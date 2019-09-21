Endlich macht der Metatester wieder Freude
Für Programmierer die den MetaTester im visuellen Modus verwenden, empfehle ich dringend das letzte Betarelease(2141) herunter zu laden.
Damit macht Testen wieder Sinn.
Ein Lob an Metaquotes!
Was hat sich verändert otto?
Die Oberfläche, und vor allem die koordination zum MetaEditor. Einfach ausprobieren!
Wo bekomme ich de beta heruntergeladen?
Was soll ich sagen, ich bin entzückt
Sagt mal, jetzt schreibt er bei der Optimierung, das ihm die OnTester fehlt
was soll da drin stehen? Bisher hab ich die nie vewendet
Ist mir neu. Macht er bei mir nicht!
Mommt nur beim optimieren, nicht beim single test
das ist auch neu
vielleicht ist das zu banal...aber... es ist aber nicht zufällig das Optimierungskriterium auf "Custom max." eingestellt?
