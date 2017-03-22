Neues MetaTrader 4 Build 1065
Schon wieder fühle ich mich genötigt Euch darauf hinzuweisen, dass ein Upgrade auf b1065 zu Problemen führen könnte!!
Nach dem das Terminal b1052 in seinem Folder \MT4\mt2\ seinen eigenen Editor nicht finden konnte, startete ich ihn direkt un er machte erst einmal
diesen neuen Folde: C:\Users\cas\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\B5B5397A7D01A10C984F8C86E3D19639
und glaubte wie eine fehlgeprägte Gans hier sei jetzt sein 'Zuhause' - übrigens bei jedem Start wird dieses Verzeichnis erstellt!
Als ich dann dort das Terminal selber startete erzeugte er auch diesen Folder: ...\B5B5397A7D01A10C984F8C86E3D19639
und begann alles von mir ~50GB dorthin zu kopieren:
Also macht ein Backup und startet das Terminal nicht in einem der Metaquote-Folder immer nur über ein Shortcut mit \portable.
Übrigens es war alles umsonst ein upgrade auf b1065 fand nicht statt.
Neues MetaTrader 4 Build 1065
Am 23. März 2017 wird ein Update für die MetaTrader 4 Plattform veröffentlicht. In der neuen Version wurde ein Fehler beim Neustart von Expert Advisors auf Charts nach der Änderung der Timeframe behoben. Nun stoppen die Expert Advisors nicht, die Neuinitialisierung verläuft korrekt.
Die Aktualisierung wird über LiveUpdate verfügbar sein.