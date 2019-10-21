Agenten Liste auf MQL5-Konto bleibt leer. - Seite 4

Neuer Kommentar
 
K, mal sehn wie es dann morgen aussieht.
 
Zeige auch mal die Log von den Agenten.
 

Hier die Logs von den Agenten 2000-2003

 

Seit wann hast Du den Status als Verkäufer?

Es gibt nämlich eine automatisch geregelte Wartezeit, bis man als Verkäufer akzeptiert wird!

 
Andreas Billmaier:

Hier die Logs von den Agenten 2000-2003

Hmmm ...ich glaube das wird auch nichts.

Da fehlt der entsprechnede Eintrag wie im Post

https://www.mql5.com/de/forum/322676#comment_13290599

Zum Beweis da da nichts in der Liste bei mir ist:

Agenten Liste auf MQL5-Konto bleibt leer.
Agenten Liste auf MQL5-Konto bleibt leer.
  • 2019.09.19
  • www.mql5.com
Hallo, seit 1 Woche habe ich im MetaTester5 4 Agenten laufen mit insgesamt 43 Durchläufen...
 
Christian:

Hmmm ...ich glaube das wird auch nichts.


Was ist mit dem Passwort. Ich nehme immer das Standardpasswort .

?

 
Carl Schreiber:

Seit wann hast Du den Status als Verkäufer?

Es gibt nämlich eine automatisch geregelte Wartezeit, bis man als Verkäufer akzeptiert wird!

Wirklich? Also davon hab ich nichts gemerkt. :P

Habe mich nach dem schreiben dieses Posts registriert: https://www.mql5.com/de/forum/322676/page2#comment_13291020

Nach dem absenden, war das nach nichtmal ein bis zwei Stunden durch. :D


Christian:

Hmmm ...ich glaube das wird auch nichts.

Da fehlt der entsprechnede Eintrag wie im Post

https://www.mql5.com/de/forum/322676#comment_13290599

Zum Beweis da da nichts in der Liste bei mir ist:

Danke, aber deiner Aussage hätt ich auch so geglaubt. ;)
Nur schade das es anscheinend nichts brachte, aber immerhin gab es ja schon mal einen kleinen Fortschritt durch die Verbindung der Cloud für das Konto. Das hat bei mir ja auch gefehlt.


Christian:

Was ist mit dem Passwort. Ich nehme immer das Standardpasswort .

?


Also als Passwort hab ich folgendes: MetaTester

Das ist ja das Standardpasswort oder?

 

Andreas Billmaier:

Also als Passwort hab ich folgendes: MetaTester

Das ist ja das Standardpasswort oder?

Dem schweigen entnehme ich mal ein Ja. :P


Dann wars das wohl? Keine möglichkeiten mehr? :(

@Christian: In deiner Liste hat sich in letzter Zeit auch nichts getan oder?

 
Andreas Billmaier:

Dem schweigen entnehme ich mal ein Ja. :P


Dann wars das wohl? Keine möglichkeiten mehr? :(

@Christian: In deiner Liste hat sich in letzter Zeit auch nichts getan oder?

Ups ...hier sollte schon längst ein Betrag stehen.


Ja , alle Mögloichkeiten meinerseits ausgeschöpft. Liste ist unverändert.

 

Hallo,


habe gerade eben nochmal die Agenten neu installiert und meinen Account wieder angegeben, da es ein Update gab.

Nun habe ich auch diesen eintrag bei den Agenten:


Screen9


Nur im Managerlog ist kein solcher Eintrag:


Screen10

Vielleicht wird dennoch die nächsten Tage etwas in der Agenten-Liste erscheinen. Drück mir die Daumen. ;)

12345
Neuer Kommentar