Hilfe für Back Test für Expert Advisor Namens "Silver Trend" / Help for Back Test for Expert Advisor Name "Silver Trend"
Es genügt erst einmal, wen Du hier die Quelle sagst, wo man den Silver Trend findet
Hallo Carl,
Ich weiss leider nicht mehr wo genau die Quelle ist. Ich habe den EA in der Rubrik bei Meta Trader 5 Kostenlose Indikatoren und Expert Advisors gefunden.
Ich habe eine Datei von dem EA eingefügt, können die Leser diesen Dateianhang sehen und öffnen ?
Bitte schreibe mir, wo und wie ich meinen Dateianhang finden kann.
Ich habe diesen in meinem Thema nicht mehr finden können.
Grüße
Ralf
Hallo @ralfflei,
sowohl mq5 als auch mq4 habe ich mit einer einfachen Suche hier gefunden: https://www.mql5.com/en/forum/139227
Inwieweit es sich um geistiges Eigentum von jemand anderem handelt habe ich nicht geprüft.
Diese kompilierst Du und dann kann getestet werden (weißt hoffentlich, wie?)
Viele Grüße
- 2012.04.28
- www.mql5.com
Hallo Lars,
ich danke dir für deine Antwort und Hilfe, aber ich habe einen Expert Advisor mit dem Namen Silver Trend in der Rubrik bei Meta Trader 5 Kostenlose Indikatoren und Expert Advisors gefunden.
Du kannst dort gerne selber nachsehen, dann wirst Du ein Thema mit diesem Expert Advisor unter den "Besten" finden.
Es wäre gut, wenn Du mir helfen kannst, dann sende mir bitte die Datei für den Expert Advisor mit dem Namen Silver Trend, mit dem ich Back Tests machen kann.
Im Dateianhang sende ich Dir die Datei mit dem EA zu, es wäre gut , wenn Du das Problem lösen kannst und den Fehler findest, warum kein Back Test möglich ist.
Für Deine Hilfe und Mühe danke ich Dir im Voraus.
Freundschaftliche Grüße
Ralf Fleischer
Es funktioniert wie folgt:
Du lädst also die ZIP Datei aus der Code Base und packst diese aus - es ist nur eine EA mq5 Datei im zip.
1. Du öffnest das Entwicklungswerkzeug und kompilierst diese mq5 Datei.
2. Du kopierst die ausführbare (und testbare) ex5 Datei in Dein Experten-Verzeichnis
3. Tester Einstellungen
4. Test starten
5. Journal prüfen
Wenn das alles nicht funktioniert:
Prüfe, ob Deine Kompilierung erfolgreich war. Es werden verschiedene Bibliotheken geladen, die natürlich auch da sein müssen- sonst klappt es nicht.
Sind Deine Agenten aktiviert / kannst Du also überhaupt testen (dazu im Reiter Agenten mit der rechten Maustaste bei Bedarf aktivieren)
Ein wichtiger Hinweis noch: Der EA arbeitet im "Hedging mode only" - solltest Du also ein Netting Konto haben (Standard im MT5), musst Du dieses entweder umstellen oder ein neues eröffnen.
Hallo Lars,
ich danke dir für deine Antwort, Mühe und Hilfe, aber ich kenne mich mit diesen Anweisungen für Einstellungen nicht aus. Ich weiss auch nicht was Du mit kompilieren meinst.
Daher bitte ich Dich dieses für mich zu machen und mir die fertige Datei hier oder an ralfflei@yahoo.de zu senden.
Da ich kein Informatiker bin , ist es für mich schwierig diese Aufgabe alleine korrekt durchzuführen ohne dass ich dabei Fehler machen würde.
Ich möchte noch gerne wissen, ob Du mir helfen kannst, wie ich den Expert Advisor für Silver Trend für Meta Trader 4 finden kann.
Wenn es diesen für Meta Trader 4 gibt, da ich mit der Software besser auskenne und 2 Handelspattformen bei mir mit Meta Trader 4 laufen.
Es wäre gut, wenn Du mir helfen kannst, dann sende mir bitte die fertige Datei für den Expert Advisor mit dem Namen Silver Trend für Meta Trader 5 und wenn möglich und wenn vorhanden
auch für Meta Trader 4 zu , mit dem ich Back Tests machen kann.
Im Dateianhang sende ich Dir die Datei mit dem EA zu, es wäre gut , wenn Du das Problem lösen kannst, so dass ich Back Test mit Meta Trader 5 und eventuell auch für Meta Trader 4 durchführen kann.
Für Deine Hilfe und Mühe danke ich Dir im Voraus.
Du kannst mich mit Ralf anschreiben , ralfflei ist nur ein Login-Name von mir
Freundschaftliche Grüße
Ralf Fleischer
Für MetaTrader 5
ralfflei:
Für MetaTrader 4
so Ralf- den Rest dann nur noch als Job.
MT4 Version (gleicher Autor/copyright)
ich habe einen interessanten Expert Advisor Namens "Silver Trend" entdeckt. Ich möchte nun gerne Back Tests im Meta Trader 5 und eventuell Meta Trader 4
mit diesem Expert Advisor durchführen.
Dieses ist aber leider aus mir nicht bekannten Gründen nicht möglich.
Ich weiss leider nicht mehr wo genau die Quelle ist. Ich habe den Expert Advisor in der Rubrik bei Meta Trader 5 Kostenlose Indikatoren und Expert Advisors gefunden.
Wer kann mir bei der Behebung dieses Problems helfen ?
Wenn Sie sich mit Erstellen von Expert Advisor mit Meta Trader 4 und 5 auskennen und dieses eventuell für andere Probleme und Fehler bei Expert Advisors gelöst haben,
bitte ich mit mir Kontakt hier in MQL5 und /oder über meine E-Mail ralfflei@yahoo.de aufzunehmen.
Wenn ich dann Back Tests mit diesem Expert Advisor durchgeführt haben, werde ich Ihnen dann gerne die Ergebnisse zusenden, so dass Sie auch davon profitieren können.
Im Dateiahang sende ich Ihnen die Datei vom Expert Advisor Namens "Silver Trend" zu.
Für eine zeitnahe Mitteilung und Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Ralf Fleischer
Hello dear MQL5 community, ladies and gentlemen,
I discovered an interesting Expert Advisor named "Silver Trend". I'd like to do back testing in Meta Trader 5 and possibly Meta Trader 4
perform with this Expert Advisor.
Unfortunately, this is not possible for reasons unknown to me.
Unfortunately, I no longer know exactly where the source is. I found the Expert Advisor in the Meta Trader 5 Free Indicators and Expert Advisors section.
Who can help me solve this problem?
If you are familiar with creating Expert Advisor with Meta Trader 4 and 5 and have possibly solved it for other issues and issues with Expert Advisors,
Please contact me here in MQL5 and / or via my e-mail ralfflei@yahoo.de.
If I've done back tests with this Expert Advisor, I'll be happy to send you the results so you can benefit as well.
In Fileahang I send you the file from the Expert Advisor "Silver Trend".
For a timely message and help, I would be very happy.
I thank you in advance for your help and effort.
Best regards
Ralf Fleischer