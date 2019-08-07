???iATR Point abrunden auf ganzes Pip???
Hallo liebe Programmierer.
Mein mq4-Code sieht folgendermaßen aus...
In Zeile 161 bekomm ich es aber, verflucht noch eins, nicht gebacken, dass mir im Chart die Trigger-Dots nicht auf den Punkt genau angezeigt werden. Die sollen auf das volle Pip abgerundet angezeigt werden.
Probiert habe ich bereits MathPow(), MathFloor() und NormalizeDouble(). Aber nix will funktionieren.
Es ist zum Verzweifeln. Kann jemand bitte helfen? Riesen Dank
Verwende doch DoubleToString()
Könnte Ihr keine Mathe mehr?
double atr = ( floor( iAtr(..) * pow(10,_Digits) + 0.5) )/pow(10,_Digits);
ungestestet, so ähnlich!
Vorab einen ganz lieben Dank an alle, die helfen wollten und haben.
Warum schwer machen, wenn es doch einfach geht. Konnte mein Problem lösen und es schaut wie folgt aus:
Für alle 3-Digits ist der Faktor 100 und für alle 5-Digits ist es 10.000. So einfach kann man es sich machen. :-)
Endlich kann das "Geld schei***" weitergehn, nur mit der letzten Optimierung des Arbeitsaufwandes.
Lieben Dank nochmal und Traidts Systems wünscht euch weiterhin viel Erfolg bei euren Programmierungen und Trades.
Damit rundest Du alles ab also auch zB 1.123459 auf : 1.12345 statt mathem. korrekt 1.12346.
Aber wenn Du das so willst ist das natürlich ok!
Falsch. Dies ist der Grund, weshalb ich nachfragte, ob ich euch nicht die komplette .mql zeigen soll, um alles zu verstehen und Missverständnissen aus dem Weg zu gehen. Da der Indikator auch optisch dargestellt wird, sehe ich es und kann es genau nachprüfen. Und ja, egal wann, er rundet alle 3-Digits auf die zweite Dezimale ab und alle 5-Digits auf die vierte Dezimale. Kurz...perfekt.
Beweis:
