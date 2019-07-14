Tester Build 2090 hat immer noch ein Speicherleck ( For Metaquotes: Memoryleak on Harddrive)

Als wenn dieser Fehler nie behoben wurde.

Keine 10 min nach einem Neustart müllen die Agenten die Platte zu .......


Wie wäre es mal mit einem Manager der ständig die Agenten überwacht....der Nutzer ist es langsam Leid.

 
Kannst Du das etwas genauer spezifizieren?

Weißt Du womit die Platte 'voll gemacht' wird?

 
Ja , mache ich später mal eine kleine Bilderserie .
 

Sooo...

Habe jetzt wieder 8 Agenten installiert.

Nach ca 1.5 H kam der erste Auftrag rein und schon gehts los.

Es werden munter Dateien erstellt siehe Bild.

Dabei steigt die Schreibrate auf ca 50 Mb/s pro Agent

Hier ein Auszug was EIN Agent alles so speichern möchte


Details


TreeSize - Details
V 7.1.1
02.07.2019  19:07
C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-0.0.0.0-2001\temp\
Dieser Ordner: Größe: 21,4 GB     Belegt: 21,4 GB    Dateien: 342    Verzeichnisse: 0

Name Größe Belegt Dateien Verzeichnisse Prozent (Belegt) Letzte Änderung Letzter Zugriff Besitzer
bar1A12.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar1B34.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar1BA3.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar1C1F.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar1CCC.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar1CFB.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar1D49.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar1E73.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar1EA7.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar1ED1.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar2AFD.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar2B4.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar2CDD.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar2E07.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar2E36.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar2F40.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar2F60.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar2FDD.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar3ACE.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar3BF.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar3CD0.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar3E38.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar3EB9.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar3F52.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar3F91.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar3FB0.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar3FD3.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar4B00.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar4B2F.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar4B12.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar4BCE.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar4C1A.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
bar5B7E.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren
....... many more :-)

Vielleicht hilft das Weiter

Build ist aktuell 2091

  
EP      0       17:13:12.069    Startup MetaTester 5 x64 build 2091 (02 Jul 2019)
OE      0       17:13:12.078    Server  MetaTester 5 started on 0.0.0.0:2001
EQ      0       17:13:12.080    Startup initialization finished
EF      0       17:13:12.081    Startup startup thread finished successfully
LM      0       17:13:13.730    Network connected to agent1.mql5.net
ND      0       17:13:16.088    Network connected to agent2.mql5.net
NO      0       17:13:18.872    Network connected to agent1.mql5.net
LF      0       17:13:20.315    Network connected to agent2.mql5.net
QI      0       17:13:23.101    Network connected to agent1.mql5.net
RP      0       17:13:24.544    Network connected to agent2.mql5.net
JF      0       17:13:27.305    Network MQL5 Cloud Network server agent1.mql5.net selected after rescan (ping 28 ms)
JI      0       17:13:27.336    Network connected to agent1.mql5.net
FR      0       17:13:27.395    Network authorized on agent1.mql5.net for collider
QJ      0       17:16:49.973    Startup service shutdown initialized
RM      0       17:16:49.976    Exit    shutdown thread started
IO      0       17:16:50.068    Server  MetaTester 5 stopped
NI      0       17:19:39.713    Startup access rights to common directory successfully checked
HS      0       17:19:39.716    Startup service start initialized
FG      0       17:19:39.716    Startup create startup thread
IO      0       17:19:39.716    Startup thread successfully created
QI      0       17:19:39.716    Startup delay for 11 secs [system uptime: 144 secs]
KS      0       17:19:50.717    Startup MetaTester 5 x64 build 2091 (02 Jul 2019)
RH      0       17:19:50.725    Server  MetaTester 5 started on 0.0.0.0:2001
EM      0       17:19:50.729    Startup initialization finished
NK      0       17:19:50.730    Startup startup thread finished successfully
JP      0       17:19:52.379    Network connected to agent1.mql5.net
QK      0       17:19:54.742    Network connected to agent2.mql5.net
LR      0       17:19:57.530    Network connected to agent1.mql5.net
MM      0       17:19:58.977    Network connected to agent2.mql5.net
JD      0       17:20:01.760    Network connected to agent1.mql5.net
PO      0       17:20:03.208    Network connected to agent2.mql5.net
GG      0       17:20:05.977    Network MQL5 Cloud Network server agent1.mql5.net selected after rescan (ping 28 ms)
LJ      0       17:20:06.007    Network connected to agent1.mql5.net
CS      0       17:20:06.065    Network authorized on agent1.mql5.net for collider
RG      0       18:44:33.054    Network 3860 bytes of account info loaded
LL      0       18:44:33.054    Network 1482 bytes of tester parameters loaded
FF      0       18:44:33.054    Network 365244 bytes of input parameters loaded
FR      0       18:44:33.071    Network 83294 bytes of symbols list loaded
OJ      0       18:44:33.074    Tester  job 6709104916285120673 received from Cloud Server
JS      0       18:44:33.074    Tester  file added, 7471471 bytes loaded
FJ      0       18:44:33.075    Network 489372 bytes of optimized inputs info loaded
JN      0       18:44:33.077    Tester  successfully initialized
MI      0       18:44:33.077    Network 8332 Kb of total initialization data received
IQ      0       18:44:33.077    Tester  Intel Core i7-6700T  @ 2.80GHz, 16265 MB
KD      0       18:44:33.078    Tester  forward optimization pass 1501673813950 started
DO      0       18:44:33.720    Symbols IND$N: symbol to be synchronized
QI      0       18:44:34.682    Symbols IND$N: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
HM      0       18:44:43.407    History IND$N: load 25 bytes of history data to synchronize in 0:00:08.694
LR      0       18:44:43.407    History IND$N: history synchronized from 2013.01.02 to 2019.04.30
LJ      0       18:44:43.483    History IND$N,M1: history cache allocated for 745529 bars and contains 181611 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:54
PG      0       18:44:43.483    History IND$N,M1: history begins from 2015.01.02 09:00
MD      0       18:44:43.710    History IND$N,M10: history cache allocated for 75135 bars and contains 18743 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:50
EE      0       18:44:43.710    History IND$N,M10: history begins from 2015.01.02 09:00
JP      0       18:44:43.806    History IND$N,M4: history cache allocated for 187562 bars and contains 46582 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:52
QQ      0       18:44:43.806    History IND$N,M4: history begins from 2015.01.02 09:00
JK      0       18:44:43.906    History IND$N,M2: history cache allocated for 374775 bars and contains 92816 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:54
QM      0       18:44:43.906    History IND$N,M2: history begins from 2015.01.02 09:00
JE      0       18:44:45.534    Tester  1501673813950 OnTester result -62.38311966574746 : passed in 0:00:03.760
ON      0       18:44:47.765    Tester  forward optimization pass 1752894589665 started
JK      0       18:44:47.868    History IND$N,M6: history cache allocated for 125237 bars and contains 31251 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:54
NM      0       18:44:47.868    History IND$N,M6: history begins from 2015.01.02 09:00
JD      0       18:44:49.379    Tester  1752894589665 OnTester result -68.83234121299256 : passed in 0:00:01.610
MO      0       18:44:51.236    Tester  forward optimization pass 1753457519756 started
MN      0       18:44:52.703    Tester  1753457519756 OnTester result -103.391142727838 : passed in 0:00:01.465
EF      0       18:44:54.423    Tester  forward optimization pass 1527451660449 started
OR      0       18:44:54.594    History IND$N,M3: history cache allocated for 250129 bars and contains 62157 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:54
PD      0       18:44:54.594    History IND$N,M3: history begins from 2015.01.02 09:00
OP      0       18:44:56.160    Tester  1527451660449 OnTester result -14.2920327661811 : passed in 0:00:01.735
NG      0       18:44:57.399    Tester  forward optimization pass 1501673417230 started
PQ      0       18:44:59.070    Tester  1501673417230 OnTester result -71.23217227389105 : passed in 0:00:01.668
FS      0       18:44:59.977    Tester  forward optimization pass 1653819701297 started
PK      0       18:45:01.384    Tester  1653819701297 OnTester result -29.69492099383008 : passed in 0:00:01.404
OH      0       18:45:02.344    Tester  forward optimization pass 3366352516980 started
ON      0       18:45:02.503    History IND$N,M12: history cache allocated for 62621 bars and contains 15628 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:48
DL      0       18:45:02.503    History IND$N,M12: history begins from 2015.01.02 09:00
QJ      0       18:45:04.077    Tester  3366352516980 OnTester result -40.69979172221274 : passed in 0:00:01.730
KI      0       18:45:04.973    Tester  forward optimization pass 1501392519966 started
