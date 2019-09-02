Stop Loss lLimit - Trailing Stop

Hallo, 

ich habe das Problem das meine eingestellten Stops und Trailing Stops (ea) nicht zu 100% umgesetzt werden.

Es liegt daran, dass der Broker die nicht so umsetzt. Kennt jemand das Problem und kann mir ein Tipp geben wie ich das lösen könnte.

Broker Wechsel wäre eine Möglichkeit nur weiß ich nicht, ob die anderen Broker da besser sind müsste ich ausprobieren.

 
1412:

Du musst schon genauer beschreiben, was das heißen soll: "dass der Broker die nicht so umsetzt".

 

Meine Stop Einstellungen sind folgendermaßen:

Dax: Stop-4 Punkte

Dow: Stop 15 Punkte

Habe aber Verluste realisiert dax 30 Punkte und dow 79 Punkte, obwohl ich beim dax im Plus war ist auch der Trailing Stop nicht nachgezogen worden.


Bei einem Stop 4 dax und dow 15 dürfen die Verluste doch nicht so extrem sein?

Die Zahlen sagen gar nichts! Wenn der Dax Deinen Stopp 'gerissen' hat wird die Stopporder sofort zu einer Marktorder!

Also: zB.

  1. DAX bei 11 000,
  2. Stopp bei 10 950
  3. DAX fällt wegen Trumps Twitter Nachricht auf 10 000
  4. Du steigst aus mit 10 000 - weil zwischen 11 000 und 10 000 der Broker keine Kurse gestellt hat!
 

Ich handle in 1 Minute wenn ein Order ausgeführt wird erfolgt sofort der Stop -4 Punkte dax macht keine 30 Punkte in der Zeit auf wenn Trump Twittert.

Der Broker setzt den Stop nicht auf -4 sist mir gestern aufgefallen :( hatte auch ein ähnlichen Trade gekauft nach 2. Min 10 Punkte Plus Trade ging in Minus Stop ausgelöst.

 
Jeder Broker definiert Mindestabstände - hast Du das kontrolliert?
 
Carl Schreiber:
Jeder Broker definiert Mindestabstände - hast Du das kontrolliert?
Nein habe ich nicht wusste es nicht. 

Nur was komisch ist ich habe Trades da funktioniert es und bei manchen nicht. 

Wenn die Maerkte extrem Bewegungen hinlegen ist das der Fall:(. 
 
Beim EA steht 400 Point. Point ist die kleinste Stelle hinter dem Komma. Das kann beim Dax je nach Broker 0.1 oder 0.01 sein. Das mal 400 ergibt Deinen initialen Stop Loss. Guck mal, welchen SL die Order direkt nach dem Eröffnen hat und dann passe den Input ggf an.
 

Haben es gerade am Strategietester noch mal getestet mir einem anderen Broker das gleiche Problem:(

Der hätte den Stop automatisch anpassen müssen und der Stop ist auch nicht gesetzt.

 
wieso, der Trade hat geklappt ist doch cool...
 

mir ist wichtig dass die ea die stops richtig setzt und anpasst:)

Die Trades werden damit noch sicherer bzw. abgesichert.

