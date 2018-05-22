Außerplanmäßiges Update von MetaTrader 5 Terminals für die Kompatibilität mit Windows 10 April 2018 Update - Seite 2
Auch ich vermisse die Resultate der ersten Durchläufe.
Ich kann leider nicht mit Zahlen dienen, aber gefühlsmäßig ist die neue Variante wesentlich langsamer bei der Optimierung.
Ich halte von der totalen (über) Optimierung sowieso nicht viel. Es wird ja doch nur die Vergangenheit optimiert.
Meist starte ich den Tester aus dem Editor mit Ctrl+F5, stoppe das ganze und stelle manuell Parameter ein.Verbessert wurde die Reihenfolge der Abarbeitung der Events im Visuellen Mode.
Am Graph sehe ich dann sofort was los ist.
Vor dem Update wurden die Pfeilchen für Kaufen/Verkaufen ins Nirwana gezeichnet, weil Kurs und Indikatoren zu spät dargestellt wurden.
Das war sehr störend und wurde korrigiert.
LG, Otto
Tschuldigung, Falschmeldung. Die Ereignisreihenfolge wurde doch nicht korrigiert,
Der Tester pinselt nach wie vor die Pfeilchen ins Leere. Danke Metaquotes :(
Hab mich schon gewundert, denn der Service-Desk hat es damals, auch mit Screenshots, nicht verstanden was ich meine.
Erst beim nächsten Aufruf der OnTick() werden die Indikatoren und der Kurs dargestellt.
Das ist imho die falsche Reihenfolge.
Schnell reagiert aber warum erst hinterher ?
Das offizielle Release der "Frühlingsrolle" von Windows war doch erst gestern, dem 2. Dienstag im Mai, 8.5.2018. Das Update von Metaquotes aber gab es schon am 2018.05.02 11:27 also fast eine Woche vorher!
Außerdem würde ich (Win 7!!) immer mindestens ~eine Woche warten, bevor ich eine Update einspiele. Meistens habe ich es am Wochenende nach dem ominösen MS-Dienstag gemacht, wenn ich nichts über Probleme gelesen habe..
Calli
Ganz einfach Calli ,
das offizielle kam am 2.5. aber es gibt ja noch das Insider Programm.
Dort kannst du vorab Window Versionen Testen. https://insider.windows.com/de-de/
Alle anderen großen Firmen machen es doch auch so . Ginge auch nicht anders, die Kunden würden Firmen die so agieren das sofort spüren lassen.
Metaquotes sticht da immer stark heraus was die Schwierigkeiten mit Windows Updates angeht.
Sonnige Grüße vom Grill :-)
Aber, wie Du erfahren hast, machst Du Dir bezüglich MT4/Mt5 extra Probleme - die Du nicht hättest, wenn Du Dich wie ein "längerfristiger SMA auf dem Tageschart" verhältst - immer eine paare Tage hinten dran ;)
Ich glaube, ich habe mir mit diesem Verhalten so manchen Ärger und viel Zeit erspart.
Und ob Metatrader das Insider Programm verwendet weiß ich nicht, denn selbst dann sehen sie wohl nur die Notwendigkeit, Ihr Update ein paar Tage, möglichst dem Wochenende vor dem Windows-Dienstag, zu veröffentlichen und das haben sie gemacht. Also so kann man ihnen nichts vorwerfen - imho.
Gruß und guten Appetit!
Calli
Das mag aus Sicht eines Programmierers ok sein aber der Benutzer möchte schon gerne "Zwischenergebenisse" sehen um die Optimierung vorläufig zu stoppen.
Wenn Du Zwischenergebnisse brauchst, kannst Du die Optimierung stoppen und dir die Ergebnisse anschauen.
Wenn man die Optimierung anhält, erscheint der Reiter mit den Optimierungsergebnissen. Danach kann man die Optimierung entweder fortsetzen oder beenden.
Diese Methode ist den meisten wohl bekannt und auch notwendig .
Aber warum wird es denn immer so heimlich getan.
Sind das Auswirkungen von den aktuellen Spectre und Meltdown Lücken ? -> https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Service/Aktuell/Informationen/Artikel/Meltdown_Spectre_Sicherheitsluecke_10012018.html
Was sind genau die Vorteile wenn der Tab mit den Ergebnissen weggelassen wird ?
Zahlen ?
Informiert doch bitte mehr , nur so könnt ihr Entscheidungen auch mit entsprechendem Verständnis der Benutzer durchführen.
Gruß Christian
Im Prinzip verhalte ich mich auch so. Alle Server haben Update Verbot . Punkt! Ich spiele die selber ein.
Es war eben ein Rechner auf dem ich programmier. Ich schrieb ja auch das ich ausweichen kann, viel mehr fand ich es aber nicht professionell den anderen gegenüber.
Deshalb war auch die Warnung . Ich persönlich komme gut zurecht. Nur manchmal muss man auch mal für andere Sprechen die den Mund nicht aufkriegen :-)
Schauen wir mal was die Zukunft bringt. Sie lernen ja das sieht man deutlich. Vielleicht sind wir deutschen nur etwas verwöhnt ?
Nach dem Update ist vor dem Update .... :-)
Gruß