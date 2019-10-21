Agenten Liste auf MQL5-Konto bleibt leer. - Seite 4
Hier die Logs von den Agenten 2000-2003
Seit wann hast Du den Status als Verkäufer?
Es gibt nämlich eine automatisch geregelte Wartezeit, bis man als Verkäufer akzeptiert wird!
Hmmm ...ich glaube das wird auch nichts.
Da fehlt der entsprechnede Eintrag wie im Post
https://www.mql5.com/de/forum/322676#comment_13290599
Zum Beweis da da nichts in der Liste bei mir ist:
Was ist mit dem Passwort. Ich nehme immer das Standardpasswort .
?
Seit wann hast Du den Status als Verkäufer?
Es gibt nämlich eine automatisch geregelte Wartezeit, bis man als Verkäufer akzeptiert wird!
Wirklich? Also davon hab ich nichts gemerkt. :P
Habe mich nach dem schreiben dieses Posts registriert: https://www.mql5.com/de/forum/322676/page2#comment_13291020
Nach dem absenden, war das nach nichtmal ein bis zwei Stunden durch. :D
Danke, aber deiner Aussage hätt ich auch so geglaubt. ;)
Nur schade das es anscheinend nichts brachte, aber immerhin gab es ja schon mal einen kleinen Fortschritt durch die Verbindung der Cloud für das Konto. Das hat bei mir ja auch gefehlt.
Also als Passwort hab ich folgendes: MetaTester
Das ist ja das Standardpasswort oder?
Andreas Billmaier:
Dem schweigen entnehme ich mal ein Ja. :P
Dann wars das wohl? Keine möglichkeiten mehr? :(
@Christian: In deiner Liste hat sich in letzter Zeit auch nichts getan oder?
Ups ...hier sollte schon längst ein Betrag stehen.
Ja , alle Mögloichkeiten meinerseits ausgeschöpft. Liste ist unverändert.
Hallo,
habe gerade eben nochmal die Agenten neu installiert und meinen Account wieder angegeben, da es ein Update gab.
Nun habe ich auch diesen eintrag bei den Agenten:
Nur im Managerlog ist kein solcher Eintrag:
Vielleicht wird dennoch die nächsten Tage etwas in der Agenten-Liste erscheinen. Drück mir die Daumen. ;)