QN      0       18:45:05.111    History IND$N,M5: history cache allocated for 149975 bars and contains 37191 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:50
DP      0       18:45:05.111    History IND$N,M5: history begins from 2015.01.02 09:00
PI      0       18:45:06.922    Tester  1501392519966 OnTester result -41.25511757680786 : passed in 0:00:01.946
CJ      0       18:45:07.738    Tester  forward optimization pass 1803611223096 started
EL      0       18:45:09.304    Tester  1803611223096 OnTester result -61.85463348942384 : passed in 0:00:01.564
IP      0       18:45:10.226    Tester  forward optimization pass 1653345851906 started
RF      0       18:45:11.856    Tester  1653345851906 OnTester result -73.87057023470278 : passed in 0:00:01.627
MM      0       18:45:12.723    Tester  forward optimization pass 1803324282135 started
DI      0       18:45:14.436    Tester  1803324282135 OnTester result -97.03632165016531 : passed in 0:00:01.710
LK      0       18:45:15.284    Tester  forward optimization pass 1653817753832 started
ES      0       18:45:16.739    Tester  1653817753832 OnTester result -56.19484290372843 : passed in 0:00:01.452
RP      0       18:45:17.521    Tester  forward optimization pass 3522345001320 started
FD      0       18:45:19.513    Tester  3522345001320 OnTester result -29.1766848964151 : passed in 0:00:01.989
GL      0       18:45:20.281    Tester  forward optimization pass 1653345595609 started
OH      0       18:45:21.720    Tester  1653345595609 OnTester result -32.79182264454177 : passed in 0:00:01.437
KD      0       18:45:22.563    Tester  forward optimization pass 1527827948766 started
OR      0       18:45:24.179    Tester  1527827948766 OnTester result -13.65679981664399 : passed in 0:00:01.613
FQ      0       18:45:24.928    Tester  forward optimization pass 3243120968378 started
LD      0       18:45:28.741    Tester  3243120968378 OnTester result -37.1670263051347 : passed in 0:00:03.809
HM      0       18:45:29.498    Tester  forward optimization pass 3472894554780 started
DO      0       18:45:31.144    Tester  3472894554780 OnTester result -31.49320231016944 : passed in 0:00:01.638
MD      0       18:45:31.883    Tester  forward optimization pass 1550708687946 started
HQ      0       18:45:33.066    Tester  1550708687946 OnTester result -15.90226440509913 : passed in 0:00:01.176
KR      0       18:45:33.798    Tester  forward optimization pass 3150189673128 started
ID      0       18:45:33.962    History IND$N,H1: history cache allocated for 12567 bars and contains 3168 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:00
DH      0       18:45:33.962    History IND$N,H1: history begins from 2015.01.02 09:00
HM      0       18:45:35.252    Tester  3150189673128 OnTester result -9.663289869850709 : passed in 0:00:01.451
HQ      0       18:45:35.980    Tester  forward optimization pass 4653595988 started
LG      0       18:45:36.047    History IND$N,M15: history cache allocated for 50108 bars and contains 12513 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:45
OJ      0       18:45:36.047    History IND$N,M15: history begins from 2015.01.02 09:00
GP      0       18:45:37.255    Tester  4653595988 OnTester result -0.7100000000000001 : passed in 0:00:01.272
IL      0       18:45:38.019    Tester  forward optimization pass 1527640807357 started
OJ      0       18:45:39.288    Tester  1527640807357 OnTester result 0 : passed in 0:00:01.267
ER      0       18:45:40.041    Tester  forward optimization pass 1241132829077 started
QH      0       18:45:41.566    Tester  1241132829077 OnTester result -38.19071693277609 : passed in 0:00:01.523
QD      0       18:45:42.287    Tester  forward optimization pass 1527452383797 started
DS      0       18:45:43.706    Tester  1527452383797 OnTester result -55.3408523023881 : passed in 0:00:01.417
IQ      0       18:45:44.423    Tester  forward optimization pass 214356780 started
KD      0       18:45:45.880    Tester  214356780 OnTester result -98.03985619253933 : passed in 0:00:01.454
HR      0       18:45:46.609    Tester  forward optimization pass 1653345858711 started
GH      0       18:45:48.166    Tester  1653345858711 OnTester result -84.40355888041883 : passed in 0:00:01.552
OD      0       18:45:48.895    Tester  forward optimization pass 1527264207015 started
MR      0       18:45:50.686    Tester  1527264207015 OnTester result -59.02624088773509 : passed in 0:00:01.788
PQ      0       18:45:51.398    Tester  forward optimization pass 1552670382975 started
HE      0       18:45:53.183    Tester  1552670382975 OnTester result -48.39721703930216 : passed in 0:00:01.784
DO      0       18:45:53.880    Tester  forward optimization pass 1653534333086 started
EO      0       18:45:55.498    Tester  1653534333086 OnTester result -57.29628009219881 : passed in 0:00:01.614
RH      0       18:53:28.244    Network 3860 bytes of account info loaded
CN      0       18:53:28.244    Network 1482 bytes of tester parameters loaded
IJ      0       18:53:28.244    Network 4284 bytes of input parameters loaded
DO      0       18:53:28.245    Network 984 bytes of symbols list loaded
PH      0       18:53:28.246    Tester  job 6709033052892301958 received from Cloud Server
GM      0       18:53:28.246    Tester  file added, 182394 bytes loaded
MK      0       18:53:28.246    Network 2628 bytes of optimized inputs info loaded
FL      0       18:53:28.259    Tester  successfully initialized
MI      0       18:53:28.259    Network 8537 Kb of total initialization data received
DS      0       18:53:28.259    Tester  Intel Core i7-6700T  @ 2.80GHz, 16265 MB
IG      0       18:53:28.259    Tester  optimization pass 34567 started
QR      0       18:53:28.273    Symbols NZDUSD: symbol to be synchronized
HK      0       18:53:28.446    Symbols NZDUSD: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
FK      0       18:53:29.250    History NZDUSD: load 1.68 Mb of history data to synchronize in 0:00:00.761
LM      0       18:53:29.250    History NZDUSD: history synchronized from 2007.01.02 to 2019.06.24
PI      0       18:53:29.333    History NZDUSD,M1: history cache allocated for 4564383 bars and contains 252354 bars from 2007.01.02 00:00 to 2007.12.31 17:59
HS      0       18:53:29.333    History NZDUSD,M1: history begins from 2007.01.02 00:00
IH      0       18:54:54.257    Symbols EURUSD: symbol to be synchronized
EP      0       18:54:54.288    Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
ID      0       18:54:54.483    History EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.046
EH      0       18:54:54.484    History EURUSD: history synchronized from 2006.01.02 to 2019.06.24
EM      0       18:54:54.490    Symbols EURNZD: symbol to be synchronized
HI      0       18:54:54.521    Symbols EURNZD: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
LR      0       18:54:55.121    History EURNZD: load 293 Kb of history data to synchronize in 0:00:00.176
PQ      0       18:54:55.121    History EURNZD: history synchronized from 2007.05.14 to 2019.06.24
LJ      0       19:13:16.058    Tester  34567 : passed in 0:19:47.037 (history synchronized in 0:00:00.222)

