Custom Symbols - Seite 3

Christian:

Natürlich nicht.

Es geht nur der Tester oder man leitet von den synthetischen Trades andere ab die dann an eine Börse geleitet werden.


Kannst du an der Börse in frankfurt aktien aus Tokyo handeln, natürlich nicht

wie willst du das handeln können wenns der broker nicht anbietet?

 

Amando:

Es geht hier nicht darum ob der Broker das Symbol anbietet. Braucht er auch garnicht. Es wird ein fremder "DatenStrom" als Eingangsquelle genutzt .

Und die CustomSymbols sind dafür gedacht. Rein theorerisch kannst du Wetter Daten einspeisen und davon Trades ableiten die die dann an einer Börser umsetzen kannst.

Ein EA nutzt das CustomSymbol und ein anderer das BörsenSymbol. Und die beiden kommunizieren mit einander ..fertig.


Als Stütze:  


 Sonne scheint stark kaufe Aktien von Solarfirmen.


Verstehst du jetzt das Prinzip dahinter ?



https://www.mql5.com/de/docs/customsymbols/customticksadd

Fügt Daten aus einem Array vom Typ MqlTick in die Preishistorie eines benutzerdefinierten Symbols hinzu. Das benutzerdefinierte Symbol muss im Fenster MarketWatch (Marktübersicht) ausgewählt werden. [in]   Das Array der Tickdaten vom Typ MqlTick, die nach Zeit aufsteigend geordnet wurden, das heißt, ticks[k].time_msc <= ticks[n].time_msc...
 
ja das ist mir schon klar, aber wenn Du handeln willst, dann benötigst Du zumindest einen Broker mit API welcher sich an MT5 anbinden lässt. Sonnst wird das eher ein Problem werden

 
ja das ist mir schon klar, aber wenn Du handeln willst, dann benötigst Du zumindest einen Broker mit API welcher sich an MT5 anbinden lässt. Sonnst wird das eher ein Problem werden

Sicher doch , mit den Kryptos ist das schon jetzt möglich. Da alle Krypto-Börsen ein API haben.

Aber es ginge ja auch der EURUSD oder eben jenes Symbol was irgendein MQ Broker anbietet.

Heute ist so vieles möglich. Oder man leitet die "Trades" an eine 2. Börsensoftware die dann Tradet. usw .....


Was aber Stefan mit "Traden" meint muss er noch erst erklären.

Denn Strom lässt sich momentan ja nur im Tester "Traden".

