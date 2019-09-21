Endlich macht der Metatester wieder Freude - Seite 5
der tester rechnet die margin falsch, aber nur wenn man Calculate in Pips ankreuzt. da ignoriert er jede Margin
Diese Option ist sowieso Schwachsinn, denn da ist nix schneller. Alles getestet.
naja, theoretisch könnte er schneller sein, da er sich ja die Leverage Kalkulation erspart. Wenn Du jetzt ein Rechenzentrum ala Google oder Amazon hast, dann könnte das, on the long term, 1 Sekunde pro tag einsparen ;-)
Dieses Ergebnis:
erscheint, wenn: "Gewinn in pips für die schnellere die Berechnung" aktiviert ist!
Vieles u.a. die Losgröße wird dann nicht berücksichtigt! es ist der reine Preisunterschied und der ist 85 bzw. 86 Points!
Mittlerweile wurde es ja in den release notes beschrieben