So nun fängt der 2. Agent an ....auch wieder 21,4 Gig

Nun muss ich 2 deinstallieren sonst bricht mir der Server weg.




 

Naaajjaaa, also ich habe 6 Kerne und 12 Threads und alle 12 für die Agent bereit gestellt.

Kommt ein Auftrag grapscht sich jeder Thread für sich seine(!) 100 % = (100/12) 8,3% der CPU.

Ich kann das live sehr bequem mit einem Win-7 Gadget: Top Processor Monitor verfolgen. Sind alle 12 Thread am arbeiten wird auch mein PC etwas langsamer, aber damit kann ich leben.

Bei einer früheren Version des (der) Agenten wurde halt immer mehr RAM beschlagnahmt und nicht zurückgegeben, bis der PC crashte - aber das ist jetzt vorbei.

Soviel zu den Bildern über Auslastung und RAM-Last.

Ich vermute das dies:

LR      0       18:44:43.407    History IND$N: history synchronized from 2013.01.02 to 2019.04.30

der Grund ist für die 21 GB.

BTW, wenn Du die die Zeilen anschaust:

OnTester result ..

alle negativ, war wahrscheinlich alles umsonst, weil alle negativ sind.

Bezüglich des Plattenplatzes verstehe ich die 100% bei \temp jetzt nicht ganz, denn gleichzeitig ist C:\ nur zu 16% belegt.

Übrigens ich habe eine ältere SSD aus meinem alten LAPTOP eingebaut und für die Agenten dediziert - das gefährdet nicht meinen PC - nur den RAM verwenden alle :(

Kannst Du erklären wie wie 100% \temp  entstehen und zu einem Problem werden?

 

Das mit der Ram-Auslastung wurde auch nicht behoben. Dann hast du noch nicht die problematischen Aufträge bekommen.

Gerade an dem Tag wo ich diesen Thread gestartet habe stand ein Agent bei 7.8 GB RAM Verbrauch.

Das ist definitiv nicht normal.


Und wenn dieses Verhalten normal sein soll wo steht es erklärt ?

Wo steht das ein Agent 21.4 GB zur Verfügung haben MUSS.


