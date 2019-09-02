Stop Loss lLimit - Trailing Stop - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
mir ist wichtig dass die ea die stops richtig setzt und anpasst:)
Die Trades werden damit noch sicherer bzw. abgesichert.
Dafür musst Du wissen welche Parameter der Broker wie gesetzt hat!Klick in der Marktübersicht auf das Symbol (Dax) mit der rechten Maustaste und wähle Spezifikation!
Du kannst sie ja mal hier posten.
Ist das ausreichend?
Ist d
mir ist wichtig dass die ea die stops richtig setzt und anpasst:)
Die Trades werden damit noch sicherer bzw. abgesichert.
Was bedeutet "die stops richtig setzt und anpasst"? Das geht aus Deiner Beschreibung nämlich nicht hervor. Zeig doch mal anhand des Screenshots, wo der Stop hätte angepasst werden sollen.
Meine Stop Einstellungen sind folgendermaßen:
Dax: Stop-4 Punkte
Dow: Stop 15 Punkte
Habe aber Verluste realisiert dax 30 Punkte und dow 79 Punkte, obwohl ich beim dax im Plus war ist auch der Trailing Stop nicht nachgezogen worden.
Bei einem Stop 4 dax und dow 15 dürfen die Verluste doch nicht so extrem sein?
Hast Du den Wert gesehen bei Stop Level?
Der ist 100! Wie kannst Du einen Stopp-Loss von 4 und Take-Profit von 15 Punkten setzten ohne Fehlermeldung?
Das sind doch keine 100 Punkte? für mich 100 = 1 dax Punkt
>
Das sind doch keine 100 Punkte? für mich 100 = 1 dax Punkt
Hat sich geklärt lag am Broker bei einem kann man Stopps mindestens 100 einstellen und bei dem anderen schon ab 1.
Danke!