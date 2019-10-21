Agenten Liste auf MQL5-Konto bleibt leer.
Woran liegt das? Oder muss ich noch länger warten? Aber nach 1 Woche und 43 Durchläufen müsste da doch schon was Angezeigt werden oder?
Poste mal ein Log von dem ersten Agenten. Schätze das PR ist zugering
Auf dem Rechner nach 20190919.log suchen. Gilt nur für Heute
Gruß
Ist das Häkchen gesetzt bei: "Aktive während des letzten Tages"? Nimm es mal weg!
Hallo,
Danke schonmal für das rege Interesse und die Hilfe. :)
Hier die Screens vom Wesentlichen:
Hoffe das ist das Wesentliche, sonst bitte melden was noch erforderlich ist. ;)
Hier die Logs vom 19-21.09.2019:
Auffällig war in den Logs nur das dort oft die Verbindung nicht klappte wegen zu hoher CPU-Last
Später jedoch wurde verbunden.Ob das Effekte hat ..keine Ahnung. Sollte eigentlich nicht.
Das PR ist sollte auch nicht zu gering ein. Deine CPU ist nicht die langsamste.
Aktuell habe ich keine Idee mehr.
Eventuell prüf noch mal dein Accountname in dem Feld Konto unter den Einstellungen.
Der läd zu Verwechslung ein :-)
Prüfe auch noch mal ob du wirklich nur 4 Agenten installiert hast.
Achtung: Wenn du die Agenten von einem 2. Metatrader installiert hast.
Mit dem Cloud Manager sieht man immer nur die zugehörigen Dienste/Agenten
Taskmanager unter Dienste. Dort müsste es wie folgt aussehen.
Ansonsten scheint alles richtig zu sein. Warum es nicht klappt könnte auch an den aktuellen Updates liegen.
Gruß
Christian:
Dort muss doch der Benutzername stehen mit dem man sich hier in der Community einloggt oder?
Wenn ja, dann stimmt das schonmal.
Prüfe auch noch mal ob du wirklich nur 4 Agenten installiert hast.
Achtung: Wenn du die Agenten von einem 2. Metatrader installiert hast.
Mit dem Cloud Manager sieht man immer nur die zugehörigen Dienste/Agenten
Taskmanager unter Dienste.
Bei mir sieht das in den Diensten so aus:
Und in den Prozessen so:
Kann es auch an der Routerfirewall liegen? Muss ich evtl. einige Ports freigeben?
Sieht soweit richtig aus.
Um Ports musst du dich nicht kümmern. Die Agenten verbinden sich über 443 mit dem Cloud-Netzwerk selbständig.
Die Logs sagen das das auch passiert.Von außerhalb deines Routers gehen Anfragen über das Cloud Netz an die Agenten. Das managed aber MQ.
Es ist jetzt auch nicht so das die Kiste dann den ganzen Tag glüht :-)
Aber sie sollten dann schon doch mal langsam in der Liste auftauchen auf MQL5.com
Aus den Logs geht auch hervor das du schon Jobs bekommen hast.
Bild aus Log:
Deine CPU (von Q1 2011) ist aber doch schon etwas älter: https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/61275/intel-core-i7-2700k-processor-8m-cache-up-to-3-90-ghz.html
Vielleicht ist er einfach zu langsam und damit spät? Mich irritiert Dein Traffic für "/Out" aus deinen Screenshot.
- ark.intel.com
Das stimmt Carl ...mir ist da jetzt aber etwas aufgefallen was nicht stimmt.
Vergleich der Logs
Mein Agent 1:
jetzt der von @Cha0sPudd1ng:
Es fehlt der Eintrag:
Network authorized on agent2.mql5.net for *USERNAME*
Vielleicht mag MQ den Usernamen nicht ?
Hallo,