Die 16 % sind als frei zu sehen ,nicht voll.


Die 100% bedeuten aus diesem Ordner. Nicht der gesammten Platte.

Zum Problem wird es wenn die Ressourcen-Verbräuche hochschnellen.

Ach und die 5 Jahre Bars sind rechnerisch :

(Open, High, Low, Close - 4 doubles (32 bytes), datetime - 8 bytes, spread - 4 bytes, volumes - 2 long integers. About 60 bytes per one bar.)

Minimum 5 x 365 x 24 x 60     1MIN Bars = 2.6 Millionen

Nehmen wir an und das ist hoch angesetzt 200 Byte pro Bar

= 525.600.000 Bytes = 500 MB


Für mich ist das definitiv ein BUG und kein Ressourchenmangel beim User.

Da sind wir uns doch einig ?

 

Hab jetzt auch den Beweis dafür .

Eben ist der erste Agent zuende gegangen. Und siehe da "cannot stop tester "

Agent hängt und bleibt da auch.

Die 21.4 GB bleiben belegt.

MF      0       19:48:08.594    Tester  40068 : passed in 0:23:18.325 (history synchronized in 0:00:00.086)
GP      0       19:48:08.625    Tester  optimization pass 18370 started
DG      0       19:48:08.874    History NZDUSD,M30: history cache allocated for 155997 bars and contains 12262 bars from 2007.01.02 00:00 to 2007.12.31 17:30
RI      0       19:48:08.874    History NZDUSD,M30: history begins from 2007.01.02 00:00
QQ      0       20:06:23.826    Tester  18370 : passed in 0:18:15.200
OG      0       20:06:23.857    Tester  optimization pass 38043 started
MQ      0       20:06:24.106    History NZDUSD,M4: history cache allocated for 1163803 bars and contains 85796 bars from 2007.01.02 00:00 to 2007.12.31 17:56
MQ      0       20:06:24.107    History NZDUSD,M4: history begins from 2007.01.02 00:00
KO      0       20:24:44.649    Tester  38043 : passed in 0:18:20.791
GN      0       20:24:44.679    Tester  optimization pass 4727 started
OI      0       20:24:44.914    History NZDUSD,H4: history cache allocated for 19517 bars and contains 1550 bars from 2007.01.02 00:00 to 2007.12.31 16:00
LN      0       20:24:44.914    History NZDUSD,H4: history begins from 2007.01.02 00:00
CD      0       20:34:19.094    Tester  4727 : passed in 0:09:34.414
ES      0       20:34:19.124    Tester  optimization pass 18805 started
HD      0       20:44:32.388    Tester  18805 : passed in 0:10:13.263
CD      0       20:44:32.418    Tester  optimization pass 28253 started
PR      0       20:52:52.491    Tester  tester agent shutdown started
PI      0       20:52:52.492    Tester  shutdown tester machine
HP      2       20:53:53.493    Tester  cannot stop tester process [0, 0]
EJ      0       20:53:55.301    Network connected to agent1.mql5.net
GS      0       20:53:56.747    Network connected to agent2.mql5.net
MH      0       20:53:59.574    Network connected to agent1.mql5.net
FQ      0       20:54:01.017    Network connected to agent2.mql5.net
GN      0       20:54:03.819    Network connected to agent1.mql5.net
HG      0       20:54:05.260    Network connected to agent2.mql5.net
ML      0       20:54:08.034    Network MQL5 Cloud Network server agent1.mql5.net selected after rescan (ping 28 ms)
PQ      0       20:54:08.064    Network connected to agent1.mql5.net
CJ      0       20:54:08.121    Network authorized on agent1.mql5.net for collider
HP      0       20:55:09.559    Network connected to agent1.mql5.net
RK      0       20:55:09.616    Network authorized on agent1.mql5.net for collider
 
Beim RAM war es so, dass der Agent immer mehr RAM beschlagnahmte bis alle ~64 GB zu waren - das ist nicht mehr so.

MQ hatte mal gesagt, sie wollen keine Backtests mit Tickdaten und das dann wieder aufgehoben. Wenn das Tickdaten waren, wären die Werte viel höher - aber man kann das wohl nicht aus dem Log erkennen.

Aber ich werde mal vorschlagen, dass das log auch a) anzeigt welche Daten lokal gespeichert werden und b) wie viel Plattenplatz welche Daten beanspruchen.

Schau doch mal nach, wie groß die Dateien sind für NZDUSD und IND$N.

Calli

 
Wenn du Einfluss nehmen kannst bitte !

NZDUSD und IND$N = klein :-)



