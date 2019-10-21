Agenten Liste auf MQL5-Konto bleibt leer. - Seite 5
WTF...
Das war aber super extrem schnell. xD
Anscheinen gab es mit dem Update ein paar Bugfixes?
Nur wieso 8? Düften eigentlich nur 4 sein...
Aber will mich ja nicht beschweren. Super das es jetzt läuft. (Voll Glücklich) :)))
Werde das jetzt weiter beobachten und bin gespannt auf die ersten Gewinne.^^
Beim Optimieren sehe ich ja 8 cores, und im Resourcenmanager sehe ich sie auch!
Und freu dich nicht zu früh, da kommen die Stromkosten nicht rein.
Und eine weitere Bremse und Fehlermöglichkeit ist es auch.
Als ich noch 8 cores hatte habe ich das schon abgedreht.
So kann sich etwas auch von alleine erledigen.^^
Hoffe nur das es nicht durch ein anderes Update wieder putt gemacht wird. :P
Dafür habe ich jetzt 4, es sollten aber 8 sein (wie bisher)! Hast du mir die geklaut? ;)
Vielleicht hatten die mitleid mit mir und dachten sich: Och komm, wir gehen mal da rüber, der hier hat uns ja schon genug geschunden. Vielleicht ists da ja Chilliger... :D
Naja, nach dem Bild da oben sieht es zumindest so aus. xD
Aber mal ernsthaft: glaube das sind noch die alten, denn bei der neuinstallation der Agenten hab ich den Portbereich gewechselt. Deswegen sind da jetzt vermutlich 8 statt 4 drin. Sind ja auch nur 4 aktiv.
Mag sein, aber so verpufft der genutzte Strom einfach und so kommt zumindest etwas zurück.^^
Inwiefern ist das zu verstehen? Beim testen mit dem Expert?
Hallo,
habe gerade eben nochmal die Agenten neu installiert und meinen Account wieder angegeben, da es ein Update gab.
Nun habe ich auch diesen eintrag bei den Agenten:
Nur im Managerlog ist kein solcher Eintrag:
Vielleicht wird dennoch die nächsten Tage etwas in der Agenten-Liste erscheinen. Drück mir die Daumen. ;)
Das wird schon klappen jetzt.
Im Manager Log muss "nichts" extra noch kommen.
Gruß
MQ hat da ihre Politik geändert.
Pro ECHTEM Core nur ein Agent.
Also HT wird ignoriert.