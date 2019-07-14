Tester Build 2090 hat immer noch ein Speicherleck ( For Metaquotes: Memoryleak on Harddrive)
Als wenn dieser Fehler nie behoben wurde.
Keine 10 min nach einem Neustart müllen die Agenten die Platte zu .......
Wie wäre es mal mit einem Manager der ständig die Agenten überwacht....der Nutzer ist es langsam Leid.
Kannst Du das etwas genauer spezifizieren?
Weißt Du womit die Platte 'voll gemacht' wird?
Kannst Du das etwas genauer spezifizieren?
Weißt Du womit die Platte 'voll gemacht' wird?
Sooo...
Habe jetzt wieder 8 Agenten installiert.
Nach ca 1.5 H kam der erste Auftrag rein und schon gehts los.
Es werden munter Dateien erstellt siehe Bild.
Dabei steigt die Schreibrate auf ca 50 Mb/s pro Agent
Hier ein Auszug was EIN Agent alles so speichern möchte
Details TreeSize - Details V 7.1.1 02.07.2019 19:07 C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-0.0.0.0-2001\temp\ Dieser Ordner: Größe: 21,4 GB Belegt: 21,4 GB Dateien: 342 Verzeichnisse: 0 Name Größe Belegt Dateien Verzeichnisse Prozent (Belegt) Letzte Änderung Letzter Zugriff Besitzer bar1A12.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar1B34.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar1BA3.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar1C1F.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar1CCC.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar1CFB.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar1D49.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar1E73.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar1EA7.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar1ED1.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar2AFD.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar2B4.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar2CDD.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar2E07.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar2E36.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar2F40.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar2F60.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar2FDD.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar3ACE.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar3BF.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar3CD0.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar3E38.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar3EB9.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar3F52.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar3F91.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar3FB0.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar3FD3.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar4B00.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar4B2F.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar4B12.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar4BCE.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar4C1A.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren bar5B7E.tmp 64,0 MB 64,0 MB 1 0 0,3 % 02.07.2019 02.07.2019 Administratoren ....... many more :-)
Vielleicht hilft das Weiter
Build ist aktuell 2091
EP 0 17:13:12.069 Startup MetaTester 5 x64 build 2091 (02 Jul 2019) OE 0 17:13:12.078 Server MetaTester 5 started on 0.0.0.0:2001 EQ 0 17:13:12.080 Startup initialization finished EF 0 17:13:12.081 Startup startup thread finished successfully LM 0 17:13:13.730 Network connected to agent1.mql5.net ND 0 17:13:16.088 Network connected to agent2.mql5.net NO 0 17:13:18.872 Network connected to agent1.mql5.net LF 0 17:13:20.315 Network connected to agent2.mql5.net QI 0 17:13:23.101 Network connected to agent1.mql5.net RP 0 17:13:24.544 Network connected to agent2.mql5.net JF 0 17:13:27.305 Network MQL5 Cloud Network server agent1.mql5.net selected after rescan (ping 28 ms) JI 0 17:13:27.336 Network connected to agent1.mql5.net FR 0 17:13:27.395 Network authorized on agent1.mql5.net for collider QJ 0 17:16:49.973 Startup service shutdown initialized RM 0 17:16:49.976 Exit shutdown thread started IO 0 17:16:50.068 Server MetaTester 5 stopped NI 0 17:19:39.713 Startup access rights to common directory successfully checked HS 0 17:19:39.716 Startup service start initialized FG 0 17:19:39.716 Startup create startup thread IO 0 17:19:39.716 Startup thread successfully created QI 0 17:19:39.716 Startup delay for 11 secs [system uptime: 144 secs] KS 0 17:19:50.717 Startup MetaTester 5 x64 build 2091 (02 Jul 2019) RH 0 17:19:50.725 Server MetaTester 5 started on 0.0.0.0:2001 EM 0 17:19:50.729 Startup initialization finished NK 0 17:19:50.730 Startup startup thread finished successfully JP 0 17:19:52.379 Network connected to agent1.mql5.net QK 0 17:19:54.742 Network connected to agent2.mql5.net LR 0 17:19:57.530 Network connected to agent1.mql5.net MM 0 17:19:58.977 Network connected to agent2.mql5.net JD 0 17:20:01.760 Network connected to agent1.mql5.net PO 0 17:20:03.208 Network connected to agent2.mql5.net GG 0 17:20:05.977 Network MQL5 Cloud Network server agent1.mql5.net selected after rescan (ping 28 ms) LJ 0 17:20:06.007 Network connected to agent1.mql5.net CS 0 17:20:06.065 Network authorized on agent1.mql5.net for collider RG 0 18:44:33.054 Network 3860 bytes of account info loaded LL 0 18:44:33.054 Network 1482 bytes of tester parameters loaded FF 0 18:44:33.054 Network 365244 bytes of input parameters loaded FR 0 18:44:33.071 Network 83294 bytes of symbols list loaded OJ 0 18:44:33.074 Tester job 6709104916285120673 received from Cloud Server JS 0 18:44:33.074 Tester file added, 7471471 bytes loaded FJ 0 18:44:33.075 Network 489372 bytes of optimized inputs info loaded JN 0 18:44:33.077 Tester successfully initialized MI 0 18:44:33.077 Network 8332 Kb of total initialization data received IQ 0 18:44:33.077 Tester Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz, 16265 MB KD 0 18:44:33.078 Tester forward optimization pass 1501673813950 started DO 0 18:44:33.720 Symbols IND$N: symbol to be synchronized QI 0 18:44:34.682 Symbols IND$N: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received HM 0 18:44:43.407 History IND$N: load 25 bytes of history data to synchronize in 0:00:08.694 LR 0 18:44:43.407 History IND$N: history synchronized from 2013.01.02 to 2019.04.30 LJ 0 18:44:43.483 History IND$N,M1: history cache allocated for 745529 bars and contains 181611 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:54 PG 0 18:44:43.483 History IND$N,M1: history begins from 2015.01.02 09:00 MD 0 18:44:43.710 History IND$N,M10: history cache allocated for 75135 bars and contains 18743 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:50 EE 0 18:44:43.710 History IND$N,M10: history begins from 2015.01.02 09:00 JP 0 18:44:43.806 History IND$N,M4: history cache allocated for 187562 bars and contains 46582 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:52 QQ 0 18:44:43.806 History IND$N,M4: history begins from 2015.01.02 09:00 JK 0 18:44:43.906 History IND$N,M2: history cache allocated for 374775 bars and contains 92816 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:54 QM 0 18:44:43.906 History IND$N,M2: history begins from 2015.01.02 09:00 JE 0 18:44:45.534 Tester 1501673813950 OnTester result -62.38311966574746 : passed in 0:00:03.760 ON 0 18:44:47.765 Tester forward optimization pass 1752894589665 started JK 0 18:44:47.868 History IND$N,M6: history cache allocated for 125237 bars and contains 31251 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:54 NM 0 18:44:47.868 History IND$N,M6: history begins from 2015.01.02 09:00 JD 0 18:44:49.379 Tester 1752894589665 OnTester result -68.83234121299256 : passed in 0:00:01.610 MO 0 18:44:51.236 Tester forward optimization pass 1753457519756 started MN 0 18:44:52.703 Tester 1753457519756 OnTester result -103.391142727838 : passed in 0:00:01.465 EF 0 18:44:54.423 Tester forward optimization pass 1527451660449 started OR 0 18:44:54.594 History IND$N,M3: history cache allocated for 250129 bars and contains 62157 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:54 PD 0 18:44:54.594 History IND$N,M3: history begins from 2015.01.02 09:00 OP 0 18:44:56.160 Tester 1527451660449 OnTester result -14.2920327661811 : passed in 0:00:01.735 NG 0 18:44:57.399 Tester forward optimization pass 1501673417230 started PQ 0 18:44:59.070 Tester 1501673417230 OnTester result -71.23217227389105 : passed in 0:00:01.668 FS 0 18:44:59.977 Tester forward