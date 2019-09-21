Endlich macht der Metatester wieder Freude

Für Programmierer die den MetaTester im visuellen Modus verwenden, empfehle ich dringend das letzte Betarelease(2141) herunter zu laden.

Damit macht Testen wieder Sinn.

Ein Lob an Metaquotes!

 
Otto Pauser:

Was hat sich verändert otto?

 
amando:

Die Oberfläche, und vor allem die koordination zum MetaEditor. Einfach ausprobieren!
 
Otto Pauser:
Wo bekomme ich de beta heruntergeladen?

 
amando:

Was soll ich sagen, ich bin entzückt
 
amando:
Ja, ist wirklich gelungen!
 

Sagt mal, jetzt schreibt er bei der Optimierung, das ihm die OnTester fehlt

was soll da drin stehen? Bisher hab ich die nie vewendet

 
amando:

Ist mir neu. Macht er bei mir nicht!
 
Otto Pauser:
Mommt nur beim optimieren, nicht beim single test

das ist auch neu

https://www.mql5.com/de/docs/event_handlers/ontesterinit

 
amando:

vielleicht ist das zu banal...aber... es ist aber nicht zufällig das Optimierungskriterium auf "Custom max." eingestellt?

