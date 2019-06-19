Linie für Trade Darstellung: Format (Dicke) ändern möglich?
Objekt(e) erkennen und neu darüber zeichnen.
OK, danke für den Hinweis.
Einzelne Linien (= Trades) kann ich im Nachhinein dicker machen und auch andere Eigenschaften ändern:
Ich würde die Eigenschaft aber gerne für alle Linien als Default-Werte einstellen. Gibt es da auch eine Möglichkeit?
Man könnte dafür ein Indi, Skript oder EA schreiben, die das machen würden - bzw gleich aus der Handelshistorie die Werte nehmen und ihre eigenen grafischen Objekte zeichnen (und zB. alle Objekte mit "autotrade" löschen).
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine Vorlage erstellt, mit der ich gut arbeiten kann.
Leider nur werden die Trades darin mit einer sehr dünnen Linie dargestellt.
Siehe folgenden Screenshot.
Weiß jemand von Euch, wie ich die Linie, die den Trade markiert, dicker bekomme?
Viele Grüße
Jörg