optimization pass 1653819701297 started PK 0 18:45:01.384 Tester 1653819701297 OnTester result -29.69492099383008 : passed in 0:00:01.404 OH 0 18:45:02.344 Tester forward optimization pass 3366352516980 started ON 0 18:45:02.503 History IND$N,M12: history cache allocated for 62621 bars and contains 15628 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:48 DL 0 18:45:02.503 History IND$N,M12: history begins from 2015.01.02 09:00 QJ 0 18:45:04.077 Tester 3366352516980 OnTester result -40.69979172221274 : passed in 0:00:01.730 KI 0 18:45:04.973 Tester forward optimization pass 1501392519966 started QN 0 18:45:05.111 History IND$N,M5: history cache allocated for 149975 bars and contains 37191 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:50 DP 0 18:45:05.111 History IND$N,M5: history begins from 2015.01.02 09:00 PI 0 18:45:06.922 Tester 1501392519966 OnTester result -41.25511757680786 : passed in 0:00:01.946 CJ 0 18:45:07.738 Tester forward optimization pass 1803611223096 started EL 0 18:45:09.304 Tester 1803611223096 OnTester result -61.85463348942384 : passed in 0:00:01.564 IP 0 18:45:10.226 Tester forward optimization pass 1653345851906 started RF 0 18:45:11.856 Tester 1653345851906 OnTester result -73.87057023470278 : passed in 0:00:01.627 MM 0 18:45:12.723 Tester forward optimization pass 1803324282135 started DI 0 18:45:14.436 Tester 1803324282135 OnTester result -97.03632165016531 : passed in 0:00:01.710 LK 0 18:45:15.284 Tester forward optimization pass 1653817753832 started ES 0 18:45:16.739 Tester 1653817753832 OnTester result -56.19484290372843 : passed in 0:00:01.452 RP 0 18:45:17.521 Tester forward optimization pass 3522345001320 started FD 0 18:45:19.513 Tester 3522345001320 OnTester result -29.1766848964151 : passed in 0:00:01.989 GL 0 18:45:20.281 Tester forward optimization pass 1653345595609 started OH 0 18:45:21.720 Tester 1653345595609 OnTester result -32.79182264454177 : passed in 0:00:01.437 KD 0 18:45:22.563 Tester forward optimization pass 1527827948766 started OR 0 18:45:24.179 Tester 1527827948766 OnTester result -13.65679981664399 : passed in 0:00:01.613 FQ 0 18:45:24.928 Tester forward optimization pass 3243120968378 started LD 0 18:45:28.741 Tester 3243120968378 OnTester result -37.1670263051347 : passed in 0:00:03.809 HM 0 18:45:29.498 Tester forward optimization pass 3472894554780 started DO 0 18:45:31.144 Tester 3472894554780 OnTester result -31.49320231016944 : passed in 0:00:01.638 MD 0 18:45:31.883 Tester forward optimization pass 1550708687946 started HQ 0 18:45:33.066 Tester 1550708687946 OnTester result -15.90226440509913 : passed in 0:00:01.176 KR 0 18:45:33.798 Tester forward optimization pass 3150189673128 started ID 0 18:45:33.962 History IND$N,H1: history cache allocated for 12567 bars and contains 3168 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:00 DH 0 18:45:33.962 History IND$N,H1: history begins from 2015.01.02 09:00 HM 0 18:45:35.252 Tester 3150189673128 OnTester result -9.663289869850709 : passed in 0:00:01.451 HQ 0 18:45:35.980 Tester forward optimization pass 4653595988 started LG 0 18:45:36.047 History IND$N,M15: history cache allocated for 50108 bars and contains 12513 bars from 2015.01.02 09:00 to 2016.05.31 17:45 OJ 0 18:45:36.047 History IND$N,M15: history begins from 2015.01.02 09:00 GP 0 18:45:37.255 Tester 4653595988 OnTester result -0.7100000000000001 : passed in 0:00:01.272 IL 0 18:45:38.019 Tester forward optimization pass 1527640807357 started OJ 0 18:45:39.288 Tester 1527640807357 OnTester result 0 : passed in 0:00:01.267 ER 0 18:45:40.041 Tester forward optimization pass 1241132829077 started QH 0 18:45:41.566 Tester 1241132829077 OnTester result -38.19071693277609 : passed in 0:00:01.523 QD 0 18:45:42.287 Tester forward optimization pass 1527452383797 started DS 0 18:45:43.706 Tester 1527452383797 OnTester result -55.3408523023881 : passed in 0:00:01.417 IQ 0 18:45:44.423 Tester forward optimization pass 214356780 started KD 0 18:45:45.880 Tester 214356780 OnTester result -98.03985619253933 : passed in 0:00:01.454 HR 0 18:45:46.609 Tester forward optimization pass 1653345858711 started GH 0 18:45:48.166 Tester 1653345858711 OnTester result -84.40355888041883 : passed in 0:00:01.552 OD 0 18:45:48.895 