum. Die Entwickler krümeln sich im russischen Forum rum .
Wie lange das dauert? Bis es fertig ist :-)
add 1: das bezweifel ich, das ist schon länger so. Lokal geht es, aber das Testen mit Ticks eines längeren Zeitraums bedeutet eine große Datenmenge (GB) im RAM, das bei mehren Kernen schnell dazu führt, das das System 99% der Zeit mit dem Swappen der RAM-Daten auf die HD verbringt...
add 2: Steht irgendwo in den Ankündigungen der jeweils neuen Version vor build 2470
zu 1) Ich schwöre, bis vor ein paar Tagen ging das Optimieren über die Cloud sogar mit extrem hoher Variantenanzahl, z.b 10^36 usw., das ging ja vorher auch nicht, vorher durfte die Anzahl keinen Exponenten haben.... vielleicht war das ja sogar eine kurzer Test, der da freigeschaltet war, who knows....
Aber gut zu wissen, dass an der Funktion gebastelt wird, und das eine Erklärung für das derzeitige Nicht-Funktionieren sein wird...
zu 1) Ich schwöre, bis vor ein paar Tagen ging das Optimieren über die Cloud sogar mit extrem hoher Variantenanzahl, z.b 10^36 usw., das ging ja vorher auch nicht, vorher durfte die Anzahl keinen Exponenten haben.... vielleicht war das ja sogar eine kurzer Test, der da freigeschaltet war, who knows....
Aber gut zu wissen, dass an der Funktion gebastelt wird, und das eine Erklärung für das derzeitige Nicht-Funktionieren sein wird...
Bist Du sicher, dass das nicht die Einstellung war 1 Minute OHLC?
Die Variantenzahl spielt keine Rolle, das, was einen PC killt, ist, bei zB. 12 Kernen 12 * Größe-Tickdaten!
Hi Christian,
OK, hast du vielleicht einen offiziellen Link, wo man das Nachlesen kann und vor allem prüfen, wann es
Wieder geht?
Um hier eine sichere Lage herzustellen
Ist schon mehr als 1 Jahr her diese Änderung.
Build 2005
https://www.metatrader5.com/de/releasenotes
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo,
kann jemand mit diesem Fehler etwas anfangen?:
"Real tick optimization not allowed in Cloud network"
Ich verwende die Agenten des Cloud Networks seit einiger Zeit ohne Probleme, und heute kam
plötzlich diese Fehlermeldung, und die Cloud Network Agenten funktionieren nicht mehr bzw. werden einfach nicht
verwendet?
Sehr seltsam...
Gruß