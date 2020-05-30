Die neue MetaTrader 5 Plattform build 2470
BUILD 2450: ACHTUNG MIT DEM TESTER! DAS VERHALTEN WURDE GEÄNDERT!
Nach der Optimierung hat man die Möglichket im Tab->'Optimization Results' mittels Rechtsklick 'Run Single Test' auszuwählen.
Die Inputs werden dann entsprechend gesetzt und der Test durchgeführt. Bisher alles wie immer.
Kompiliere ich den EA jedoch neu kommt die große Überaschung: Die Input Variablen werden verändert! Und zwar irgendwie!
Das war bisher nicht so!
Meiner bescheidenen Meinung nach: Schon wieder ein grober Fehler.
Rechtsklick 'Defaults' reagiert wie immer. Die Inputvariablen werden auf die im Code vorgesehenen defaults zurückgesetzt.
Und der Dialog 'Suchen' im Editor ist auch sehr daneben gegangen.
Aber wir sind es ja schon gewohnt ...........
Danke für die Info!
da kann ich mithalten,
ich hab eine Optimierung gemacht,
alles gut, wenn ich jetzt sage, run single test
ist ja auch wahnsinn
hab sogar geschaut, aber die Werte was in den Einstellungen stehen passen
Seien Sie bereit für viele Probleme in den nächsten Builds.
Ist das eine Drohung? ;-)
Richtig der Tester wird "komplett" neu geschrieben.
Ich gehe davon aus das sie auch die Python API erweitern mit dem Tester.
Was ja ein logischer Schritt wäre.
Nur Daten hohlen mit Python reicht ja nicht.
Ich begrüße den Schritt sehr.
Die Aktualisierung der MetaTrader 5-Plattform wird am Freitag, den 29. Mai 2020, veröffentlicht. Die neue Version realisiert folgende Änderungen:
