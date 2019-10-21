Agenten Liste auf MQL5-Konto bleibt leer. - Seite 3
Also die Agenten-Liste ist leider immer noch leer. :(
Noch irgendwelche Ideen?
Schreib mal dem Service Desk. Mit dem Hinweiß das dein Account wahrscheinlich nicht akzeptiert wird.
Warum auch immer.
Wenn niemand noch ne Idee hat, versuch ichs mal im Russischen Forum.
Kann jemand der das hier liest zufällig Deutsch-Russisch / Russisch-Deutsch?
Ja probier das mal .
Aber könnte es evtl. nicht doch am Virenprogramm liegen? Mir fiel da gerade wieder ein, dass ich auch die Webseite 'www.mql5.com' zu den Ausnahmen hinzufügen musste, da es irgendwelche komplikationen gab wodurch die Seite ewig geladen und nicht richtig Angezeigt wurde.
https://www.mql5.com/en/forum/310482
Könnte hier nicht ein ähnliches Problem vorliegen?
Welche Antivierenprogramme nutz ihr den?
Danke, aber läuft anscheinend auch ins Leere. Finde auch niemanden der mir es vom/ins Russische übersetzt.
Das ist sehr schade ,war aber erwartbar.
Also .....
In meinen Augen hast du kein Kommunikations Problem der Agenten mit der höheren Instanz (MQL5 Cloud) sondern ein
"Abrechnungs Problem"
Deine Arbeit wird deinem Account nicht zugeschrieben.
Hast du einen 2. Rechner zum Testen zur Verfügung ?
Dann würde ich mal einfach dort einen frischen MT5 installieren sowie den Agenten.
Oder:
Mein schräger Tip..... neuen Account mit einfachem Namen wie timm003 oder so.
Und dann wie oben probieren. Möglicherweise hat MQ eine interne Sperre für solchen "Konstrukte" wie dein Account Name.
MQ Filtert auch Worte wenn du eine Umfrage erstellst...ohne Fehlermeldung !
Nicht jeder Fehler produziert auch eine Fehlermeldung. Das lernt mann nach jahrelangen testen von fremden Code .
Gruß
Leider nicht.
Und was hälst du von einem noch schrägeren Tip? Ich gebe einfach deinen Account an. :D
Brauche nur deine Zustimmung, den namen hab ich ja schon. :P
Ja kannst du machen .
Bin gespannt.
Schau in die Logs...
Alles klar, hab vor wenigen Stunden deinen Acc angegeben und die Agenten neu installiert.
Hier zwei interessante Einträge im Log...
Anscheinend liegt es wirklich am Accountname...
Hat sich deine Liste schon erweitert?