Tester forward optimization pass 1527264207015 started MR 0 18:45:50.686 Tester 1527264207015 OnTester result -59.02624088773509 : passed in 0:00:01.788 PQ 0 18:45:51.398 Tester forward optimization pass 1552670382975 started HE 0 18:45:53.183 Tester 1552670382975 OnTester result -48.39721703930216 : passed in 0:00:01.784 DO 0 18:45:53.880 Tester forward optimization pass 1653534333086 started EO 0 18:45:55.498 Tester 1653534333086 OnTester result -57.29628009219881 : passed in 0:00:01.614 RH 0 18:53:28.244 Network 3860 bytes of account info loaded CN 0 18:53:28.244 Network 1482 bytes of tester parameters loaded IJ 0 18:53:28.244 Network 4284 bytes of input parameters loaded DO 0 18:53:28.245 Network 984 bytes of symbols list loaded PH 0 18:53:28.246 Tester job 6709033052892301958 received from Cloud Server GM 0 18:53:28.246 Tester file added, 182394 bytes loaded MK 0 18:53:28.246 Network 2628 bytes of optimized inputs info loaded FL 0 18:53:28.259 Tester successfully initialized MI 0 18:53:28.259 Network 8537 Kb of total initialization data received DS 0 18:53:28.259 Tester Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz, 16265 MB IG 0 18:53:28.259 Tester optimization pass 34567 started QR 0 18:53:28.273 Symbols NZDUSD: symbol to be synchronized HK 0 18:53:28.446 Symbols NZDUSD: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received FK 0 18:53:29.250 History NZDUSD: load 1.68 Mb of history data to synchronize in 0:00:00.761 LM 0 18:53:29.250 History NZDUSD: history synchronized from 2007.01.02 to 2019.06.24 PI 0 18:53:29.333 History NZDUSD,M1: history cache allocated for 4564383 bars and contains 252354 bars from 2007.01.02 00:00 to 2007.12.31 17:59 HS 0 18:53:29.333 History NZDUSD,M1: history begins from 2007.01.02 00:00 IH 0 18:54:54.257 Symbols EURUSD: symbol to be synchronized EP 0 18:54:54.288 Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received ID 0 18:54:54.483 History EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.046 EH 0 18:54:54.484 History EURUSD: history synchronized from 2006.01.02 to 2019.06.24 EM 0 18:54:54.490 Symbols EURNZD: symbol to be synchronized HI 0 18:54:54.521 Symbols EURNZD: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received LR 0 18:54:55.121 History EURNZD: load 293 Kb of history data to synchronize in 0:00:00.176 PQ 0 18:54:55.121 History EURNZD: history synchronized from 2007.05.14 to 2019.06.24 LJ 0 19:13:16.058 Tester 34567 : passed in 0:19:47.037 (history synchronized in 0:00:00.222)
Log von Heute
Naaajjaaa, also ich habe 6 Kerne und 12 Threads und alle 12 für die Agent bereit gestellt.
Kommt ein Auftrag grapscht sich jeder Thread für sich seine(!) 100 % = (100/12) 8,3% der CPU.
Ich kann das live sehr bequem mit einem Win-7 Gadget: Top Processor Monitor verfolgen. Sind alle 12 Thread am arbeiten wird auch mein PC etwas langsamer, aber damit kann ich leben.
Bei einer früheren Version des (der) Agenten wurde halt immer mehr RAM beschlagnahmt und nicht zurückgegeben, bis der PC crashte - aber das ist jetzt vorbei.
Soviel zu den Bildern über Auslastung und RAM-Last.
Ich vermute das dies:
LR 0 18:44:43.407 History IND$N: history synchronized from 2013.01.02 to 2019.04.30
der Grund ist für die 21 GB.
BTW, wenn Du die die Zeilen anschaust:
OnTester result ..
alle negativ, war wahrscheinlich alles umsonst, weil alle negativ sind.
Bezüglich des Plattenplatzes verstehe ich die 100% bei \temp jetzt nicht ganz, denn gleichzeitig ist C:\ nur zu 16% belegt.
Übrigens ich habe eine ältere SSD aus meinem alten LAPTOP eingebaut und für die Agenten dediziert - das gefährdet nicht meinen PC - nur den RAM verwenden alle :(
Kannst Du erklären wie wie 100% \temp entstehen und zu einem Problem werden?
Das mit der Ram-Auslastung wurde auch nicht behoben. Dann hast du noch nicht die problematischen Aufträge bekommen.
Gerade an dem Tag wo ich diesen Thread gestartet habe stand ein Agent bei 7.8 GB RAM Verbrauch.
Das ist definitiv nicht normal.
Und wenn dieses Verhalten normal sein soll wo steht es erklärt ?
Wo steht das ein Agent 21.4 GB zur Verfügung haben MUSS.
Die 16 % sind als frei zu sehen ,nicht voll.
Die 100% bedeuten aus diesem Ordner. Nicht der gesammten Platte.
Zum Problem wird es wenn die Ressourcen-Verbräuche hochschnellen.
