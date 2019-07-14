Tester Build 2090 hat immer noch ein Speicherleck ( For Metaquotes: Memoryleak on Harddrive) - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das ist nicht das temp-Verzeichnis.
Hier werden wahrscheinlich die Dateien mit den Tickdaten erzeugt und wieder gelöscht.
Ebend gerade wieder aufgefallen.
Build 2095
Aber anderer Rechner.
Agent 7 und 1 hängen.
Laut log können sie nicht beendet werden und belegen knapp 10gb Ram.
Temp Ordner ist mit knapp 9gb pro Agent belegt.
Christian,
bei mir - aktuell läuft kein Auftrag - haben versch. tmp-Verzeichnisse 4,12 GB von 66 Dateien, alle mit derselben Größe:
Meine 12 Agenten liegen auf einer eigenen (kleinen) HD mit ~500 GB.
Ich spekuliere mal: 12 Agenten * 4GB => ~50 GB, das wären 10% der Gesamtkapazität der HD.
Das Verzeichnis der Agnten insgesamt belegt 26GB.
Könnte es sein, dass sich auch bei Dir die TesterAgenten sich in dieser Form an der Gesamtkapazität Deiner HD orientieren?
Das wäre der Log zu diesen Dateien von 17.07.2019 16:52
Sehe in deiner Log die selbe Fehlermeldung.
Deswegen bestimmt auch die noch offenen *.tmp Dateien.
Glaube ich nicht das die sich an die Kapazität der Platte anpassen.
Auf dem Rechner mit der 256gb sind die Temp Daten viel größer gewesen.
Der andere hat 512gb
Ich kann nicht erkennen, ob das ein Fehler des Agenten ist, eine Fehler des optimierten Programms oder ob der 'Auftraggeber des Test abgebrochen hat.
Bei uns beiden stellt sich unser Rechen-Agent wieder zur Verfügung.
"Tester shutdown tester machine" muss ja nicht unbedingt unser PC sein, vielleicht ist deren Wortwahl einfach ungeschickt.
Wie groß ist den das Verzeichnis \Tester\ (in dem bei mir alle 12 Agenten 'liegen')
Ja wäre möglich aber sehr unplausibel da die Log ja hier geschrieben wird.
Aktuell nix los aber Speicher belegt.
Knapp 25gb.
Hast du das schon irgendwo kommuniziert ?
Zusatzfrage, was für ein System verwendest Du, dass Du die Größe des temp-Verzeichnis beschränken kannst - oder hab eich das falsch verstanden?
Kann ich nicht, ich denke bei 24,1 gb ist die Grenze intern im Agent für das Temp Verzeichniss
Kann ich nicht, ich denke bei 24,1 gb ist die Grenze intern im Agent für das Temp Verzeichniss
Bei mir ist das \temp\-Verzeichnis wieder leer - alle Dateien von oben sind jetzt weg. Allerdings habe ich einen neuen Job erhalten:
Ich denke, da ist aber noch Einiges im cache und die Durchlaufzeiten (0:00:00.030) sind so kurz, dass sie 'unsichtbar bleiben.
Kann ich nicht, ich denke bei 24,1 gb ist die Grenze intern im Agent für das Temp Verzeichniss
Und was zeigt dann Dein Screenshot an mit 99,6%: