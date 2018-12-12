@MetaQuotes
Es dauert nicht lange, und ich bekomme von meinem Mailsystem die Nachricht "Neue Themen im Forum:"
Mit der Referenz auf diesen Post. Als ob ich nicht selbst wüsste dass ich das geschrieben habe.
Sind wir hier in der EDV-Steinzeit?
- Otto, vergiss nicht, für uns ist das alles hier umsonst!
- Wenn Du ein für den Kunden kommerzielles Produkt nimmst, heißt das noch lange nicht, dass deswegen die Handelsbedingungen billiger wären.
- MQ stellt Terminal und Server her, der Webauftritt ist sinnvoll und notwendig, aber jetzt nicht so das Hauptthema.
- Es gibt auch andere Ungeschicklichkeiten zB. bei den PMs, aber man kann damit leben - nix ist immer und überall ideal.
Die buy-Linie ist schon wieder verschwunden.
Und das ist ein real-konto.
Bitte repariert das.
the buy line has disappeared again.
And that's a real account.
Please fix that.
Линия покупки снова исчезла.
И это реальный счет.
Пожалуйста, исправьте это.
Ich poste das im ru wieder. doch die sind so stur, daß sie da keinen Fehler sehen. Langsam wird es mir zu blöd.
Welche built verwendest Du Otto? Ich hab die 1940 bei dem broker und die funktioniert ohne diese probleme, ich hab andere, wie das die F1 taste im Editor nicht mehr funkt. Bei mir nicht so tragisch, bei Carl wäre das vermutlich der weltuntergang 😂😂😂
Ich verwende build 1959.
Für Carl wär das nicht so tragisch, aber für diejenigen denen er F1 empfiehlt.
Funktioniert F1 überhaupt nicht oder springt sie zu falschem Inhalt?
Da hab ich doch was gelesen, kam bei mir auch vor, im C:\Users\......\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help alle *.chw löschen, dann gehts wieder.
Hat Carl gepostet. Hast du es ausprobiert? Bei mir hat es geholfen.
Ein hab ich nicht, muss ich mal testen
Ich habe ein neuen Feature entdeckt: "Ghost Quotes".
Vielleicht könnte man damit einen EA bauen - ich weiß nur (noch) nicht, was ich damit handeln soll:
Ich nahm einen simplen Mt5-Indikator, Keltner-Kanal und erweiterte den um drei Puffer, 'ganz oben', global, definierte sie in OnInit() und legte für alle drei:
fest.
Dann startete ich ich auf einem Chart und der Puffer 3 (Difference) zeigt veränderliche Werte, aber keine die Zufallswerte sein könnten:
Allerdings gibt es jetzt auch Werte für die beiden anderen Puffer. Und die Werte sind jetzt auch anders - Das Terminal lebt :)
Diese ghost quotes kenne ich, hab den namen aber nicht verwendet ich hab mir selbst einen indi gebastelt der eigentlich nur einen geglätteten preis anzeigt.
dann kam ich auf die idee, ich mache die visualisierung besser, weil ich damit eigentlich nur formationen besser erkennen wollte und hab den wert, ganz böse mal mit -2 multipliziert. Rauskam ein wert, der absolut nicht nachvollziehbar ist und auch völlig unabhängig vom preis sich bewegt
Otto, Du solltest das in diesem Thread posten: https://www.mql5.com/ru/forum/285631/page75
Er beschäftigt sich mit den Fehlern der aktuellen Betaversion.
- 2018.12.11
- www.mql5.com
Eigentlich müssten es alle wissen aber ich erwähne es noch mal.
Die russische Seite lässt sich gut lesen mit chrome und der Einstellung "Komplette Seite immer übersetzen"
Gruß
wusste ich nicht ;-) hab die übersetzung normal ausgeschaltet, weil Chrome will auch immer das englische übersetzen
Was ist los mit 'Period Separator'. Build 1959
Die sind pötzlich verschwunden und auch falsch. ich habs im RU Forum gepostet.
Ich frag mich blos welche Nudler da am programmieren sind. Die Fehler sind Legion.