Ach und die 5 Jahre Bars sind rechnerisch :
(Open, High, Low, Close - 4 doubles (32 bytes), datetime - 8 bytes, spread - 4 bytes, volumes - 2 long integers. About 60 bytes per one bar.)
Minimum 5 x 365 x 24 x 60 1MIN Bars = 2.6 Millionen
Nehmen wir an und das ist hoch angesetzt 200 Byte pro Bar
= 525.600.000 Bytes = 500 MB
Für mich ist das definitiv ein BUG und kein Ressourchenmangel beim User.
Da sind wir uns doch einig ?
Hab jetzt auch den Beweis dafür .
Eben ist der erste Agent zuende gegangen. Und siehe da "cannot stop tester "
Agent hängt und bleibt da auch.
Die 21.4 GB bleiben belegt.
MF 0 19:48:08.594 Tester 40068 : passed in 0:23:18.325 (history synchronized in 0:00:00.086) GP 0 19:48:08.625 Tester optimization pass 18370 started DG 0 19:48:08.874 History NZDUSD,M30: history cache allocated for 155997 bars and contains 12262 bars from 2007.01.02 00:00 to 2007.12.31 17:30 RI 0 19:48:08.874 History NZDUSD,M30: history begins from 2007.01.02 00:00 QQ 0 20:06:23.826 Tester 18370 : passed in 0:18:15.200 OG 0 20:06:23.857 Tester optimization pass 38043 started MQ 0 20:06:24.106 History NZDUSD,M4: history cache allocated for 1163803 bars and contains 85796 bars from 2007.01.02 00:00 to 2007.12.31 17:56 MQ 0 20:06:24.107 History NZDUSD,M4: history begins from 2007.01.02 00:00 KO 0 20:24:44.649 Tester 38043 : passed in 0:18:20.791 GN 0 20:24:44.679 Tester optimization pass 4727 started OI 0 20:24:44.914 History NZDUSD,H4: history cache allocated for 19517 bars and contains 1550 bars from 2007.01.02 00:00 to 2007.12.31 16:00 LN 0 20:24:44.914 History NZDUSD,H4: history begins from 2007.01.02 00:00 CD 0 20:34:19.094 Tester 4727 : passed in 0:09:34.414 ES 0 20:34:19.124 Tester optimization pass 18805 started HD 0 20:44:32.388 Tester 18805 : passed in 0:10:13.263 CD 0 20:44:32.418 Tester optimization pass 28253 started PR 0 20:52:52.491 Tester tester agent shutdown started PI 0 20:52:52.492 Tester shutdown tester machine HP 2 20:53:53.493 Tester cannot stop tester process [0, 0] EJ 0 20:53:55.301 Network connected to agent1.mql5.net GS 0 20:53:56.747 Network connected to agent2.mql5.net MH 0 20:53:59.574 Network connected to agent1.mql5.net FQ 0 20:54:01.017 Network connected to agent2.mql5.net GN 0 20:54:03.819 Network connected to agent1.mql5.net HG 0 20:54:05.260 Network connected to agent2.mql5.net ML 0 20:54:08.034 Network MQL5 Cloud Network server agent1.mql5.net selected after rescan (ping 28 ms) PQ 0 20:54:08.064 Network connected to agent1.mql5.net CJ 0 20:54:08.121 Network authorized on agent1.mql5.net for collider HP 0 20:55:09.559 Network connected to agent1.mql5.net RK 0 20:55:09.616 Network authorized on agent1.mql5.net for collider
Beim RAM war es so, dass der Agent immer mehr RAM beschlagnahmte bis alle ~64 GB zu waren - das ist nicht mehr so.
MQ hatte mal gesagt, sie wollen keine Backtests mit Tickdaten und das dann wieder aufgehoben. Wenn das Tickdaten waren, wären die Werte viel höher - aber man kann das wohl nicht aus dem Log erkennen.
Aber ich werde mal vorschlagen, dass das log auch a) anzeigt welche Daten lokal gespeichert werden und b) wie viel Plattenplatz welche Daten beanspruchen.
Schau doch mal nach, wie groß die Dateien sind für NZDUSD und IND$N.
Calli
Aber ich werde mal vorschlagen, dass das log auch a) anzeigt welche Daten lokal gespeichert werden und b) wie viel Plattenplatz welche Daten beanspruchen.
Schau doch mal nach, wie groß die Dateien sind für NZDUSD und IND$N.
Calli
Wenn du Einfluss nehmen kannst bitte !
NZDUSD und IND$N = klein :-)
